Η εορταστική καμπάνια του οίκου Prada είναι ένα παραμύθι βγαλμένο από άλλη εποχή

Η Prada υποδέχεται τις γιορτές του 2026 με μια παραμυθένια καμπάνια, όπου η Sadie Sink, η Maya Hawke συναντούν το χειροποίητο animation

Με μια ματιά Η Prada παρουσιάζει εορταστική καμπάνια με έμπνευση από παραμύθια και χειροποίητο animation.

Η καμπάνια συνδυάζει πραγματικά πλάνα με ζωγραφισμένους στο χέρι χαρακτήρες, δημιουργώντας ένα φανταστικό σκηνικό.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Sadie Sink, Maya Hawke, Chen Haoyu, Luther Ford και Kelvin Harrison Jr.

Η Prada αναδεικνύει την αξία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της χειροποίητης τέχνης έναντι της ψηφιακής τελειότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο οίκος Prada υποδέχεται την εορταστική περίοδο με μια καμπάνια που αφήνει για λίγο στην άκρη την ψηφιακή τελειότητα και επιστρέφει στη γοητεία της χειροποίητης δημιουργίας. Με έμπνευση από τον κόσμο των παραμυθιών, ο ιταλικός οίκος συνδυάζει τη μόδα με το παραδοσιακό animation, δημιουργώντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό γεμάτο φαντασία, μικροσκοπικούς ήρωες και απρόσμενες συναντήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ηθοποιοί Sadie Sink, Maya Hawke, Chen Haoyu, Luther Ford και Kelvin Harrison Jr., οι οποίοι γίνονται μέρος μιας ιστορίας όπου τα πραγματικά πλάνα συναντούν τους χαρακτήρες που έχουν σχεδιαστεί στο χέρι. Η καμπάνια για τις γιορτές του 2026 δεν περιορίζεται στην παρουσίαση της νέας συλλογής, αλλά αναδεικνύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα και τη λεπτομέρεια μιας τέχνης που εξακολουθεί να έχει τη δική της θέση στον κόσμο της εικόνας.

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Για τη δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου σύμπαντος, η Prada συνεργάστηκε με τον animator John Pomeroy, γνωστό από ταινίες όπως τα «Thumbelina», «The Land Before Time» και «Klaus». Κάθε καρέ της καμπάνιας σχεδιάστηκε στο χέρι, σε μια απαιτητική διαδικασία που διαφοροποιείται από τις σύγχρονες δυνατότητες των ψηφιακών εφέ. Το αποτέλεσμα θυμίζει εικονογραφημένο βιβλίο που ζωντανεύει, με κάθε σκηνή να αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα και ατμόσφαιρα.

Η προσέγγιση του Pomeroy ξεκίνησε από τη δημιουργία των χαρακτήρων και της προσωπικότητάς τους. Αντί να περιοριστεί στην εμφάνισή τους, ο ίδιος φαντάστηκε τις επιθυμίες και τις μικρές ιδιοτροπίες τους, δίνοντας ζωή σε πλάσματα που μοιάζουν να έχουν τη δική τους καθημερινότητα. Ένας χιονισμένος λύγκας δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια μικρή τσάντα Avoir, ενώ μια παρέα ποντικών μαγνητίζεται από ένα ζευγάρι παπούτσια με ασπρόμαυρα πουά. Οι λεπτομέρειες αυτές προσθέτουν χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση στην εορταστική αφήγηση.

Ένας κινηματογραφικός κόσμος με πρωταγωνιστή την ανθρώπινη φαντασία

Ο φωτισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της καμπάνιας, ενισχύοντας τη ζεστασιά και την αίσθηση παραμυθιού. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή με τη Sadie Sink δίπλα σε ένα τζάκι, όπου οι φωτεινές αντανακλάσεις δημιουργούν μια οικεία, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Ακόμη και οι κινήσεις των μικρών χαρακτήρων, όπως μια χιονόμπαλα που καταλήγει στο νάιλον σακίδιο του Kelvin Harrison Jr., αποδίδονται με χειροποίητη ακρίβεια.

Στη συνέχεια, οι σχεδιασμένοι χαρακτήρες ενσωματώνονται σε πραγματικά πλάνα, δημιουργώντας έναν διάλογο ανάμεσα στο animation και τη φωτογραφία. Ο φωτογράφος Glen Luchford αξιοποιεί τον φωτισμό και την προοπτική, ώστε οι δύο κόσμοι να συνδέονται οπτικά και να μοιάζουν κομμάτια της ίδιας ιστορίας.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η χειμερινή συλλογή της Prada αποκτά τον δικό της ρόλο. Τεχνικά πανωφόρια, πολύχρωμες ρίγες και πλεκτά για πιο ιδιαίτερες περιστάσεις εντάσσονται φυσικά στην αφήγηση, χωρίς να επισκιάζουν τη δημιουργική ιδέα που βρίσκεται πίσω από την καμπάνια.

Η επιστροφή στη δημιουργική αξία του ανθρώπινου χεριού

Για τον John Pomeroy, το χειροποίητο animation μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες με τρόπους που διαφέρουν από εκείνους της ζωντανής δράσης. Όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα ξεχωριστό σύμπαν, στο οποίο η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Η αξία της βρίσκεται ακριβώς στην ανθρώπινη παρέμβαση και στην απόδειξη ότι η χειροποίητη δημιουργία εξακολουθεί να είναι ζωντανή.

Η εορταστική καμπάνια της Prada υπενθυμίζει ότι η φαντασία δεν χρειάζεται να βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία για να εντυπωσιάσει. Με σχέδια που δημιουργούνται καρέ καρέ και χαρακτήρες που μοιάζουν να ξεπηδούν από τις σελίδες ενός παραμυθιού, ο οίκος επενδύει στη γοητεία της ατέλειας, της υπομονής και της ανθρώπινης πινελιάς. Και κάπως έτσι, η μόδα γίνεται μέρος μιας ιστορίας που δεν φοβάται να επιστρέψει στα βασικά της δημιουργίας.

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