Αυτές είναι οι 8 κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας που δεν πρέπει να χάσεις

Με μια ματιά Οκτώ νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα, καλύπτοντας διάφορα κινηματογραφικά είδη.

Το "Wild Horse Nine" εστιάζει σε κατασκοπεία και πολιτικές συνωμοσίες στη Χιλή του 1973.

Το "Club Kid" εξερευνά την απρόσμενη πατρότητα ενός άνδρα με ξέφρενο τρόπο ζωής.

Το ντοκιμαντέρ "Η Ευρύτερη Παλαιστίνη" καταγράφει τις συνέπειες του πολέμου στη Γάζα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει οκτώ ταινίες στις αίθουσες, με διαφορετικές ιστορίες, ξεχωριστές κινηματογραφικές προσεγγίσεις και γνωστά ονόματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Από την περιπέτεια, την κωμωδία και το animation μέχρι το θρίλερ, το επικό σινεμά και το ελληνικό δράμα, οι πρεμιέρες της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδών και διαθέσεων. Είτε αναζητάς μια ταινία για να χαλαρώσεις είτε μια ιστορία που θα σε βάλει σε σκέψεις, το πρόγραμμα της εβδομάδας προσφέρει αρκετές διαφορετικές επιλογές για την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο. Δες ποιες είναι οι οκτώ νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα και επίλεξε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σου.

1. «Wild Horse Nine» του Martin McDonagh

Αν σου αρέσει το σινεμά του Martin McDonagh, το «Wild Horse Nine» είναι μία από τις πρεμιέρες που αξίζει να προσέξεις. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει με μια ιστορία που συνδυάζει κατασκοπεία, πολιτικές συνωμοσίες και σκοτεινά μυστικά, έχοντας στο πλευρό του δύο γνώριμα και ιδιαίτερα δυνατά ονόματα: τον John Malkovich και τον Sam Rockwell. Η ιστορία σε μεταφέρει στη Χιλή, λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973. Οι πράκτορες της CIA, Chris και Lee, τους οποίους υποδύονται οι John Malkovich και Sam Rockwell, λαμβάνουν εντολή από τον προϊστάμενό τους, MJ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Steve Buscemi, να ταξιδέψουν από το Santiago στο Νησί του Πάσχα.

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Εκεί, ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα και στο φαινομενικά ειδυλλιακό τοπίο, οι δύο μακροχρόνιοι συνεργάτες έρχονται αντιμέτωποι με το σκοτεινό παρελθόν τους, αλλά και με νέες συνωμοσίες που απειλούν να αλλάξουν τα πάντα. Η γνωριμία του Chris με δύο φοιτήτριες που συμμετέχουν στο επαναστατικό κίνημα περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και μετατρέπει το ταξίδι σε μια επικίνδυνη υπόθεση. Το «Wild Horse Nine» φέρνει στο προσκήνιο τις ανθρώπινες σχέσεις σε μια περίοδο πολιτικής αναταραχής, με τον McDonagh να συνδυάζει την ένταση με το ιδιαίτερο αφηγηματικό του ύφος.

2. «Club Kid» του Jordan Firstman

Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να ζει χωρίς ιδιαίτερες ευθύνες βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με την πατρότητα; Αυτή είναι η βασική ιδέα του «Club Kid», της πρώτης μεγάλου μήκους σκηνοθετικής δουλειάς του Jordan Firstman, η οποία έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών 2026. Πρωταγωνιστής είναι ο Peter, ένας τριαντάρης διοργανωτής πάρτι στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έχει συνηθίσει σε έναν ξέφρενο τρόπο ζωής. Η καθημερινότητά του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του ένα δεκάχρονο παιδί και του ανακοινώνει ότι είναι γιος του. Ο Peter βρίσκεται εντελώς απροετοίμαστος για αυτή την εξέλιξη. Η νέα πραγματικότητα τον αναγκάζει να επανεξετάσει τις επιλογές του, να αφήσει πίσω του κάποιες από τις παλιές του συνήθειες και να ανακαλύψει μια πλευρά του εαυτού του που μέχρι τότε δεν είχε χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Το «Club Kid» εξερευνά με χιούμορ και ανθρώπινη ματιά την απρόσμενη πλευρά της ενηλικίωσης, τις ευθύνες που δεν προγραμματίζεις και τις σχέσεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σου από τη μια στιγμή στην άλλη.

