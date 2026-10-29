Πρίγκιπας Harry: Τι είναι ο «κανόνας των 10 ημερών» που έχει θέσει για τη Meghan Markle και τα παιδιά τους

Ο πρίγκιπας Harry αποκάλυψε τον κανόνα που ακολουθεί, ώστε να μη μένει για μεγάλα διαστήματα μακριά από τη Meghan Markle και τα παιδιά τους

Με μια ματιά Ο πρίγκιπας Harry έχει θέσει κανόνα να μην απέχει πάνω από 10 ημέρες από τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Στόχος του κανόνα είναι η διατήρηση στενών δεσμών και πολύτιμων στιγμών με την οικογένειά του.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια διαδικτυακού MasterClass με τη νευροεπιστήμονα Mary Frances O'Connor.

Ο Harry τόνισε τη σημασία της οικογένειας ως πηγή χαράς, ευτυχίας και δύναμης στη ζωή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πρίγκιπας Harry έχει θέσει έναν αυστηρό κανόνα που αφορά την ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και την οικογενειακή του ζωή. Στόχος του είναι να μην απομακρύνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τη σύζυγό του, Meghan Markle, και τα δύο παιδιά τους, Archie και Lilibet, διασφαλίζοντας έτσι πολύτιμες στιγμές μαζί τους.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού MasterClass, όπου ο δούκας του Sussex συνομίλησε με τη νευροεπιστήμονα Mary Frances O’Connor. Η συζήτηση, που μεταδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026, εστιάστηκε σε προσωπικές εμπειρίες και τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του. Ο Harry μοιράστηκε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία το 2020, όταν βρισκόταν στον Καναδά, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η στήριξη των αγαπημένων του προσώπων.

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Ο κανόνας που έχει θέσει ο πρίγκιπας Harry είναι σαφής: «Το κλειδί για να βρω την ευτυχία είναι να μην περνάω πάνω από δέκα μέρες μακριά από τη γυναίκα και τα παιδιά μου». Αυτή η στρατηγική του επιτρέπει να διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του, παρά τις συχνές μετακινήσεις που απαιτούν οι επαγγελματικές και φιλανθρωπικές του δραστηριότητες.

Για τον ίδιο, η οικογένεια αποτελεί την κύρια πηγή χαράς και δύναμης. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ενέργεια, η χαρά και η ευτυχία που νιώθω όταν είμαι με την οικογένειά μου, ειδικά τα παιδιά μας, και η χαρά και η ευτυχία που παίρνω από τη δουλειά μου στον τομέα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ικανοποίηση που αντλεί από τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις συνδυάζεται αρμονικά με την ευτυχία που του προσφέρει η προσωπική του ζωή.

Ο πρίγκιπας Harry επιδιώκει ενεργά να βρίσκει μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πτυχών της ταυτότητάς του: του επαγγελματία, του πατέρα και του συζύγου. Αυτή η συνειδητή προσπάθεια του επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε ρόλου, χωρίς να χάνει την επαφή με όσα θεωρεί πραγματικά ουσιώδη.

Η δέσμευση του πρίγκιπα Harry στην οικογένειά του είναι εμφανής, παρά τις προκλήσεις που φέρνει ένας δημόσιος βίος. Ο κανόνας των 10 ημερών αποτελεί την προσωπική του διασφάλιση ότι η στενή επαφή με τη Meghan και τα παιδιά τους παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

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