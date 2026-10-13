Celeb World 13.10.2026

Julianne Moore: Παντρεύτηκε ο 28χρονος γιος της – Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού

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H βραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο του 28χρονου γιου της, Caleb, και της συντρόφου του, Kibria Morgan, μετά από 9 χρόνια σχέσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο 28χρονος γιος της Julianne Moore, Caleb, παντρεύτηκε την Kibria Morgan.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της για το γεγονός μέσω Instagram.
  • Δημοσίευσε βίντεο από την τελετή και φωτογραφία της νύφης.
  • Διάσημοι φίλοι της Moore έστειλαν συγχαρητήρια για το ζευγάρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Julianne Moore γιόρτασε μια ιδιαίτερα χαρούμενη στιγμή, καθώς ο 28χρονος γιος της, Caleb Moore Freidlich, παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Kibria Morgan, μετά από σχεδόν μια δεκαετία κοινής πορείας. Η βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή για τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Still Alice» και «Far from Heaven», μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση με τους ακολούθους της στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τη χαρά της για το ζευγάρι.

Ηθοποιός με κόκκινη τουαλέτα στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA.
Εντυπωσιακή εμφάνιση με κόκκινη δημιουργία στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA.

Η Julianne Moore δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο από την τελετή, στο οποίο το νεόνυμφο ζευγάρι εμφανίζεται να περπατά χέρι-χέρι, χαμογελώντας και χορεύοντας ανάμεσα στους καλεσμένους τους. «Αυτό συνέβη! Σας αγαπάμε, σας αγαπάμε, σας αγαπάμε», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας το μήνυμα με emojis καρδιάς. Στη συνέχεια, η ηθοποιός μοιράστηκε και μια φωτογραφία της νύφης, η οποία ποζάρει φορώντας το λευκό, στράπλες νυφικό της, επιδεικνύοντας την ανθοδέσμη της και το εντυπωσιακό της δαχτυλίδι.

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Τα συγχαρητήρια για το χαρμόσυνο γεγονός έσπευσαν να εκφράσουν πολλοί διάσημοι φίλοι της Julianne Moore. Η Reese Witherspoon σχολίασε με ενθουσιασμό «τι υπέροχο», ενώ η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Katie Couric έγραψε «Πόσο συναρπαστικό! Συγχαρητήρια σε όλους». Η Debra Messing και η Tracee Ellis Ross έστειλαν τις δικές τους ευχές, με την τελευταία να σημειώνει «Υπέροχο ζευγάρι! Συγχαρητήρια». Οι Andy Cohen και Leslie Mann εξέφρασαν επίσης τη χαρά τους με αντίστοιχα μηνύματα.

Η Julianne Moore είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του γιου της με την Kibria Morgan τον Αύγουστο του 2024, δημοσιεύοντας τότε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού με τη λεζάντα «Συγχαρητήρια, Cal και Kib. Σας αγαπάμε». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Caleb και η Kibria είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2017, συμπληρώνοντας φέτος εννέα χρόνια σχέσης.

Δες τις φωτογραφίες:

Φιγούρες γαμπρού και νύφης σε τούρτα γάμου, με τη νύφη να κρατάει τον γαμπρό, συμβολίζοντας τον γάμο.
https://www.instagram.com/musicbycalebmoore
Συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού για τον γάμο του γιου της, με φίλους και οικογένεια να γιορτάζουν.
https://www.instagram.com/musicbycalebmoore
Το ζευγάρι χορεύει στον γάμο του, με τους καλεσμένους να παρακολουθούν συγκινημένοι την όμορφη στιγμή.
https://www.instagram.com/musicbycalebmoore
Νίος γαμπρός γονατίζει μπροστά στη νύφη του σε μια συγκινητική στιγμή του γάμου τους, με τους καλεσμένους να παρακολουθούν.
https://www.instagram.com/musicbycalebmoore
https://www.instagram.com/musicbycalebmoore
https://www.instagram.com/musicbycalebmoore

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Julianne Moore
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