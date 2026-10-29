Η Kim Kardashian συναντάει τις αδελφές της στη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Skims

Η Kim Kardashian ενώνει τις δυνάμεις της με τις Kourtney, Khloé, Kendall και Kylie Jenner σε μια νοσταλγική χριστουγεννιάτικη καμπάνια, για την SKIMS

Με μια ματιά Η Kim Kardashian και οι αδελφές της πρωταγωνιστούν στη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Skims.

Η καμπάνια παρουσιάζει τη νέα Holiday συλλογή με νοσταλγική αισθητική και γιορτινή διάθεση.

Η συλλογή περιλαμβάνει limited-edition κομμάτια, πιτζάμες, loungewear, εσώρουχα, πλεκτά, καθώς και δώρα για άνδρες, παιδιά και κατοικίδια.

Η Skims Holiday Shop, με προϊόντα για όλη την οικογένεια, κυκλοφορεί στις 29 Οκτωβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian υποδέχεται την εορταστική περίοδο με μια νέα καμπάνια της Skims, έχοντας στο πλευρό της τις αδελφές της, Kourtney, Khloé, Kendall και Kylie Jenner. Οι 5 αδελφές ποζάρουν μαζί σε μια φωτογράφιση με νοσταλγική αισθητική, γεμάτη γιορτινή διάθεση, παρουσιάζοντας τη νέα Holiday συλλογή του brand.

Τη φωτογράφιση ανέλαβε η Nadia Lee Cohen, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε παλιές χριστουγεννιάτικες οικογενειακές φωτογραφίες, με μια σύγχρονη fashion προσέγγιση. Η καμπάνια συνδυάζει την οικειότητα των γιορτών με το χαρακτηριστικό ύφος της Skims, μετατρέποντας την οικογενειακή συνάντηση των Kardashian-Jenner σε ένα από τα βασικά στοιχεία της φετινής εορταστικής κυκλοφορίας.

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«Οι γιορτές ήταν πάντα μια ξεχωριστή περίοδος για την οικογένειά μας, γι’ αυτό και ήταν πολύ διασκεδαστικό που συγκεντρωθήκαμε όλες για τη φετινή καμπάνια της Skims», ανέφερε η Kim Kardashian, σύμφωνα με την ανακοίνωση του brand.

Η νέα Holiday συλλογή της Skims

Η φετινή συλλογή περιλαμβάνει limited-edition κομμάτια, σχεδιασμένα αποκλειστικά για την εορταστική περίοδο. Στη συλλογή συναντάμε πιτζάμες με χριστουγεννιάτικα μοτίβα, άνετα loungewear σύνολα, εσώρουχα και πλεκτά, με έμφαση στις απαλές υφές και στην άνεση.

Τα χαρακτηριστικά κομμάτια ύπνου της Skims αποκτούν νέα εμφάνιση μέσα από σχέδια Fair Isle, ενώ υφάσματα όπως το pointelle, το waffle και το βαμβάκι προσθέτουν διαφορετικές υφές στις προτάσεις της συλλογής. Την εικόνα συμπληρώνουν ζεστές κουβέρτες και παντόφλες, ιδανικές για τις ημέρες που περνάμε στο σπίτι.

Η Holiday Shop δεν περιορίζεται, ωστόσο, αποκλειστικά στη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Περιλαμβάνει επιλογές δώρων για άνδρες, παιδικές πιτζάμες, φορμάκια για μωρά, αλλά και πλεκτά ρούχα για κατοικίδια, δίνοντας στη συλλογή έναν πιο οικογενειακό χαρακτήρα.

Τα δώρα που ξεχωρίζουν

Πέρα από τα ρούχα και τα αξεσουάρ για το σπίτι, η φετινή Holiday συλλογή περιλαμβάνει και προτάσεις που απευθύνονται σε όσους αναζητούν πιο ιδιαίτερα δώρα. Ανάμεσά τους βρίσκεται το 12-Day Advent Calendar, ένα ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης με δώδεκα ημέρες εκπλήξεων, καθώς και τα Cryo Glow Globes, που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Jenny Patinkin και απευθύνονται στους λάτρεις της περιποίησης προσώπου.

Η ποικιλία των προϊόντων ακολουθεί τη φιλοσοφία της Kim Kardashian να συνδυάζει την καθημερινή άνεση με την αισθητική του lifestyle, προσφέροντας επιλογές για διαφορετικές ηλικίες και ανάγκες.

Η Kim Kardashian επενδύει στη γιορτινή παράδοση

Για την Kim Kardashian, οι εορταστικές καμπάνιες αποτελούν πλέον σταθερό κομμάτι της ταυτότητας της Skims. Όπως σημείωσε η ίδια, η Holiday Shop έχει στόχο να καλύψει διαφορετικές ανάγκες, από άνετες πιτζάμες και εορταστικά εσώρουχα μέχρι δώρα για τα αγαπημένα πρόσωπα.

Η συμμετοχή και των πέντε αδελφών προσθέτει μια προσωπική διάσταση στη φετινή καμπάνια, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει η οικογένεια για την εορταστική περίοδο, αλλά και τη δύναμη της Kardashian-Jenner οικογένειας ως εμπορικού και πολιτιστικού φαινομένου.

Η νέα Skims Holiday Shop κάνει πρεμιέρα στις 29 Οκτωβρίου μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του brand, Skims.com, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής σεζόν για την εταιρεία.

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