3. «Nightborn» της Hanna Bergholm

Αν αναζητάς μια ταινία που θα σε βάλει σε μια σκοτεινή και ανησυχητική ατμόσφαιρα, το «Nightborn» είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές της εβδομάδας. Η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Hanna Bergholm, η οποία συμμετείχε στο Διαγωνιστικό Τμήμα της Berlinale, συνδυάζει τον ψυχολογικό τρόμο με μια ιστορία γύρω από τη μητρότητα, την οικογένεια και τους φόβους που μπορούν να γεννηθούν μέσα σε ένα φαινομενικά ιδανικό περιβάλλον. Η Saga και ο Βρετανός σύζυγός της, John, αποφασίζουν να εγκατασταθούν στο απομονωμένο σπίτι όπου εκείνη πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας, βαθιά μέσα στα δάση της Φινλανδίας. Το όνειρό τους είναι να δημιουργήσουν την τέλεια οικογένεια, μακριά από τη φασαρία και τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Ωστόσο, η γέννηση του παιδιού τους αλλάζει τα πάντα. Η Saga αρχίζει να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το μωρό, όμως οι άνθρωποι γύρω της δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις ανησυχίες της. Καθώς προσπαθεί να αναρρώσει από τη γέννα και τη λοχεία, η σχέση της με τον John αρχίζει να δοκιμάζεται και η πεποίθησή της ότι το παιδί κρύβει ένα σκοτεινό, αλλόκοσμο μυστικό γίνεται ολοένα πιο έντονη.mΤην ίδια στιγμή, το δάσος γύρω από το σπίτι μοιάζει να ξυπνά, δημιουργώντας μια αίσθηση απειλής που επηρεάζει όλο και περισσότερο την οικογένεια. Το «Nightborn» προσεγγίζει τη μητρότητα μέσα από μια σκοτεινή κινηματογραφική ματιά, αφήνοντας την αγωνία να χτίζεται σταδιακά.

4. «Ένας Γάτος με Καπέλο» (The Cat in the Hat) των Alessandro Carloni και Erica Rivinoja

Οι μικροί θεατές, αλλά και όσοι αγαπούν τις κλασικές παιδικές ιστορίες, έχουν τη δική τους κινηματογραφική επιλογή αυτή την εβδομάδα. Ο Γάτος με το Καπέλο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια νέα animated διασκευή του αγαπημένου βιβλίου του Dr. Seuss, με τους Alessandro Carloni και Erica Rivinoja στη σκηνοθεσία. Αυτή τη φορά, ο εκκεντρικός Γάτος αναλαμβάνει μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή για λογαριασμό του Ινστιτούτου για τον Θεσμό της Φαντασίας και της Έμπνευσης. Στόχος του είναι να φτιάξει τη διάθεση της Gabby και του Sebastian, δύο αδελφών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. Ο ήρωας διαθέτει μεγάλη καρδιά και αστείρευτη φαντασία, όμως η τάση του να προκαλεί χάος και να ξεπερνά τα όρια μπορεί να μετατρέψει ακόμη και την πιο απλή αποστολή σε μια απρόβλεπτη περιπέτεια. Αυτή τη φορά, μάλιστα, διακυβεύεται κάτι πολύ σημαντικό: ο Γάτος πρέπει να αποδείξει την αξία του, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει το μαγικό του καπέλο. Το «The Cat in the Hat» φέρνει ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της παιδικής λογοτεχνίας, σε μια ιστορία γεμάτη φαντασία, χιούμορ και ανατροπές.

