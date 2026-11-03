Η αληθινή ιστορία του «Λύκου της Wall Street» έρχεται σε ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων – Πού θα το δούμε

Με μια ματιά Νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τον Jordan Belfort, «The Real Wolf of Wall Street», κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Η σειρά θα προβάλλεται στο Paramount+ και περιλαμβάνει σπάνιο υλικό, έγγραφα του FBI και μαρτυρίες από κοντινά πρόσωπα.

Θα παρουσιαστούν οι πρώην σύζυγος του Belfort, Nadine, και η πρώην υπάλληλος Donna Schlessinger.

Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες από την κινηματογραφική ταινία «The Wolf of Wall Street». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Paramount+, «The Real Wolf of Wall Street», η οποία εστιάζει στη ζωή του θρυλικού χρηματιστή Jordan Belfort, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Το BBC και το Stan, αντίστοιχα, απέκτησαν τα δικαιώματα προβολής του τριών επεισοδίων ντοκιμαντέρ, το οποίο διατέθηκε προς πώληση από την Hat Trick International νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο πλαίσιο του MIPCOM Cannes.

Η παραγωγή της σειράς είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Maxine Productions, μέρους της Sony Pictures Television, του Bloomberg, και της See It Now Studios, οι οποίες δημιούργησαν το περιεχόμενο ειδικά για το Paramount+. Η ιστορία του Jordan Belfort, γνωστή και από την κινηματογραφική μεταφορά «The Wolf of Wall Street» με πρωταγωνιστές τους Leonardo DiCaprio και Margot Robbie, η οποία κυκλοφόρησε από την Paramount Pictures, εστιάζει στην αστραπιαία άνοδο και την πτώση του ως επικεφαλής της Stratton Oakmont, μιας εταιρείας χρηματιστηριακών συναλλαγών που αποδείχθηκε ότι διεξήγαγε παράνομες δραστηριότητες.

Διάβασε επίσης: Stan Αντιπαριώτης: Το τραγούδι «Και Όλα Αυτά Επειδή» για το «Έτερος Εγώ: Νέμεσις»

Το «The Real Wolf of Wall Street» υπόσχεται να ξεπεράσει την κινηματογραφική αφήγηση, παρουσιάζοντας σπάνιο υλικό που δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ στο παρελθόν. Η σειρά θα αξιοποιήσει χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα του FBI, αρχειακές συνεντεύξεις και, κυρίως, μαρτυρίες από άτομα που έζησαν από κοντά τη δράση. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η Nadine, η πρώην σύζυγος του Jordan Belfort, η οποία αποτέλεσε έμπνευση για τον χαρακτήρα της Margot Robbie στην ταινία, καθώς και η Donna Schlessinger, πρώην υπάλληλος.

Η άνοδος του Jordan Belfort στη Wall Street τη δεκαετία του 1990 ήταν ραγδαία. Ως επικεφαλής της Stratton Oakmont, ηγήθηκε μιας ομάδας μεσιτών που εμπλέκονταν σε απάτες και χειραγώγηση της αγοράς. Η δράση του τελικά τον οδήγησε στην ομολογία ενοχής για κατηγορίες απάτης και στην καταδίκη του σε 22 μήνες φυλάκιση. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του, συνεργάστηκε με το FBI ως πληροφοριοδότης, παρέχοντας στοιχεία εναντίον άλλων εμπλεκομένων στο κύκλωμά του.

Η Sarah Tong, Διευθύντρια Πωλήσεων της HTI, δήλωσε σχετικά με τη σειρά: «Όλοι αγαπάμε μια καλή ιστορία από τα παρασκήνια, και το «The Wolf of Wall Street» ήταν ένα τόσο τεράστιο πολιτιστικό χτύπημα που πιστεύουμε ότι όλοι νιώθουμε ότι γνωρίζουμε αυτή την ιστορία. Όμως, αυτή η σειρά μας προσφέρει κάτι εντελώς διαφορετικό: τους πραγματικούς ανθρώπους που ήταν εκεί, να μας λένε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη. Είναι εξίσου συναρπαστικό, προκλητικό και καθηλωτικό με την ταινία – και ήδη βλέπουμε έντονο ενδιαφέρον από αγοραστές που γνωρίζουν ότι υπάρχει πολύ περισσότερα σε αυτή την ιστορία από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να αποκαλύψει η ταινία».

Η σειρά αναμένεται να προσφέρει μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής και των δραστηριοτήτων του Jordan Belfort, φωτίζοντας πτυχές που δεν παρουσιάστηκαν στην κινηματογραφική του μεταφορά.

Διάβασε επίσης: