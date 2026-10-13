Το look της Βίκυς Καγιά που με έκανε να δω αλλιώς το mix & match των prints

Με μια ματιά Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι ο συνδυασμός διαφορετικών prints (ρίγες και πουά) μπορεί να είναι επιτυχημένος.

Το μυστικό για επιτυχημένο mix & match prints είναι η ύπαρξη κοινής χρωματικής αναφοράς ή ενωτικής λεπτομέρειας.

Το λευκό καλσόν με μαύρες βούλες και οι καφέ-πορτοκαλί γόβες συμπλήρωσαν αρμονικά το look με τα prints.

Η Βίκυ Καγιά δημιούργησε μια maxi φούστα χρησιμοποιώντας δύο μπλούζες, δείχνοντας ευελιξία στο styling. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες styling που έχουμε μάθει από παιδιά, μέσα από τις συμβουλές των μαμάδων και των γιαγιάδων μας, και για χρόνια ακολουθούσαμε πιστά κάθε φορά που δημιουργούσαμε ένα outfit. Το καφέ και το μπλε, για παράδειγμα, θεωρούνταν αποχρώσεις που δεν ταιριάζουν με το μαύρο, τα χρυσά και τα ασημένια κοσμήματα δεν έπρεπε να συνδυάζονται μεταξύ τους, ενώ τα διαφορετικά prints παρέμεναν αυστηρά ξεχωριστά. Σήμερα, ωστόσο, οι παλιοί αυτοί στιλιστικοί περιορισμοί ανήκουν στο παρελθόν, αφού οι μεγάλοι οίκοι μόδας και οι σύγχρονες τάσεις έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι οι πιο ενδιαφέροντες συνδυασμοί προκύπτουν συχνά όταν τολμάς να παραβείς τους κανόνες.

Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, θα σταθούμε στον κανόνα που θέλει τα διαφορετικά prints να μην συνδυάζονται ποτέ μεταξύ τους, με αφορμή την πρόσφατη φωτογράφιση της Βίκυς Καγιά για το περιοδικό Elle. Το μοντέλο και παρουσιάστρια πόζαρε φορώντας κομμάτια από τη δική της συλλογή, Greatness Athens, αποδεικνύοντας ότι το athleisure μπορεί να ξεφύγει από τα συνηθισμένα και να αποκτήσει μια πιο fashion-forward διάσταση. Άλλωστε, το σύγχρονο styling δεν αφορά μόνο την επιλογή όμορφων ρούχων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζεις διαφορετικές υφές, μοτίβα και χρώματα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που έχει χαρακτήρα.

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Το look που ξεχώρισα βασίζεται σε έναν αναπάντεχο συνδυασμό prints, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στη γεωμετρική αυστηρότητα της ρίγας και την παιχνιδιάρικη διάθεση της βούλας. Η Βίκυ Καγιά επέλεξε μια ριγέ μπλούζα με γιακά σε λευκό, πορτοκαλί και σκούρο μπλε, την οποία συνδύασε με μαύρη midi φούστα με λευκές βούλες. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στην αντίθεση των δύο μοτίβων, καθώς οι ρίγες προσθέτουν ένταση και μια πιο δυναμική αίσθηση, ενώ οι βούλες δίνουν στο σύνολο μια πιο ανάλαφρη, σχεδόν retro αισθητική. Αντί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, τα prints δημιουργούν μια ισορροπημένη εικόνα, αποδεικνύοντας ότι το mix & match μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και όταν τα μοτίβα έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα.

Οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που ολοκληρώνουν το styling και κάνουν τη διαφορά. Το λευκό καλσόν με μαύρες βούλες επαναλαμβάνει το μοτίβο της φούστας, δημιουργώντας μια στιλιστική συνέχεια, ενώ οι γόβες με στρογγυλή μύτη σε καφέ-πορτοκαλί απόχρωση προσθέτουν ζεστασιά και συνδέονται χρωματικά με την μπλούζα. Το αποτέλεσμα δεν δείχνει υπερφορτωμένο, αλλά προσεγμένο, με κάθε στοιχείο να έχει τον δικό του ρόλο. Αυτό είναι, άλλωστε, και το μυστικό όταν θέλεις να συνδυάσεις διαφορετικά prints. Μπορείς να παίξεις με τις αντιθέσεις, αρκεί να υπάρχει μια κοινή χρωματική αναφορά ή μια λεπτομέρεια που ενώνει το σύνολο. Η Βίκυ Καγιά μάς υπενθυμίζει πως οι στιλιστικοί κανόνες δεν χρειάζεται να περιορίζουν τη δημιουργικότητα και πως με λίγη τόλμη ακόμη και οι πιο απρόσμενοι συνδυασμοί μπορούν να γίνουν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο ενός outfit.

Εκτός, όμως, από το παιχνίδι με τα prints, η Βίκυ Καγιά μάς έδειξε πως ένα ρούχο μπορεί να αποκτήσει εντελώς διαφορετικό ρόλο μέσα από το styling. Σε μία ακόμη φωτογραφία του ίδιου καρουζέλ, το μοντέλο πειραματίζεται με έναν πιο ανατρεπτικό συνδυασμό, χρησιμοποιώντας δύο μπλούζες για να δημιουργήσει μια maxi φούστα. Η χαρακτηριστική λεπτομέρεια βρίσκεται στα μανίκια, τα οποία είναι δεμένα μπροστά, προσθέτοντας μια απρόσμενη σχεδιαστική πινελιά στο σύνολο. Το look ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι μπλε γόβες με λαμπερό φινίρισμα, που δίνουν ένταση και αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το δημιουργικό αποτέλεσμα. Ένα έξυπνο styling trick που αποδεικνύει ότι η μόδα δεν περιορίζεται στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί ένα ρούχο, αλλά κυρίως στις εναλλακτικές που μπορείς να ανακαλύψεις φορώντας το.

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