5. «Γκάζια στο Κόκκινο» (The Mongoose) του Mark Vanselow

Αν προτιμάς τις ταινίες δράσης με καταδιώξεις, γρήγορα αυτοκίνητα και έναν πρωταγωνιστή που βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο, ο Liam Neeson επιστρέφει με το «Γκάζια στο Κόκκινο» (The Mongoose). Η ταινία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Mark Vanselow, κασκαντέρ και επί χρόνια συνεργάτη του ηθοποιού, ο οποίος γνωρίζει καλά τον κόσμο των απαιτητικών σκηνών δράσης. Ο Neeson υποδύεται τον Ryan «Fang» Flanagan, έναν ήρωα πολέμου που βρίσκεται κατηγορούμενος για φόνο, αφού σκοτώνει σε αυτοάμυνα τον κακοποιητικό αρραβωνιαστικό της πρώην συζύγου του. Με την αστυνομία να βρίσκεται πλέον στα ίχνη του, αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα πάντα και να ξεκινήσει μια επικίνδυνη φυγή. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, κλέβει μια Shelby Mustang και κατευθύνεται προς τον αμερικανικό Νότο. Δεν είναι, όμως, μόνος του. Στο πλευρό του βρίσκονται πρώην σύντροφοί του από τις ειδικές δυνάμεις, οι οποίοι τον βοηθούν να αντιμετωπίσει την καταδίωξη. Η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο απρόβλεπτη τροπή όταν η φυγή του μεταδίδεται ζωντανά από τα μέσα ενημέρωσης και ο ίδιος μετατρέπεται σε έναν απρόσμενο λαϊκό ήρωα. Το «The Mongoose» υπόσχεται ένταση, γρήγορο ρυθμό και τον Liam Neeson σε μια ακόμη περιπέτεια όπου η δράση δεν σταματά.

6. «Ραμαγιάνα: Η Γέννηση ενός Θρύλου» (Ramayana: Rise of a Legend) του Nitesh Tiwari

Μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα είναι η «Ραμαγιάνα: Η Γέννηση ενός Θρύλου» του Nitesh Tiwari. Η ταινία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την επική ιστορία της «Ραμαγιάνα», φέρνοντας στο προσκήνιο μυθικούς χαρακτήρες, συγκρούσεις και μια προφητεία που καθορίζει τις μοίρες των πρωταγωνιστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Rama, ένας πρίγκιπας που καλείται να σηκώσει το βάρος της αυτοθυσίας, αλλά και ο Ravana, ένας αθάνατος βασιλιάς που καθοδηγείται από την εκδίκηση. Οι δρόμοι τους συνδέονται μέσα από μια προφητεία, η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη σύγκρουση. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ranbir Kapoor, Yash και Sai Pallavi, ενώ τη μουσική υπογράφουν δύο σπουδαία ονόματα: ο Hans Zimmer και ο A. R. Rahman. Η συνεργασία αυτή προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια παραγωγή που φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα από τα σημαντικότερα επικά αφηγήματα στη μεγάλη οθόνη. Αν αγαπάς τις μεγάλες κινηματογραφικές ιστορίες, τις μυθολογικές αναφορές και τις εντυπωσιακές παραγωγές, η «Ραμαγιάνα» είναι μια από τις πρεμιέρες που αξίζει να έχεις υπόψη σου.

