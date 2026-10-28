Cinema 28.10.2026

«The Odyssey»: Ρίχνει αυλαία στους κινηματογράφους με εισπράξεις που αγγίζουν τα 1,8 δισ. δολάρια

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Με περισσότερα από 1,79 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια έσοδα, το The Odyssey ολοκληρώνει την πορεία του στις αίθουσες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το "The Odyssey" ολοκληρώνει την πορεία του στους κινηματογράφους με εισπράξεις που αγγίζουν τα 1,8 δισ. δολάρια παγκοσμίως.
  • Η ταινία έχει ήδη καταγράψει ιστορικό ρεκόρ ως η R-rated ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία του box office.
  • Παρόλο που δεν έφτασε τα 2 δισ. δολάρια, η επίδοσή της θεωρείται αξιοσημείωτη και την τοποθετεί σε ξεχωριστή θέση.
  • Η ταινία, που βασίζεται στην ομηρική Οδύσσεια, αναμένεται να κλείσει τον κύκλο της τις επόμενες ημέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν κινηματογραφικές επιτυχίες που συζητιούνται για την ιστορία τους, άλλες που ξεχωρίζουν για το θέαμά τους και εκείνες που καταφέρνουν να αφήσουν το αποτύπωμά τους στα ταμεία. Το «The Odyssey» του Christopher Nolan φαίνεται πως ανήκει στην τελευταία κατηγορία, καθώς ολοκληρώνει τη θεατρική του πορεία με ένα εντυπωσιακό εμπορικό αποτέλεσμα, πλησιάζοντας τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια έσοδα.

Σκηνή από την ταινία The Odyssey με δύο ηθοποιούς σε πέτρινο μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα.
https://www.imdb.com/

Η κινηματογραφική μεταφορά της ομηρικής Οδύσσειας έχει ήδη καταγράψει ένα ιστορικό ρεκόρ, ενώ το τελικό ποσό αναμένεται να επιβεβαιώσει πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς. Αν παρακολουθείς τις επιδόσεις των μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών, τα νούμερα της ταινίας σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα.

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Το The Odyssey πλησιάζει τα 1,8 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις 26 Οκτωβρίου 2026, το The Odyssey έχει συγκεντρώσει συνολικά 1.794.403.335 δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η κινηματογραφική του πορεία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με τα συνολικά έσοδα να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Με άλλα λόγια, η ταινία βρίσκεται μία ανάσα από ένα εντυπωσιακό οικονομικό ορόσημο. Μπορεί να μην έφτασε τελικά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, όμως το γεγονός ότι πλησίασε τόσο πολύ αυτό το ποσό αποτελεί από μόνο του αξιοσημείωτη επίδοση. Και ενώ η απόσταση από τα 2 δισεκατομμύρια παραμένει αισθητή, το The Odyssey έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία του κινηματογράφου, χάρη στο ρεκόρ που καταγράφει στα παγκόσμια εισιτήρια.

Σκηνή μάχης με τοξότη και πολεμιστές πάνω σε πλοίο, για την κυκλοφορία της ταινίας «The Odyssey» σε Blu-ray.
https://www.imdb.com/

Το ιστορικό ρεκόρ που αφήνει πίσω του

Το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο το συνολικό ποσό των εισπράξεων, αλλά και το ρεκόρ που συνοδεύει την εμπορική επιτυχία της ταινίας. Με βάση τα στοιχεία της αρχικής δημοσίευσης, το The Odyssey αναμένεται να ολοκληρώσει την πορεία του ως η R-rated ταινία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία του παγκόσμιου box office. Η συγκεκριμένη κατάταξη αφορά ταινίες με ηλικιακή διαβάθμιση R στις ΗΠΑ, δηλαδή παραγωγές που δεν απευθύνονται σε ανήλικους θεατές χωρίς τη συνοδεία ενήλικα.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, καθώς η εμπορική πορεία μιας ταινίας επηρεάζεται και από το κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Έτσι, το The Odyssey δεν ολοκληρώνει απλώς την παρουσία του στις κινηματογραφικές αίθουσες με εντυπωσιακές εισπράξεις. Φεύγει έχοντας καταγράψει μια επίδοση που τοποθετεί την ταινία σε ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις μεγάλες εμπορικές επιτυχίες του σινεμά.

Τρεις άνδρες με αρχαιοελληνικές πανοπλίες, περικεφαλαίες και ξίφη σε αμμώδες τοπίο.
https://www.imdb.com/

Το τελευταίο κεφάλαιο μιας εντυπωσιακής κινηματογραφικής πορείας

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το καλοκαίρι και, ύστερα από αρκετούς μήνες προβολών, πλησιάζει πλέον στο τέλος της διαδρομής της. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς οι τελευταίες εισπράξεις θα καθορίσουν το ποσό με το οποίο θα κλείσει οριστικά ο κύκλος της. Το συμπέρασμα είναι πως, ακόμη και χωρίς να αγγίξει το όριο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το The Odyssey έχει καταφέρει να μετατρέψει την κινηματογραφική του πορεία σε μια αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία. Και αν κάτι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, είναι ότι το φινάλε της στις αίθουσες δεν χρειάζεται ένα στρογγυλό νούμερο για να γράψει ιστορία.

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The Odyssey σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
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