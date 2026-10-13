Celeb World 13.10.2026

Αθηνά Οικονομάκου: «Την ελευθερία μου τη βρήκα σε μεγάλη ηλικία» – Όσα αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή

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Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά ανοιχτά για τα στενά πλαίσια των παιδικών της χρόνων και την εσωτερική απελευθέρωση που κατέκτησε με το πέρασμα του χρόνου
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Αθηνά Οικονομάκου βρήκε την προσωπική της ελευθερία σε μεγάλη ηλικία, επαναπροσδιορίζοντας την ευτυχία της.
  • Τόνισε τη σημασία του να διεκδικεί κανείς αυτό που τον ευχαριστεί, αφήνοντας πίσω την ανάγκη να αρέσει σε όλους.
  • Η αποδοχή ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε αρεστοί σε όλους είναι κλειδί για την ψυχική ηρεμία.
  • Υποστήριξε θερμά τη συνεπιμέλεια των παιδιών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του πατέρα για ουσιαστικό χρόνο μαζί τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο προσκήνιο της δημοσιότητας, η εικόνα μιας γυναίκας που καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική επιτυχία, τη μητρότητα και την προσωπική της εξέλιξη φαντάζει συχνά ιδανική, κρύβοντας όμως από πίσω βαθιές εσωτερικές διεργασίες. Η Αθηνά Οικονομάκου, σε μια ιδιαίτερα εξομολογητική διάθεση, βρέθηκε απέναντι στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, προσφέροντας μια αληθινή ματιά στις αλλαγές που σημάδεψαν την πορεία της. Χωρίς περιστροφές, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζει την προσωπική της ευτυχία, μακριά από τις προσδοκίες και τα στερεότυπα που επιβάλλει ο κοινωνικός περίγυρος.

Γυναίκα με μπεζ καμπαρντίνα και μαύρες μπότες ποζάρει σε εξωτερικό χώρο, αναφερόμενη στην ελευθερία της.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η διαδρομή προς την αυτογνωσία δεν υπήρξε πάντα εύκολη, καθώς οι εγγενείς περιορισμοί της παιδικής ηλικίας και η ανάγκη για αποδοχή συχνά εγκλωβίζουν την αυθεντικότητα του ατόμου σε ξένα καλούπια. Η γνωστή ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία του να διεκδικεί κανείς αυτό που πραγματικά τον ευχαριστεί, αφήνοντας πίσω την τάση να αρέσει στους πάντες. Μέσα από αυτή την οπτική, η προσωπική της ελευθερία δεν ήρθε αυτόματα, αλλά λειτούργησε ως μια ουσιαστική κατάκτηση που ωρίμασε μαζί της με την πάροδο των ετών, επιτρέποντάς της να σταθεί πιο σίγουρη στα πόδια της.

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Παράλληλα, οι προκλήσεις της καθημερινότητας, η διαχείριση της δημόσιας εικόνας της στα κοινωνικά δίκτυα και οι αλλαγές στην οικογενειακή της ζωή απαιτούν λεπτούς χειρισμούς και συναισθηματική ωριμότητα. Η ίδια εστίασε στην προστασία των παιδιών της κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων, αλλά και στη βαθιά εκτίμηση που τρέφει για την αληθινή συντροφικότητα. Αν θέλεις να μάθεις πώς τοποθετήθηκε για τα hate comments, τη συνεπιμέλεια και τον ρόλο του έρωτα στη ζωή της, συνέχισε να διαβάζει.

Γυναίκα με μαύρο δαντελωτό σύνολο και γυαλιά ηλίου χαμογελάει με τα χέρια στα μαλλιά της, μιλώντας για την προσωπική της ζωή.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η κατάκτηση της ελευθερίας και η αντιμετώπιση της κριτικής

Η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε πως από μικρή ηλικία αισθανόταν διαφορετική σε πολλά επίπεδα, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως οι γονείς βάζουν ορισμένα όρια με πρόθεση να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Η ουσιαστική ελευθερία και η αποδέσμευση από τα θέλω των άλλων ήρθαν για την ίδια σε πιο ώριμη φάση της ζωής της. Όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, τόνισε πως πρόκειται για ένα δύσκολο κομμάτι με το οποίο μαθαίνεις να ζεις. Η αποδοχή ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε αρεστοί σε όλους αποτελεί το κλειδί για την ψυχική ηρεμία του κάθε ανθρώπου.

Γυναίκα ξαπλωμένη σε δερμάτινο καναπέ ανάμεσα σε περιοδικά και φυτά, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή.
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Η συνεπιμέλεια των παιδιών και η δύναμη της συντροφικότητας

Σχετικά με την οικογενειακή της κατάσταση, επισήμανε ότι η μετάβαση για τα παιδιά έγινε με απόλυτη φροντίδα και ομαλότητα, ώστε να μην διαταραχθεί η καθημερινότητά τους. Παρά τη δυσκολία της απόστασης, υποστήριξε θερμά το μοντέλο της συνεπιμέλειας, αναγνωρίζοντας την απόλυτη ανάγκη του πατέρα να περνά ουσιαστικό χρόνο μαζί τους.


Αναφερόμενη στον έρωτα και τον έγγαμο βίο, υπογράμμισε πως δεν υφίσταται ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους, καθώς η πραγματική δύναμη κρύβεται στην αμοιβαία στήριξη. Το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που νοιάζεται ειλικρινά για το καλό σου αποτελεί μια από τις ομορφότερες εμπειρίες της ζωής.

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ έρωτας ΠΑΙΔΙΑ
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