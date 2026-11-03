Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές ανοίγει με το «The Debut» – Δες όλο το πρόγραμμα

Η 23η διοργάνωση του φεστιβάλ θα τιμήσει το έργο του Jesse Eisenberg με την ταινία του «The Debut» ως εναρκτήρια

Με μια ματιά Το 23ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μαρακές ανοίγει με την ταινία «The Debut» του Jesse Eisenberg.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παγκόσμιες πρεμιέρες, όπως το «Leila et la nuit» και το «His Weakest Creatures».

Ο επίσημος διαγωνισμός θα αναδείξει νέα ταλέντα με 14 ταινίες, ενώ η ενότητα «Horizons» θα παρουσιάσει καταξιωμένους δημιουργούς.

Θα προβληθούν 11 μαροκινές ταινίες, καθώς και ταινίες για νεανικό κοινό και οικογένειες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 23ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μαρακές (Marrakech International Film Festival) ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής διοργάνωσης με την προβολή της ταινίας «The Debut» του Jesse Eisenberg. Η πρεμιέρα της ταινίας, η οποία δεν θα είναι διαγωνιστική, αναμένεται να προσελκύσει σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογραφικού χώρου.

«The Debut» και οι διεθνείς συμμετοχές

Η ταινία «The Debut», σε σκηνοθεσία του Jesse Eisenberg, εστιάζει στην ιστορία μιας ντροπαλής νοικοκυράς, την οποία υποδύεται η Julianne Moore. Η ζωή της αλλάζει δραματικά όταν συμμετέχει σε μια ερασιτεχνική θεατρική παραγωγή, μεταμορφώνοντας σταδιακά σε μια αφοσιωμένη ηθοποιό με τη μέθοδο του Method acting. Ο ίδιος ο Jesse Eisenberg αναμένεται να παρευρεθεί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

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Το φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα φιλοξενήσει επίσης την περιφερειακή πρεμιέρα της ταινίας «Artificial» του Luca Guadagnino. Η ταινία αυτή εξερευνά την άνοδο του Sam Altman, ιδρυτή της OpenAI, με τον Andrew Garfield να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Luca Guadagnino, τακτικός επισκέπτης του φεστιβάλ, θα συνυπάρξει με τον James Gray, ο οποίος θα παρουσιάσει το νέο του θρίλερ «Paper Tiger», με πρωταγωνιστές τους Adam Driver και Miles Teller.

Παγκόσμιες πρεμιέρες και σημαντικές παρουσίες

Εκτός από τις προαναφερθείσες ταινίες, το πρόγραμμα των γκαλά screenings του φεστιβάλ περιλαμβάνει δύο παγκόσμιες πρεμιέρες. Η πρώτη είναι το «Leila et la nuit» του Βραζιλιάνου σκηνοθέτη Fellipe Barbosa, εμπνευσμένο από τη ζωή της Μαροκινής φωτογράφου Leila Alaoui, με πρωταγωνιστές τους Roschdy Zem και Marina Foïs. Η δεύτερη παγκόσμια πρεμιέρα είναι το «His Weakest Creatures» του Αιγύπτιου σκηνοθέτη Omar Hilal, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά μαζί στην οθόνη τους Αιγύπτιους σταρ Ahmed Helmy και Hend Sabry.

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Ο John Turturro θα τιμήσει επίσης το φεστιβάλ με την παρουσία του, προβάλλοντας την ταινία «The Only Living Pickpocket in New York» του Noah Segan, όπου ο ηθοποιός ενσαρκώνει έναν γηρασμένο πορτοφολά που προσπαθεί να προσαρμοστεί στον σύγχρονο κόσμο. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και το «Strawberries» της Laïla Marrakchi, η οποία έχει επιλεγεί ως η επίσημη πρόταση του Μαρόκου για τα βραβεία Όσκαρ. Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα Μαροκινών εποχικών εργατών που προσλαμβάνονται για τη συγκομιδή φράουλας στην Ισπανία και αποφασίζουν να αντισταθούν στους καταπιεστικούς εργοδότες τους.

Ο επίσημος διαγωνισμός και η ενότητα «Horizons»

Ο επίσημος διαγωνισμός του φεστιβάλ θα αναδείξει νέα ταλέντα του παγκόσμιου κινηματογράφου, με 14 ταινίες πρώτης ή δεύτερης μεγάλου μήκους να διεκδικούν το βραβείο Étoile d’Or, υπό την προεδρία της ηθοποιού Marion Cotillard. Τρεις από αυτές τις ταινίες αποτελούν παγκόσμιες πρεμιέρες: το δράμα «Alkebulan» του Μαροκινού σκηνοθέτη Yassine Marco Marroccu, το «Waves of Silence» του Ιρανο-Νορβηγού Farzad Samsami, που εστιάζει σε ναυάγια μεταναστών, και το «Cairo Shadows», ένα πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στην κοινότητα των Κοπτών Χριστιανών της Αιγύπτου, σε σκηνοθεσία των Rani Massalha και Salem Massalha.

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Στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται επίσης ταινίες που έχουν ήδη προβληθεί σε άλλα φεστιβάλ, όπως το «Ben’imana» της Marie-Clémentine Dusabejambo (που έκανε πρεμιέρα στις Κάννες), το «Chronicles From the Siege» του Abdallah Alkhatib, το «Congo Boy» της Rafiki Fariala και το «Furies» του Rami Kodeih.

Η ενότητα «Horizons», με 21 ταινίες που «καταδεικνύουν τη ζωντάνια και την ποικιλομορφία του παγκόσμιου κινηματογράφου», θα παρουσιάσει τις τελευταίες δουλειές καταξιωμένων δημιουργών, όπως οι Ryusuke Hamaguchi, Cristian Mungiu, Pawel Pawlikowski, Hirokazu Kore-eda και Nanni Moretti. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής, θα προβληθούν επίσης αραβικές παραγωγές, όπως το «Safe Exit» του Mohammed Hammad, το «The Station» της Sara Ishaq και το ντοκιμαντέρ «Citizen Osama» του Ahmed Hassouna.

Μαροκινό πρόγραμμα και νεανικό σινεμά

Το Μαροκινό Πρόγραμμα θα ανοίξει με το «Bardi» της Tala Hadid, μια ταινία που ακολουθεί ένα αδελφότητα ιππέων και το ταξίδι τους στο Μαρόκο. Συνολικά, 11 μαροκινές ταινίες θα παρουσιαστούν σε διάφορες ενότητες του φεστιβάλ, ενώ τρεις ακόμη ταινίες έχουν γυριστεί στην περιοχή. Τέλος, η ενότητα «Cinema for Young Audiences & Families» θα παρουσιάσει μια σειρά από ταινίες για μικρότερες ηλικίες, προσφέροντας μια ευκαιρία για οικογενειακή κινηματογραφική εμπειρία.

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