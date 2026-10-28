28η Οκτωβρίου: 7 facts που δεν ήξερες για την εθνική επέτειο

Με μια ματιά Η απάντηση του Μεταξά στο ιταλικό τελεσίγραφο ήταν «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο», όχι απαραίτητα η λέξη «ΟΧΙ».

Το τελεσίγραφο παραδόθηκε νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, οδηγώντας σε άμεση ιταλική εισβολή.

Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν δικτάτορας, αλλά η άρνησή του στις ιταλικές απαιτήσεις είναι σημαντική ιστορικά.

Η επέτειος αφορά την αντίσταση, τις μάχες, τις θυσίες και τη συμβολή των απλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν ανεβάσεις story με τη σημαία και γράψεις «Χρόνια πολλά Ελλάδα», κάνε ένα γρήγορο ιστορικό refresh! Από το τι απάντησε πραγματικά ο Μεταξάς μέχρι το γιατί η 28η Οκτωβρίου έγινε εθνική επέτειος, αυτά είναι όσα αξίζει να γνωρίζεις. Κάθε 28η Οκτωβρίου το πρόγραμμα είναι λίγο-πολύ γνωστό: σχολική παρέλαση, ελληνικές σημαίες, φωτογραφίες, κλειστοί δρόμοι και, φυσικά, το ιστορικό «ΟΧΙ». Πίσω από την ημέρα, όμως, υπάρχουν λεπτομέρειες που κάνουν την ιστορία πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της Ιστορίας. Και όχι, δεν χρειάζεται να θυμάσαι απ’ έξω όλες τις ημερομηνίες για να τις μάθεις!

1. Το ιστορικό «ΟΧΙ» δεν ήταν απαραίτητα η λέξη που ειπώθηκε

Το έχουμε συνδέσει με μία λέξη, γραμμένη με κεφαλαία και θαυμαστικό. Η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο Ιταλός πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι επισκέφθηκε τον Ιωάννη Μεταξά στην κατοικία του στην Κηφισιά και του παρέδωσε τελεσίγραφο με τις απαιτήσεις της Ιταλίας. Σύμφωνα με την αφήγηση του ίδιου του Γκράτσι, ο Μεταξάς απάντησε στα γαλλικά: «Alors, c’est la guerre», δηλαδή «Λοιπόν, έχουμε πόλεμο». Το «ΟΧΙ» έγινε ο συμβολικός τρόπος με τον οποίο θυμόμαστε την άρνηση της Ελλάδας να αποδεχθεί το τελεσίγραφο. Και κάπως έτσι, μία ολόκληρη ιστορική στιγμή συμπυκνώθηκε σε τρία γράμματα.

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2. Το τελεσίγραφο έφτασε μέσα στη νύχτα

Ξέχνα τις εικόνες μιας επίσημης ανακοίνωσης μπροστά σε κάμερες και μικρόφωνα. Το τελεσίγραφο παραδόθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα. Ο Γκράτσι επισκέφθηκε τον Μεταξά στην κατοικία του στην Κηφισιά, όταν οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνταν. Η συνάντηση δεν ήταν μια συνηθισμένη διπλωματική επίσκεψη: η Ιταλία απαιτούσε να επιτρέψει η Ελλάδα την είσοδο των στρατευμάτων της και την κατάληψη στρατηγικών σημείων. Η άρνηση είχε άμεσες συνέπειες. Λίγες ώρες αργότερα, οι ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ελλάδα από την Αλβανία, η οποία βρισκόταν υπό ιταλική κατοχή.

3. Ναι, ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας

Εδώ είναι που η ιστορία γίνεται πιο σύνθετη από ένα απλό «καλοί εναντίον κακών». Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν επικεφαλής του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, μιας αυταρχικής δικτατορίας που είχε επιβάλει λογοκρισία, περιορίσει πολιτικές ελευθερίες και διώξει πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αρνήθηκε τις απαιτήσεις της Ιταλίας. Μας θυμίζει, όμως, ότι η ιστορία δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο θα θέλαμε να είναι. Μπορείς να αναγνωρίζεις τη σημασία μιας ιστορικής απόφασης χωρίς να παρουσιάζεις ολόκληρο το πολιτικό πρόσωπο που την πήρε ως ήρωα σε όλα τα επίπεδα. History is complicated!

