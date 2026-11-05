«Sea of Glass»: Η νέα ελληνική ταινία που φέρνει το «Country Gothic Noir» στην Ελλάδα

Με μια ματιά Η νέα ελληνική ταινία «Sea of Glass» του Alexis Alexiou παρουσιάζει το «country gothic noir» στην Ελλάδα.

Η ταινία εστιάζει σε δύο γυναίκες που αναζητούν ελευθερία και αλληλεγγύη σε ένα παρακμιακό παραθαλάσσιο θέρετρο.

Η αφήγηση εξερευνά δυσλειτουργικές οικογενειακές σχέσεις και τις επιπτώσεις της βίας και της σιωπηλής ανοχής.

Η ταινία αντλεί έμπνευση από κλασικά φιλμ νουάρ και αναδεικνύει τη «μυστική πλευρά» των μικρών ελληνικών παραθαλάσσιων πόλεων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Έλληνας σκηνοθέτης Alexis Alexiou παρουσιάζει τη νέα του ταινία, «Sea of Glass», ένα ατμοσφαιρικό δράμα με στοιχεία noir, το οποίο έκανε πρεμιέρα εκτός διαγωνιστικού τμήματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου και αναμένεται να προβληθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, πριν την κινηματογραφική της διανομή στην Ελλάδα στις 12 Νοεμβρίου. Ο Alexis Alexiou, γνωστός για το θρίλερ «Wednesday 04:45», μεταφέρει την αφήγησή του σε μια παρακμασμένη παραθαλάσσια πόλη της Εύβοιας, περιγράφοντας το έργο του ως «country gothic noir».

Η ταινία εστιάζει στην Evangelia Andreadaki, η οποία υποδύεται τη Vangelio, μια 65χρονη γυναίκα παγιδευμένη στην καθημερινότητα της φροντίδας του κακοποιητικού, κλινήρους συζύγου της. Η ζωή της περιορίζεται στα ταξιδιωτικά της βιβλία και στα όνειρα για τη θάλασσα. Ο ξαφνικός θάνατος του συζύγου της την ωθεί σε μια «παρορμητική» απόφαση: να κάνει διακοπές.

Διάβασε επίσης: Η ανθεκτικότητα και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο του Agora του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Η Vangelio νοικιάζει ένα δωμάτιο σε ένα ταπεινό θέρετρο στα περίχωρα της Χαλκίδας, όπου γνωρίζει την Christiana Matelska Toka, μια δυναμική νεαρή γυναίκα που διαχειρίζεται την οικογενειακή επιχείρηση, ενώ παράλληλα φροντίζει τον αλκοολικό πατέρα της, τον οποίο υποδύεται ο Michalis Iatropoulos. Μια βραδιά, όταν η βίαιη συμπεριφορά του πατέρα της ξεπερνά τα όρια, η Vangelio επεμβαίνει για να προστατεύσει τη νεαρή γυναίκα, σηματοδοτώντας την αρχή μιας περιπέτειας που θα οδηγήσει σε μια αναζήτηση ελευθερίας.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Alexiou και Afroditi Nikolaidou, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η ελληνική Tugo Tugo Prods. σε συμπαραγωγή με την Portokal (Βουλγαρία) και την Bark Like a Cat Films (Κύπρος), με τη συνεργασία των Felony Film (Κύπρος), Marni Films (Ελλάδα), Jungle Films (Ελλάδα) και Cinnerent (Σερβία). Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμπρωταγωνιστούν οι Nikos Georgakis, Thanos Tokakis και Dimitris Tzoumakis, ενώ την κινηματογράφηση επιμελήθηκε ο Simon Sarketzis.

Ο Alexis Alexiou, μιλώντας στο Variety, αναφέρει ότι η «country noir» αισθητική της ταινίας του αντλεί έμπνευση από κλασικές ταινίες όπως «The Postman Always Rings Twice», «Cape Fear» και «Thelma & Louise». Η αρχική ιδέα, όπως περιγράφει, προήλθε από ένα απλό κείμενο της Afroditi Nikolaidou, το οποίο μιλούσε για «δύο γυναίκες παγιδευμένες στο πουθενά, σε ένα παρακμιακό παραθαλάσσιο θέρετρο, που βρίσκονται απροσδόκητα μαζί για να αντιμετωπίσουν το παρελθόν τους».

«Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται οι οικογενειακές σχέσεις», εξηγεί ο σκηνοθέτης. Και οι δύο γυναίκες είναι εγκλωβισμένες σε δυσλειτουργικές σχέσεις γονέων-παιδιών, παρόλο που προέρχονται από διαφορετικές γενιές. Ενώ η Vicky βιώνει την κακοποίηση από τον πατέρα της, η Vangelio καλείται να αντιμετωπίσει τις δικές της μεταμέλειες ως μητέρα και να αναλογιστεί πώς η σιωπηλή της ανοχή στη βία του συζύγου της είχε μακροχρόνιες επιπτώσεις στους ενήλικους γιους της.

Ο Alexis Alexiou παραλληλίζει την κεντρική ιδέα με αυτή του «The Postman Always Rings Twice», όπου «ένας μοναχικός ήρωας εισέρχεται στην πόλη και διαταράσσει την ισορροπία της κοινότητας». Ο ίδιος και η Afroditi Nikolaidou επέλεξαν να δώσουν μια σύγχρονη πνοή στην ιδέα, όπου αντί για μια έντονη ερωτική σχέση, η ταινία επικεντρώνεται «σε δύο γυναίκες που αναζητούν συντροφικότητα και αλληλεγγύη».

«Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο σε ένα μικροαστικό παραθαλάσσιο θέρετρο στην Εύβοια», σχολιάζει η Afroditi Nikolaidou, η οποία μεγάλωσε περνώντας τα καλοκαίρια της σε παρόμοια μέρη. «Θα κατέληγες εκεί μόνο κατά λάθος, είτε επειδή δεν έβρισκες δωμάτιο ή τραπέζι αλλού, είτε επειδή η γιαγιά σου είχε συνταγογραφηθεί μια παραθαλάσσια θεραπεία».

Ωστόσο, αυτά τα παραθαλάσσια θέρετρα κρύβουν μια «μυστική πλευρά», όπως λέει, μια πλευρά που καθιστά το ιδανικό σκηνικό για ένα δράμα με στοιχεία noir. «Αυτά τα μικρά θέρετρα, όπως και η υπόλοιπη αόρατη Ελλάδα, ήταν τόποι βίας: κορίτσια κλειδωμένα σε παραθαλάσσια διαμερίσματα μέσα στο κατακαλόκαιρο για να μην τα πειράξουν οι άντρες, ή περιορισμένες σε τοπικές ταβέρνες, να σερβίρουν Αθηναίους παραθεριστές της μεσαίας τάξης», αναφέρει η Afroditi Nikolaidou. «Αυτά τα μικρά παραθαλάσσια θέρετρα… δεν έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Και το «Sea of Glass» φέρει τις μνήμες και τις ουλές αυτού του κόσμου που βρίσκεται σε χειμερία νάρκη».

Ακόμα και η ίδια η γη διατηρεί αυτές τις μνήμες. Η περιοχή όπου γυρίστηκε το «Sea of Glass» κάποτε καλυπτόταν από βάλτους, μέχρι που οι κατασκευαστές προσπάθησαν να ανακτήσουν τα έλη τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, χτίζοντας μεγάλα πολυκατοικίες. Δεκαετίες αργότερα, όμως, η παλίρροια αρχίζει να γυρίζει.

«Σιγά-σιγά, η φύση αρχίζει να ανακτά την περιοχή», λέει ο Alexis Alexiou. «Ο άνθρωπος παλεύει πάντα να τιθασεύσει τη φύση, να διαμορφώσει το τοπίο. Να διεκδικήσει αυτό που του ανήκει. Στο τέλος, η φύση έχει τη δική της θέληση», καταλήγει, κάνοντας παραλληλισμό με τη νεαρή ηρωίδα της ταινίας του, της οποίας η ανυπότακτη φύση αρνείται να τιθασευτεί. «Θα επιστρέψει και θα πολεμήσει».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διεξάγεται από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Διάβασε επίσης: