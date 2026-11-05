Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2027: Η Αθήνα υποδέχεται τη μεγάλη γιορτή του σινεμά

Με μια ματιά Η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελετή απονομής των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στις 16 Ιανουαρίου 2027.

Η Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων 2027 θα επεκταθεί σε 150 πόλεις και 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων νέων συνεργατών όπως η Ανδόρρα και η Γροιλανδία.

Η πρωτοβουλία θα είναι διαθέσιμη και σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως MUBI, DAFilms και Festival Scope.

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει προβολές, αφιερώματα, ειδικές εκδηλώσεις και δράσεις για την προσέλκυση νεανικού κοινού. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων 2027 της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου επιστρέφει, φέρνοντας τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στο κοινό σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν, καθώς κινηματογράφοι, φεστιβάλ, ταινιοθήκες, πολιτιστικά κέντρα, κινηματογραφικά δίκτυα και διαδικτυακές πλατφόρμες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να γιορτάσουν τις ταινίες και τους δημιουργούς που διαμορφώνουν το κινηματογραφικό τοπίο της Ευρώπης.

Από τον Νοέμβριο του 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027, 150 πόλεις θα φιλοξενήσουν προβολές, ειδικές εκδηλώσεις, επιμελημένα προγράμματα και αφιερώματα, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει νέες ταινίες, να ξαναδεί κλασικά έργα του κινηματογράφου και να εξερευνήσει τις πολυάριθμες φωνές και οπτικές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Από τους τοπικούς κινηματογράφους και τους πολιτιστικούς χώρους έως τις διαδικτυακές πλατφόρμες, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα αναδείξουν τον πλούτο και την πολυμορφία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής δημιουργίας σε κοινότητες κάθε μεγέθους, επεκτείνοντας τον εορτασμό πέρα από τις παραδοσιακές κινηματογραφικές αίθουσες και τα εθνικά σύνορα.

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Η σεζόν αποκτά περαιτέρω δυναμική μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, στις 14 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η κορύφωσή της θα είναι η τελετή απονομής της 39ης διοργάνωσης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, στην Αθήνα, το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2027, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Ένα διαρκώς διευρυνόμενο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων κινηματογράφων

Με βάση την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, η Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων 2027, σε συνεργασία με τα Europa Cinemas και CICAE, συνεχίζει να διευρύνει τη διεθνή της εμβέλεια, συνδέοντας κινηματογράφους και πολιτιστικούς φορείς σε 150 πόλεις και 50 χώρες, από το Ρέικιαβικ έως την Αθήνα και από τη Λισαβόνα έως το Βουκουρέστι, αλλά και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, σε περιοχές όπως το Χονγκ Κονγκ, το Ανόι, το Σαντιάγο της Χιλής και η Ουάσιγκτον.

Η απήχηση αυτής της συλλογικής προσπάθειας οδήγησε, στην περσινή διοργάνωση, σε αριθμό-ρεκόρ που ξεπέρασε τις 40.000 προβολές και το ένα εκατομμύριο εισιτήρια. Κάθε προβολή προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει μια νέα ταινία, να γνωρίσει μια διαφορετική οπτική ή να επανασυνδεθεί με τον πλούτο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια παρέμειναν στους συνεργαζόμενους κινηματογράφους, στηρίζοντας τους τοπικούς χώρους που φέρνουν αυτές τις ταινίες στο κοινό τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων, οι συνεργαζόμενοι χώροι διαμορφώνουν τα δικά τους προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό κοινό και τα ενδιαφέροντά του, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν το εύρος της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κουλτούρας. Παράλληλα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές ταινίες, οι προβολές μπορεί να περιλαμβάνουν αφιερώματα, ειδικές εκδηλώσεις και ευκαιρίες γνωριμίας με την ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, προσεγγίζοντας κοινότητες κάθε μεγέθους και φέρνοντας τις ευρωπαϊκές ταινίες κοντά σε κοινά που διαφορετικά ενδέχεται να μην είχαν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν. Η πρωτοβουλία φτάνει επίσης σε μικρότερες πόλεις και τοπικά δίκτυα κινηματογράφων, διασφαλίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός ευρέος φάσματος πολιτιστικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων.

Με την υποστήριξη του Eurimages, ειδικές προβολές ταινιών που είναι υποψήφιες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου θα παρουσιαστούν από μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα, το Βερολίνο και το Παρίσι.

Νέοι συνεργάτες και νέες περιοχές

Η διοργάνωση του 2027 καλωσορίζει ένα νέο κύμα συνεργατών στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν: η Ανδόρρα και η Γροιλανδία εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο. Στην Ανδόρρα, το Cineclub de les Valls θα παρουσιάσει το πρόγραμμα στο Teatre Comunal d’Andorra la Vella, ενώ στη Γροιλανδία, οι Greenland Film Makers και Kalaallit Nunaanni Filminstitutti – Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Γροιλανδίας θα φέρουν το τοπικό κοινό σε επαφή με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο.

Η σεζόν καλωσορίζει επίσης νέους συνεργάτες στο Λουξεμβούργο, όπου η Cinémathèque de la Ville de Luxembourg εντάσσεται στο δίκτυο, καθώς και στην Ολλανδία, με το εμβληματικό Koninklijk Theater Tuschinski του Άμστερνταμ να προσθέτει στην πρωτοβουλία τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου του. Στο σουηδικό νησί Φόρε, το Bergmancenter φέρνει τη σεζόν σε έναν τόπο που συνδέεται στενά με τον ιδρυτικό πατέρα της Ακαδημίας, Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, και την κινηματογραφική του παρακαταθήκη.

