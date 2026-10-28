4 πανεύκολες συνταγές που έχουν κατακτήσει το TikTok

Από το viral baked feta pasta μέχρι τα πιο λαχταριστά cookies αυτές οι 5 εύκολες συνταγές θα σε κάνουν να θέλεις να μπεις στην κουζίνα

Με μια ματιά Η Baked Feta Pasta είναι μια viral, κρεμώδης συνταγή ζυμαρικών που απαιτεί λίγα υλικά και απλή εκτέλεση.

Τα Cloud Eggs προσφέρουν μια εντυπωσιακή, αφράτη εκδοχή αυγών για αναβαθμισμένο πρωινό ή brunch.

Η Tortilla Pizza είναι μια γρήγορη, τραγανή εναλλακτική για pizza, ιδανική για στιγμές που βαριέστε.

Τα Overnight Oats είναι ένα εύκολο, προσυνατοιμασμένο πρωινό που ετοιμάζεται από το προηγούμενο βράδυ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το feed σου είναι γεμάτο με λαχταριστά food videos, εντυπωσιακά desserts και συνταγές που φαίνονται υπερβολικά τέλειες για να είναι αληθινές, τότε ξέρεις ακριβώς για τι μιλάμε. Το cooking έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια καθημερινή ανάγκη. Είναι δημιουργικότητα, χαλάρωση, bonding με την παρέα και, φυσικά, η τέλεια αφορμή για να ανεβάσεις το πιο aesthetic food post.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας chef ή να έχεις μια κουζίνα βγαλμένη από το Pinterest. Με λίγα υλικά και μερικά απλά βήματα, μπορείς να δημιουργήσεις συνταγές που θα θέλεις να επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά. Αυτές είναι οι τέσσερις ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις.

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1. Baked Feta Pasta: Το pasta trend που δεν ξεχνάμε

Αν υπάρχει μία συνταγή που έγινε viral στα social media, αυτή είναι η baked feta pasta. Είναι κρεμώδης, γευστική και δεν απαιτεί να περάσεις ολόκληρο το απόγευμα στην κουζίνα.

Υλικά για 2 μερίδες:

200 γρ. ζυμαρικά της επιλογής σου

200 γρ. ντοματίνια

150 γρ. φέτα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο, προαιρετικά

Ρίγανη, πιπέρι και φρέσκος βασιλικός

Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C. Βάλε τα ντοματίνια σε ένα ταψί με το ελαιόλαδο, το σκόρδο και τα μπαχαρικά. Τοποθέτησε τη φέτα στο κέντρο και ψήσε για περίπου 25-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα ντοματίνια. Στο μεταξύ, βράσε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.

Λιώσε τη φέτα μαζί με τα ντοματίνια, πρόσθεσε τα ζυμαρικά και ανακάτεψε καλά. Το αποτέλεσμα; Ένα creamy pasta dish που μοιάζει βγαλμένο από το αγαπημένο σου ιταλικό εστιατόριο!

2. Cloud Eggs: Το πρωινό που κλέβει την παράσταση

Θέλεις να αναβαθμίσεις το πρωινό σου χωρίς να κάνεις κάτι περίπλοκο; Τα cloud eggs είναι μια fun εκδοχή των αυγών με αφράτο ασπράδι και κρόκο στο κέντρο.

Υλικά:

2 αυγά

Λίγο αλάτι και πιπέρι

Λίγη τριμμένη παρμεζάνα, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Χώρισε προσεκτικά τα ασπράδια από τους κρόκους. Χτύπησε τα ασπράδια μέχρι να σχηματίσουν σταθερό αφρό. Σχημάτισε δύο μικρούς «συννεφένιους» σωρούς σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και δημιούργησε μια μικρή λακκούβα στο κέντρο. Ψήσε στους 190°C για περίπου 5-7 λεπτά. Πρόσθεσε τους κρόκους στις λακκούβες και συνέχισε το ψήσιμο μέχρι να ψηθούν καλά τόσο τα ασπράδια όσο και οι κρόκοι.

Σέρβιρέ τα με φρυγανισμένο ψωμί και αβοκάντο για ένα brunch που αξίζει φωτογραφία πριν από την πρώτη μπουκιά!

3. Tortilla Pizza: Η λύση για τις ημέρες που βαριέσαι

Pizza cravings, αλλά χωρίς να περιμένεις delivery; Η tortilla pizza είναι μια γρήγορη εναλλακτική για τις στιγμές που θέλεις κάτι τραγανό και απολαυστικό.

Υλικά:

1 μεγάλη τορτίγια

2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας

50 γρ. τριμμένη mozzarella

Ντοματίνια, πιπεριά ή μανιτάρια

Ρίγανη

Εκτέλεση:

Άπλωσε τη σάλτσα πάνω στην τορτίγια. Πρόσθεσε τη mozzarella και τα toppings που προτιμάς. Ψήσε στους 200°C για περίπου 6-10 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνει τραγανή η βάση. Κόψε σε κομμάτια και απόλαυσέ τη ζεστή.

Το καλύτερο; Μπορείς να δημιουργήσεις διαφορετικές εκδοχές κάθε φορά, από margarita μέχρι veggie pizza.

4. Overnight Oats: Το πρωινό που ετοιμάζεται όσο κοιμάσαι

Αν το πρωινό σου συνήθως περιορίζεται σε έναν καφέ στο χέρι, αυτή η συνταγή μπορεί να σου λύσει τα χέρια. Τα overnight oats ετοιμάζονται από το προηγούμενο βράδυ και σε περιμένουν έτοιμα στο ψυγείο.

Υλικά για 1 μερίδα:

50 γρ. νιφάδες βρώμης

120 ml γάλα της επιλογής σου

2 κ.σ. γιαούρτι, προαιρετικά

1 κ.γ. μέλι

Φράουλες, μπανάνα ή άλλα φρούτα

Λίγη κανέλα ή ξηροί καρποί, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Ανακάτεψε τη βρώμη με το γάλα, το γιαούρτι και το μέλι σε ένα δοχείο με καπάκι. Κλείσε το δοχείο και άφησέ το στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες, ιδανικά όλη τη νύχτα. Το πρωί πρόσθεσε τα φρούτα και τα toppings σου.

Μπορείς να δοκιμάσεις συνδυασμούς με μπανάνα και φυστικοβούτυρο, φράουλες και σοκολάτα ή μήλο και κανέλα. New day, new flavor!

Το μυστικό για να αγαπήσεις το cooking δεν είναι να πετυχαίνεις κάθε συνταγή με την πρώτη. Είναι να δοκιμάζεις, να πειραματίζεσαι με γεύσεις και να βρίσκεις τι σου αρέσει πραγματικά. Μπορείς να ξεκινήσεις με την πανεύκολη tortilla pizza, να δοκιμάσεις ένα viral pasta dish ή να περάσεις ένα απόγευμα φτιάχνοντας cookies με την παρέα σου. Και μην ξεχνάς: οι καλύτερες συνταγές είναι συχνά εκείνες που προσαρμόζεις στα δικά σου γούστα.

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