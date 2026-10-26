Fangoria Chainsaw Awards 2026: Το «Obsession» σάρωσε με 5 βραβεία

Τα Fangoria Chainsaw Awards ανέδειξαν τους μεγάλους νικητές του τρόμου, με τα «Obsession» και «Backrooms» να ξεχωρίζουν

Με μια ματιά Το «Obsession» κέρδισε 5 βραβεία στα Fangoria Chainsaw Awards, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Ευρείας Κυκλοφορίας Ταινίας.

Το «Backrooms» απέσπασε 3 βραβεία, αναδεικνυόμενο Καλύτερη Πρώτη Ταινία, με διακρίσεις στην κινηματογράφηση και μουσική.

Η Inde Navarrette βραβεύτηκε ως Καλύτερη Πρωταγωνίστρια για το «Obsession», ενώ ο Curry Barker ως Καλύτερος Σκηνοθέτης.

Άλλα βραβεία απονεμήθηκαν σε ταινίες, σειρές, βιντεοπαιχνίδια και σε δημιουργούς όπως ο Joe Bird και ο James A. Janisse. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή βραδιά των Fangoria Chainsaw Awards, που γιορτάζουν τα επιτεύγματα στον χώρο του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και των βιντεοπαιχνιδιών τρόμου, ανήκε δικαιωματικά στα «Obsession» και «Backrooms». Η τελετή, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Shudder και παρουσιάστηκε από τον Devon Sawa, ανέδειξε τις ταινίες που καθήλωσαν το κοινό, επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα και την τόλμη στο είδος.

Το «Obsession» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, αποσπώντας συνολικά πέντε βραβεία. Ξεχώρισε ιδιαίτερα η διάκριση του Curry Barker ως Καλύτερου Σκηνοθέτη, καθώς και η ερμηνεία της Inde Navarrette, η οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Πρωταγωνίστριας. Η ταινία έλαβε επίσης το βραβείο για την Καλύτερη Ευρείας Κυκλοφορίας Ταινία, Καλύτερο Σενάριο, ενώ η σκηνή του «Brick Kill» ανακηρύχθηκε ως το Καλύτερο Kill της χρονιάς.

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Η Lin Shaye, γνωστή από τη σειρά ταινιών «Insidious», τίμησε την ταινία παρουσιάζοντας το τελευταίο βραβείο της βραδιάς, ενώ η Dee Wallace, πρωταγωνίστρια του «Cujo», απένειμε το βραβείο «Goodest Boy» στον Indy, έναν σκύλο ράτσας Nova Scotia retriever, για την ερμηνεία του στο «Good Boy».

Από την πλευρά του, το «Backrooms» συγκέντρωσε 3 σημαντικά βραβεία. Η ταινία αναδείχθηκε Καλύτερη Πρώτη Ταινία, ενώ διακρίθηκε επίσης για την Κινηματογράφησή της και την Μουσική της Επένδυσή της. Η επιτυχία του «Backrooms» επιβεβαιώνει την αυξανόμενη δυναμική του έργου, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στον χώρο του τρόμου.

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Ειδικές διακρίσεις και αναγνώριση

Εκτός από τις κύριες κατηγορίες, η βραδιά τίμησε και άλλους δημιουργούς και έργα. Το «Widow’s Bay» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σειράς, ενώ το «Resident Evil: Requiem» αναδείχθηκε Καλύτερο Βιντεοπαιχνίδι.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Joe Bird, γνωστό για τις ταινίες του «Talk to Me» και «Leviticus», ο οποίος έλαβε το βραβείο «Editor’s Eyeball Award» για την ανερχόμενη καριέρα του στον χώρο του τρόμου. Ένα αντίστοιχο βραβείο απονεμήθηκε και στον James A. Janisse, συν-παρουσιαστή της τελετής, για τη δημιουργία του horror YouTube channel «Dead Meat» μαζί με την Chelsea Rebecca.

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Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Devon Sawa, δήλωσε σχετικά με τη φύση των βραβείων: «Όπως και το είδος που τιμούμε, η πραγματική διασκέδαση των Chainsaw Awards είναι ότι έχουμε την άδεια του κοινού να σπρώξουμε τα όρια. Οι φαν του τρόμου όχι μόνο θέλουν να γιορτάσουν τις ταινίες και τα άτομα που τους κράτησαν σε αγωνία, αλλά θέλουν να το κάνουν με τρόπο που ταιριάζει σε αυτό που αγαπούν».

Η λίστα των νικητών

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών των Fangoria Chainsaw Awards:

Καλύτερη Ευρείας Κυκλοφορίας Ταινία: «Obsession»

«Obsession» Καλύτερη Ταινία Περιορισμένης Κυκλοφορίας: «Dust Bunny»

«Dust Bunny» Καλύτερη Πρεμιέρα Streaming: «V/H/S/Halloween»

«V/H/S/Halloween» Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Exit 8»

«Exit 8» Καλύτερη Πρώτη Ταινία: «Backrooms»

«Backrooms» Καλύτερη Πρωταγωνίστρια: Inde Navarrette, «Obsession»

Inde Navarrette, «Obsession» Καλύτερη Ερμηνεία Β’ Γυναικείου Ρόλου: Amy Madigan, «Weapons»

Amy Madigan, «Weapons» Καλύτερος Σκηνοθέτης: Curry Barker, «Obsession»

Curry Barker, «Obsession» Καλύτερο Σενάριο: Curry Barker, «Obsession»

Curry Barker, «Obsession» Καλύτερη Κινηματογράφηση: Jeremy Cox, «Backrooms»

Jeremy Cox, «Backrooms» Καλύτερη Μουσική Επένδυση: Kane Parsons και Edo Van Breemen, «Backrooms»

Kane Parsons και Edo Van Breemen, «Backrooms» Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών: Kate Hawley, «Frankenstein»

Kate Hawley, «Frankenstein» Καλύτερα Makeup FX: Mike Hill, «Frankenstein»

Mike Hill, «Frankenstein» Καλύτερα Creature FX: Jim Henson’s Creature Shop, «Five Nights at Freddy’s 2»

Jim Henson’s Creature Shop, «Five Nights at Freddy’s 2» Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: «In Search of Darkness: 1995-1999»

«In Search of Darkness: 1995-1999» Καλύτερη Μη-Μυθοπλαστική Τηλεοπτική Σειρά ή Miniseries: «The Last Drive-In with Joe Bob Briggs»

«The Last Drive-In with Joe Bob Briggs» Καλύτερη Σειρά: «Widow’s Bay»

«Widow’s Bay» Καλύτερο Βιντεοπαιχνίδι: «Resident Evil: Requiem»

«Resident Evil: Requiem» Καλύτερο Kill: «Obsession,» Brick Kill

«Obsession,» Brick Kill Editor’s Eyeball Award: Joe Bird

Joe Bird Editor’s Eyeball Award: James A. Janisse και Chelsea Rebecca, «Dead Meat»

James A. Janisse και Chelsea Rebecca, «Dead Meat» Chainsaw Award for Goodest Boy: Indy, «Good Boy»

Η επιτυχία των «Obsession» και «Backrooms» υπογραμμίζει την δυναμική του ανεξάρτητου κινηματογράφου τρόμου και την ικανότητά του να αιχμαλωτίζει το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών.

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