7. «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη

Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας δεν λείπει και η ελληνική παραγωγή. Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη φέρνει στη μεγάλη οθόνη μια οικογενειακή ιστορία που αγγίζει ζητήματα ταυτότητας φύλου, αποδοχής και επανασύνδεσης, με πρωταγωνίστρια την Betty Vakalidou. Η Μάχη είναι σήμερα μια γυναίκα που επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από μισό αιώνα σιωπής και απουσίας. Στα χρόνια της δικτατορίας, όμως, ήταν άνδρας αξιωματικός του ελληνικού στρατού και πατέρας δύο παιδιών. Η επιστροφή της φέρνει στην επιφάνεια ένα παρελθόν που δεν έχει πραγματικά ξεπεραστεί και ανατρέπει τις ισορροπίες της οικογένειάς της. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην απόπειρα αυτοκτονίας του γιου της, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για μια απρόσμενη συναισθηματική επανασύνδεση με την αγαπημένη της κόρη. Ο Ηλίας Γιαννακάκης επιστρέφει στη μυθοπλασία με μια ιστορία που εστιάζει στις οικογενειακές σχέσεις, στις δυσκολίες της αποδοχής και στις δεύτερες ευκαιρίες. Η «Μάχη» θέτει στο επίκεντρο ανθρώπους που προσπαθούν να ξαναβρούν τη θέση τους ο ένας στη ζωή του άλλου, ακόμη κι όταν το παρελθόν μοιάζει να έχει αφήσει βαθιά σημάδια.

8. «Η Ευρύτερη Παλαιστίνη» (La Gran Palestina) του Rafael Rangel

Η κινηματογραφική εβδομάδα ολοκληρώνεται με ένα ντοκιμαντέρ που στρέφει το βλέμμα στη Γάζα και στις συνέπειες του πολέμου για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Το «Η Ευρύτερη Παλαιστίνη» (La Gran Palestina) του Rafael Rangel προσεγγίζει την πραγματικότητα μέσα από επτά κεφάλαια, καταγράφοντας την επιστροφή των εκτοπισμένων στη βόρεια Γάζα μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός. Η κάμερα ακολουθεί την εικόνα της καταστροφής που αντικρίζουν οι άνθρωποι όταν επιστρέφουν στις περιοχές τους, αλλά και τη νέα αναζωπύρωση των επιθέσεων και της ανθρωπιστικής κρίσης. Μέσα από την καταγραφή αυτών των γεγονότων, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αποτυπώσει μια πραγματικότητα που συνεχίζει να αλλάζει και να επηρεάζει βαθιά τις ζωές των κατοίκων. Το έργο του Rafael Rangel αποτελεί μια κινηματογραφική ματιά στη Γάζα, με επίκεντρο τον εκτοπισμό, την καταστροφή και τις ανθρώπινες συνέπειες της συνεχιζόμενης κρίσης.

Τι να επιλέξεις αυτή την Πέμπτη;

Η Πέμπτη 5 Νοεμβρίου φέρνει στις κινηματογραφικές αίθουσες οκτώ διαφορετικές προτάσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών ειδών. Αν θέλεις κατασκοπεία και σκοτεινές συνωμοσίες, το «Wild Horse Nine» σε περιμένει με τους John Malkovich και Sam Rockwell. Αν προτιμάς μια ιστορία με χιούμορ και απρόσμενες αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου, το «Club Kid» έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Για πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα, το «Nightborn» εξερευνά τους φόβους γύρω από τη μητρότητα, ενώ το «The Mongoose» προσφέρει την ένταση που περιμένεις από μια περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον Liam Neeson. Από την άλλη, η «Ραμαγιάνα» αποτελεί την επιλογή για όσους αγαπούν τις μεγάλες επικές παραγωγές, ενώ ο «Γάτος με Καπέλο» φέρνει μια δόση φαντασίας για όλη την οικογένεια. Αν θέλεις να στηρίξεις το ελληνικό σινεμά, η «Μάχη» είναι μια ταινία με έντονο συναισθηματικό πυρήνα, ενώ το «Η Ευρύτερη Παλαιστίνη» προσφέρει μια ματιά σε μια από τις πιο δύσκολες ανθρωπιστικές κρίσεις της εποχής μας. Όποια κι αν είναι η κινηματογραφική σου διάθεση, οι νέες πρεμιέρες της Πέμπτης έχουν αρκετές διαφορετικές ιστορίες για να γεμίσουν την επόμενη έξοδό σου στο σινεμά.

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