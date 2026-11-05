Cinema 05.11.2026

«Dune: Part Three»: Γιατί ο Timothée Chalamet θεωρεί πως η νέα ταινία ξεπερνά κάθε προσδοκία

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Ο Timothée Chalamet μιλά για το «Dune Part Three» και αποκαλύπτει γιατί θεωρεί πως η ταινία αποτελεί μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Timothée Chalamet εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φινάλε της κινηματογραφικής τριλογίας Dune, η οποία βασίζεται στα εμβληματικά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας του Frank Herbert. Ο ηθοποιός, ο οποίος επιστρέφει στο ρόλο του Paul Atreides, δήλωσε στην The New York Times ότι το «Dune: Part Three» δεν αποτελεί απλώς μια συνέχεια, αλλά «είναι μια ξεχωριστή οντότητα» («is its own thing»).

timothe_chalamet
https://www.instagram.com/actorawards/

Ο Timothée Chalamet τόνισε ότι η ποιότητα και η φιλοδοξία της ταινίας παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρομοιάζοντας την προσέγγιση του σκηνοθέτη Denis Villeneuve με μια μετατόπιση, αντί για πτώση, του «ορίου». «Δεν ένιωσα ότι το όριο έπεσε καθόλου, ο Denis απλώς άλλαξε τη θέση του ορίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η τριλογία, η οποία ολοκληρώνεται με το «Dune: Part Three» στις 18 Δεκεμβρίου, έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές και έχει γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι δηλώσεις του Timothée Chalamet έρχονται να ενισχύσουν την προσμονή του κοινού για το φινάλε της ιστορίας.

timothe_chalamet_dune
https://www.instagram.com/tchalamet

Το «Dune: Part Three» αντλεί έμπνευση από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Frank Herbert, το οποίο δημοσιεύθηκε το 1969. Ωστόσο, η Zendaya, η οποία υποδύεται την Chani, επισήμανε ότι η ταινία ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο υλικό σε πολλά σημεία, αλλά ενσωματώνει και σημαντικές αποκλίσεις. «Υπάρχουν πολλά σε αυτή την ταινία που είναι πολύ πιστά στο πρωτότυπο υλικό, και υπάρχουν και απομακρύνσεις», δήλωσε η ηθοποιός.

Ο Robert Pattinson, ο οποίος ενσαρκώνει τον Scytale, μοιράστηκε επίσης τις εντυπώσεις του για το σενάριο και την ταινία. «Θα έπρεπε να είσαι τρελός για να βρεις ψεγάδια σε αυτό. Το σενάριο ήταν πολύ ωραίο, αλλά αρκετά περίπλοκο. Και βλέποντας την ταινία, δεν αφορά αυτό που νόμιζα ότι θα αφορά καθόλου», εξήγησε. «Διαβάζεται περισσότερο σαν μια μεγάλη πολιτική, ηθική παραβολή, και η ταινία είναι πολύ πιο συναισθηματική. Ένα μεγάλο μέρος της αφορά τη γονεϊκότητα, και απλώς τη βρήκα τόσο συγκινητική».

Η πλοκή του «Dune: Part Three» διαδραματίζεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ανάληψη του ελέγχου της Αυτοκρατορίας από τον Paul Atreides (Timothée Chalamet). Η ταινία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πραγματικών συνεπειών της εξουσίας από τον αδίστακτο αυτοκράτορα, καθώς αναδύεται μια ευρεία συνωμοσία, στην οποία η Chani (Zendaya) βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το τελικό τρέιλερ του Dune: Part Three παρουσιάζει τον Dwayne Johnson σε μια σκηνή με έντονο το στοιχείο της ερήμου και του επικού συμπεράσματος.
https://www.instagram.com/dunemovie/

Η επερχόμενη ταινία αναμένεται να κλείσει την κινηματογραφική τριλογία με έναν εντυπωσιακό τρόπο, προσφέροντας στους θεατές μια βαθιά και συναισθηματική εμπειρία, ενώ παράλληλα εξερευνά σύνθετα πολιτικά και ηθικά θέματα.

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Dune: Part Three Timothée Chalamet
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