4. Η 28η Οκτωβρίου δεν είναι μόνο για το «ΟΧΙ» του Μεταξά

Αν νομίζεις ότι η ιστορία τελειώνει στη στιγμή της άρνησης, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Η επέτειος έχει συνδεθεί με την αντίσταση της Ελλάδας στην ιταλική εισβολή, τις μάχες στα βουνά της Πίνδου και τις θυσίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο μέτωπο. Χιλιάδες στρατιώτες επιστρατεύτηκαν, οικογένειες αποχωρίστηκαν τους δικούς τους ανθρώπους και η καθημερινότητα άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες. Το «ΟΧΙ» έγινε σύμβολο συλλογικής αντίστασης. Η ιστορία του, επομένως, δεν ανήκει μόνο στον πρωθυπουργό που απάντησε στο τελεσίγραφο, αλλά και στους ανθρώπους που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου.

5. Οι γυναίκες του 1940 δεν έμειναν απλώς να περιμένουν νέα από το μέτωπο

Στις εικόνες που έχουμε στο μυαλό μας από το έπος του 1940 πρωταγωνιστούν συνήθως οι στρατιώτες. Υπήρχαν, όμως, και γυναίκες που συνέβαλαν ενεργά στην υποστήριξη του ελληνικού στρατού. Γυναίκες από χωριά της Ηπείρου και άλλων περιοχών μετέφεραν τρόφιμα, πολεμοφόδια και εφόδια σε δύσβατες ορεινές διαδρομές, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η συμβολή τους ήταν σημαντική σε μια περίοδο που η μεταφορά υλικών στο μέτωπο ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Με άλλα λόγια, η ιστορία του 1940 δεν γράφτηκε μόνο από όσους κρατούσαν όπλα, αλλά και από όσους φρόντιζαν να φτάνουν στους στρατιώτες όσα χρειάζονταν για να συνεχίσουν.

6. Το «ΟΧΙ» δεν σήμαινε ότι ο πόλεμος τελείωσε εκεί

Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Η ελληνική αντίσταση ανέκοψε την αρχική ιταλική επίθεση και οι ελληνικές δυνάμεις πέρασαν στην αντεπίθεση, προωθούμενες σε περιοχές της Αλβανίας. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 1941, η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Ελλάδα. Ακολούθησε η Κατοχή, με πείνα, εκτελέσεις, διώξεις και τεράστιες απώλειες. Η 28η Οκτωβρίου είναι, λοιπόν, η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης και επώδυνης ιστορικής διαδρομής. Μιας περιόδου που δεν περιλαμβάνει μόνο μάχες, αλλά και την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων να επιβιώσουν.

7. Το πραγματικό νόημα της ημέρας δεν βρίσκεται μόνο στις παρελάσεις

Οι παρελάσεις, οι σημαίες και οι σχολικές γιορτές είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο τιμάται η επέτειος. Αλλά η 28η Οκτωβρίου δεν είναι απλώς μία ημέρα χωρίς σχολείο ή μια ευκαιρία για ένα ακόμη τριήμερο. Είναι μια αφορμή να θυμηθούμε τι σημαίνουν η ελευθερία, η αντίσταση και οι συνέπειες του πολέμου. Να δούμε την ιστορία πέρα από τις έτοιμες ατάκες και να καταλάβουμε ότι πίσω από κάθε ιστορική ημερομηνία υπήρχαν πραγματικοί άνθρωποι, με φόβους, απώλειες και δύσκολες αποφάσεις. Και την επόμενη φορά που θα ακούσεις «Ζήτω η 28η Οκτωβρίου», θα ξέρεις ότι πίσω από το ιστορικό «ΟΧΙ» κρύβεται μια ιστορία πολύ μεγαλύτερη από μία λέξη.

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