Eric Bauza: Έφυγε από τη ζωή στα 46 του η φωνή των Bugs Bunny και Daffy Duck

Ο Eric Bauza, βραβευμένος με Emmy ηθοποιός που έδωσε ζωή σε εμβληματικούς χαρακτήρες της Looney Tunes, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών

Με μια ματιά Ο Eric Bauza, η φωνή των Bugs Bunny και Daffy Duck, πέθανε σε ηλικία 46 ετών.

Ο Bauza ανέλαβε με επιτυχία τους εμβληματικούς ρόλους που αρχικά ερμήνευσε ο Mel Blanc.

Κέρδισε τρία βραβεία Emmy για τις ερμηνείες του σε "Looney Tunes Cartoons", "Teen Titans Go!" και "Bugs Bunny Builders".

Η φωνή του ακούστηκε σε πολλές άλλες δημοφιλείς παραγωγές animation, πέραν των Looney Tunes. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της μεταγλώττισης και της animation θρηνεί για την απώλεια του Eric Bauza, του ταλαντούχου καλλιτέχνη που έγινε η σύγχρονη φωνή των αγαπημένων Bugs Bunny και Daffy Duck, αλλά και πολλών άλλων εμβληματικών χαρακτήρων. Ο Eric Bauza έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο και την ανάμνηση μιας μοναδικής φωνής που χάρισε χαρά σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την οικογένειά του, ενώ η Channing Dungey, Πρόεδρος του Warner Bros. Television Group and US Networks, τον αποχαιρέτησε με θερμά λόγια, αναφέροντας ότι «ακολούθησε τα βήματα γιγάντων όπως ο Mel Blanc». Η Channing Dungey χαρακτήρισε τον Eric Bauza «απίστευτο ταλέντο» και υπογράμμισε τη σημαντική του συνεισφορά στην κληρονομιά των Looney Tunes, ένα καθήκον που ανέλαβε με αξιοθαυμαστική ικανότητα.

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Η κληρονομιά των Looney Tunes και πέρα από αυτά

Ο Eric Bauza ανέλαβε το δύσκολο έργο να δώσει φωνή σε χαρακτήρες που για δεκαετίες συνδέονταν άρρηκτα με τον θρυλικό Mel Blanc. Ωστόσο, ο Eric Bauza κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα, ερμηνεύοντας με πάθος και ευαισθησία τους Bugs Bunny, Daffy Duck, Tweety, Foghorn Leghorn, Pepé Le Pew, Porky Pig, Road Runner, Elmer Fudd και Marvin the Martian. Η συμβολή του ακούστηκε σε παραγωγές όπως το «Space Jam: A New Legacy» και, φυσικά, το «Looney Tunes Cartoons». Η ερμηνεία του στο «Looney Tunes Cartoons» του χάρισε το πρώτο βραβείο Emmy στην κατηγορία Outstanding Voice Performance in an Animated Program το 2022. Η επιτυχία του συνεχίστηκε, καθώς κέρδισε ξανά το ίδιο βραβείο το 2024 για τη συμμετοχή του στο «Teen Titans Go!». Επιπλέον, το 2023, βραβεύτηκε με το Emmy για Outstanding Voice Performance in a Preschool Program για τη δουλειά του στο «Bugs Bunny Builders».

Ωστόσο, το ταλέντο του Eric Bauza δεν περιορίστηκε στους χαρακτήρες των Looney Tunes. Έδωσε τη φωνή του σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτήρων, όπως ο Stimpy, ο Luke Skywalker (σε animated εκδοχή), ο Puss in Boots, ο Bam-Bam Rubble, οι Donatello και Leonardo, ο Jason Bourne (σε animated εκδοχή), ο Robert «Big Bob» Belcher και ο Jimmy Pesto, Sr., ο Woody Woodpecker, ο Two-Face, ο Bane, ο Jimmy Olsen και ο Aquaman. Η λίστα των έργων στα οποία συμμετείχε είναι εντυπωσιακή και περιλαμβάνει τίτλους όπως «The Super Mario Bros. Movie», «Avatar: The Last Airbender series», «The Fairly OddParents», «Phineas and Ferb», «Rick and Morty», «Ultimate Spider-Man», «The Tom and Jerry Show», «The Mr. Peabody & Sherman Show», «Lego Star Wars», «Transformers: Robots in Disguise», «SpongeBob SquarePants», «The Powerpuff Girls», «Muppet Babies», «Star Trek: Lower Decks», «Krapopolis» και «X-Men ’97».

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