Μουσικά Νέα 29.10.2026

Η Megan Thee Stallion γίνεται εφιάλτης για το Halloween – Το τρομακτικό trailer του Hottieween

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Η Megan Thee Stallion αποκαλύπτει το ανατριχιαστικό trailer του «Hottieween», με έμπνευση από ταινίες τρόμου και ιδέες που πρότειναν οι fans της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε trailer για το "Hottieween" με επιρροές από ταινίες τρόμου.
  • Το trailer δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή των θαυμαστών της, των "Hotties".
  • Το "Hottieween" θα πραγματοποιηθεί στο Λας Βέγκας στις 30 Οκτωβρίου.
  • Η ράπερ ενσωματώνει τις ιδέες των fans στη δημιουργική της διαδικασία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Megan Thee Stallion είναι έτοιμη να γιορτάσει ξανά το «Hottieween» της, φέρνοντας μια δόση τρόμου και διασκέδασης στο Λας Βέγκας. Η αγαπημένη ράπερ αποκάλυψε πρόσφατα ένα νέο trailer για το επερχόμενο πάρτι της, το οποίο δημιουργήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο: μέσω της ενεργούς συμμετοχής των θαυμαστών της, των «Hotties», και με εμφανείς επιρροές από τον κόσμο των ταινιών τρόμου.

megan_thee_stalion
https://www.instagram.com/theestallion/

Το trailer, με τίτλο «Thee Hottieween Trailer», παρουσιάζει την Megan Thee Stallion να μεταμορφώνεται σε μια γιγαντιαία φιγούρα τσίρκου, προκαλώντας ανατριχίλα. Η αισθητική του trailer παραπέμπει έντονα σε ταινίες όπως το «American Horror Story», ενώ ο σουρεαλισμός του θυμίζει το κινηματογραφικό στυλ του Tim Burton. Η καλλιτέχνης, μέσα από τους στίχους της, εκφράζει την επιθυμία της για ελευθερία και διασκέδαση, δηλώνοντας: «Είμαι μια ώριμη γυναίκα, μην με κρίνεις/ Καβάλα σε αυτό το άλογο, μην με κρίνεις/ Απλά θέλω να διασκεδάσω, μην με κρίνεις».

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Αυτό που κάνει το trailer ξεχωριστό είναι η άμεση εμπλοκή του κοινού στη δημιουργική διαδικασία. Η Megan Thee Stallion ζήτησε από τους θαυμαστές της, μέσω μιας ομάδας στο Facebook, να μοιραστούν τις ιδέες τους για ένα «creepy-found footage-style» βίντεο, με ατμόσφαιρα που θυμίζει σκηνές έξω από ένα στοιχειωμένο τσίρκο. Οι προτάσεις τους, όπως η προσθήκη ομίχλης, στατικού θορύβου, ή μιας μυστηριώδους φιγούρας στο σκοτάδι, ενσωματώθηκαν στο τελικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι θαυμαστές κλήθηκαν να προτείνουν τρομακτικές μάσκες ζώων για το «spooky circus» της.

Η ράπερ Megan Thee Stallion, η οποία επιστρέφει στα charts με το νέο της τραγούδι Lover Girl.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Hottieween» στο Λας Βέγκας

Το trailer αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του «Hottieween» στο Λας Βέγκας, με το πάρτι να λαμβάνει χώρα στις 30 Οκτωβρίου στο Zouk nightclub. Οι εισιτήρια παραμένουν διαθέσιμα για όσους επιθυμούν να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Αν και η Megan Thee Stallion δεν πρόσθεσε νέα «Tina Tuesday Freestyles» αυτή την εβδομάδα, τα τρία προηγούμενα κομμάτια της σειράς κυκλοφόρησαν σε streaming πλατφόρμες στις 24 Οκτωβρίου, με το «Thin Ice» να ξεχωρίζει. Παράλληλα, η αναμονή για το επόμενο άλμπουμ της, «Act: III», συνεχίζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Megan Thee Stallion έχει δείξει στο παρελθόν την τάση της να ενσωματώνει τις επιθυμίες των fans της, όπως φαίνεται και από την επιθυμία της να συνεργαστεί με την Doechii για το επερχόμενο άλμπουμ της. Επίσης, η καλλιτέχνιδα έχει εκφράσει την φιλοδοξία της να γίνει η «Mariah του καλοκαιριού», δείχνοντας την ευρύτητα των καλλιτεχνικών της οραμάτων.

Η Megan Thee Stallion συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη δημιουργικότητά της, συνδυάζοντας τη μουσική της με την τέχνη του τρόμου και ενισχύοντας τη σύνδεσή της με το κοινό της.

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