Η διοργάνωση του 2027 σηματοδοτεί επίσης ένα σημαντικό βήμα πέρα από την Ευρώπη: οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν για πρώτη φορά ως χώρα στην Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων, με το Berkshire International Film Festival και το Hirshhorn Museum στην Ουάσιγκτον να παρουσιάζουν το πρόγραμμα “Transatlantic Rising Stars” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από ιστορικούς κινηματογράφους και φορείς διαφύλαξης της κινηματογραφικής κληρονομιάς έως φεστιβάλ και πολιτιστικούς οργανισμούς, αυτές οι νέες προσθήκες αποτυπώνουν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος μπορεί να ταξιδεύει, να προσεγγίζει νέα κοινά και να δημιουργεί δεσμούς πέρα από τα σύνορα — αλλά και πολύ πέρα από την ίδια την Ευρώπη.

Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος σε πλατφόρμες streaming και πέρα από αυτές

Η Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων επεκτείνεται και στις διαδικτυακές πλατφόρμες, προσφέροντας στο κοινό ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψει την ευρωπαϊκή κινηματογραφική δημιουργία.

Η MUBI θα παρουσιάσει μια ειδική συλλογή με τίτλο European Award Season, η οποία θα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 ταινίες. Η DAFilms θα παρουσιάσει ένα ειδικό αφιέρωμα στα ευρωπαϊκά ντοκιμαντέρ, αναδεικνύοντας ξεχωριστές δημιουργικές φωνές και οπτικές από όλη την Ευρώπη. Το Festival Scope θα διαθέσει στο διεθνές κοινό τις υποψήφιες ταινίες μικρού μήκους για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, προσφέροντας μια πλατφόρμα σε ανερχόμενους δημιουργούς και στην αφήγηση μέσα από ταινίες μικρής διάρκειας. Το filmfriend, η υπηρεσία streaming που είναι διαθέσιμη μέσω περισσότερων από 1.500 δημόσιων βιβλιοθηκών σε όλη την Ευρώπη, θα προσφέρει στο κοινό έναν ακόμη τρόπο να εξερευνήσει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο μέσω της συνδρομής του στη βιβλιοθήκη του. Το 2026, το filmfriend παρουσίασε το A Century in 100 Films, μια ειδική σειρά που προσκαλεί τους θεατές να ανακαλύψουν την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά.

Ενισχύοντας την προβολή του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Όλοι οι συνεργαζόμενοι κινηματογράφοι προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες, πολλές από τις οποίες είναι σύγχρονες παραγωγές και περιλαμβάνονται στη βραχεία λίστα (shortlist) των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης τις ταινίες που είναι υποψήφιες για το Βραβείο Κοινού LUX (LUX Audience Award) και το Βραβείο Νεανικού Κοινού της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (European Young Audience Award).

Στο πλαίσιο της Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων θα πραγματοποιηθεί επίσης η Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφων Τέχνης (European Arthouse Cinema Day), στις 22 Νοεμβρίου, μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από τη CICAE, τη διεθνή συνομοσπονδία κινηματογράφων τέχνης. Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, περίπου 100 κινηματογράφοι σε όλη την Ευρώπη θα συμμετάσχουν σε μια ειδική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Κινηματογράφου (European Cinema Night), προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει ή να ξανανακαλύψει βραβευμένες ευρωπαϊκές ταινίες. Με θέμα “Keeping Stories in Motion” («Κρατώντας τις ιστορίες σε κίνηση»), αυτή η πρωτοβουλία των Europa Cinemas θα γιορτάσει τα 35 χρόνια του προγράμματος MEDIA της Δημιουργικής Ευρώπης.

Η Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων αποτελεί επίσης μια ευκαιρία προσέγγισης του νεανικού κοινού και ενθάρρυνσης της επόμενης γενιάς θεατών του κινηματογράφου. Το Βραβείο Νεανικού Κοινού της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (European Young Audience Award), που θεσπίστηκε το 2012, προσκαλεί νέους και νέες ηλικίας 12 ετών και άνω να ανακαλύψουν εξαιρετικές ευρωπαϊκές ταινίες και να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάδειξης της νικήτριας. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι συνεργαζόμενοι κινηματογράφοι και πολιτιστικοί οργανισμοί εντάσσουν στο πρόγραμμά τους τις τρεις υποψήφιες ταινίες, δίνοντας στους νεαρούς θεατές την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν, να τις συζητήσουν και να ψηφίσουν την αγαπημένη τους. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου.

Ο Matthijs Wouter Knol, Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, δηλώνει:

«Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων ενθαρρύνει τους συνεργάτες να προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες στις τοπικές τους κοινότητες, υπό μια ειδική κοινή ταυτότητα. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου λειτουργεί ως κινητήριος οργανισμός, δίνοντας ενιαία ταυτότητα σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ενθουσιασμού και δυναμικής κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, ώστε το κοινό να ανακαλύψει ή να ξαναδεί τις καλύτερες ταινίες της ηπείρου. Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης. Ως οργανισμός, θέλουμε να συμβάλουμε ώστε περισσότερες ευρωπαϊκές ταινίες να φτάνουν στο κοινό, ενώνοντας ενεργά τις δυνάμεις μας».

Η Σεζόν Ευρωπαϊκών Βραβείων υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα MEDIA της Δημιουργικής Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Eurimages, και συνεργάζεται με τη CICAE, τα Europa Cinemas και την European Film Promotion. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Cineuropa και η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (European Broadcasting Union – EBU).

Το ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, έχει αναλάβει την οργάνωση της κεντρικής τελετής και των παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Η διοργάνωση θα υποστηριχθεί από σημαντικούς δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Τουρισμού, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΡΤ, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

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