Fashion 11.10.2026

Suede season: 5 outfits που αποδεικνύουν ότι είναι συνώνυμο του φθινοπώρου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το suede είναι η κορυφαία τάση της σεζόν και σου δείχνουμε 5 στιλάτους τρόπους να το φορέσεις φέτος το φθινόπωρο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το suede είναι η κυρίαρχη τάση του φθινοπώρου, προσφέροντας ζεστασιά και κομψότητα.
  • Προτάσεις για outfits περιλαμβάνουν suede pencil φούστα, cropped μπουφάν με slip φούστα, και total suede looks.
  • Η western αισθητική με suede παντελόνι και αξεσουάρ είναι επίσης δημοφιλής.
  • Το suede ταιριάζει και σε minimal chic εμφανίσεις, όπως με ένα χαλαρό παλτό ή total white σύνολο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο είναι και επίσημα εδώ, φέρνοντας μαζί του μια από τις πιο πολυαναμενόμενες και ακαταμάχητες τάσεις της σεζόν: το suede. Μπορεί το κλασικό δέρμα να πρωταγωνιστεί παραδοσιακά κάθε φορά που η θερμοκρασία πέφτει, όμως φέτος η διάθεση αλλάζει. Αφήνουμε πίσω τις γυαλιστερές υφές και στρεφόμαστε σε πιο ζεστά, γήινα και «lived-in» υφάσματα που αποπνέουν μια αβίαστη, παριζιάνικη κομψότητα.

suede_outfit
https://www.instagram.com/sineadcrowe/

Από τις tailored ζακέτες και τα slouchy blazers μέχρι τις μπότες και τις τσάντες σε αποχρώσεις της καραμέλας, της σοκολάτας και της ελιάς, το suede είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεταβατικής περιόδου. Προσφέρει την ιδανική ζεστασιά χωρίς το βάρος ενός βαρύ παλτό, δίνοντας αμέσως πολυτέλεια σε κάθε look. Αν είσαι έτοιμη να ανανεώσεις τη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα, συγκεντρώσαμε 5 κορυφαία suede outfits που αποδεικνύουν γιατί αυτή η υφή κυριαρχεί φέτος.

Διάβασε επίσης: Diesel SS27: Το «αντίο» του Glenn Martens έμοιαζε με ένα μεγάλο rave party στο Μιλάνο

1) Suede pencil φούστα

Καθώς το suede βρίσκεται παντού φέτος, οι επιλογές σε σιλουέτες είναι αμέτρητες. Η κορυφαία μας πρόταση; Μια διαχρονική suede pencil φούστα που συνδυάζει την κλασική κομψότητα με το σύγχρονο στιλ. Για να την αφήσεις να πρωταγωνιστήσει, συνδύασέ την ανάμεσα σε κομψά all-black κομμάτια, δημιουργώντας το τέλειο φόντο για μια ζεστή cognac απόχρωση.

suede_pencil_fousta_outfit
http://instagram.com/wefelicia/

2) Cropped μπουφάν με slip φούστα

Η ρομαντική διάθεση των slip skirts και των φορεμάτων με δαντέλα από το καλοκαίρι συνεχίζεται δυναμικά και το φθινόπωρο. Η απόλυτη ισορροπία επιτυγχάνεται όταν μια θηλυκή slip φούστα συνδυάζεται με ένα κοντό, cropped suede jacket. Το αποτέλεσμα προσθέτει μια edgy, φθινοπωρινή πινελιά σε μια κατά τα άλλα ντελικάτη σιλουέτα, με κομψές δερμάτινες μπότες να ολοκληρώνουν το σύνολο.

suede_jacket_outfit
https://www.instagram.com/ekvell/

3) Total suede look

Αν τολμάς να πειραματιστείς με τις τάσεις, γιατί να μην κάνεις το επόμενο βήμα; Υιοθέτησε ένα ολοκληρωμένο suede look, συνδυάζοντας πολυτελές τζάκετ και φούστα. Ακριβώς όπως το denim-on-denim, το στιλ αυτό αποδίδει καλύτερα είτε κρατώντας τους ίδιους τόνους για ένα monochromatic αποτέλεσμα, είτε παίζοντας με contrasting αποχρώσεις. Ένα ζευγάρι mules με animal print θα δώσει την τέλεια fashion-forward πινελιά.

suede_total_outfit
https://www.instagram.com/lucky_girl_h/

4) Western αισθητική

Με τα cow-print μοτίβα και τις cowgirl μπότες να κάνουν δυναμικό comeback, τα western σύνολα είναι must για φέτος. Ξέχνα τα υπερβολικά strass και επίλεξε μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Αντί για το κλασικό σου jean, φόρεσε ένα suede παντελόνι: η πλούσια υφή και οι ζεστοί ουδέτεροι τόνοι χαρίζουν μια γήινη, cool αίσθηση, ιδανικά συνδυασμένα με μια εντυπωσιακή ζώνη με αγκράφα ή μυτερά μποτάκια.

western_outfit
https://www.instagram.com/sydneysilverman/

5) Minimal chic

Το suede δεν απευθύνεται μόνο στις λάτρεις των έντονων statement κομματιών, αλλά κερδίζει και τις minimalists. Ένα χαλαρό suede παλτό αποτελεί το τέλειο layering κομμάτι για τις πρώτες δροσερές μέρες. Για να αποπνέεις αβίαστα chic και high-end vibes, επίλεξε ένα total white ή cream σύνολο και ρίξε το suede jacket στους ώμους σου, ολοκληρώνοντας με μια ασορτί suede τσάντα.

minimal_suede_outfit
https://www.instagram.com/pauline__dt/

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base Fashion fashion trends suede
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Saske: Η πορεία πίσω από το sold out «φαινόμενο» και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία

Saske: Η πορεία πίσω από το sold out «φαινόμενο» και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία

11.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Αυτό είναι το απροσδόκητο χρώμα που έρχεται να κατακτήσει το φθινοπωρινό μανικιούρ σου
Beauty

Αυτό είναι το απροσδόκητο χρώμα που έρχεται να κατακτήσει το φθινοπωρινό μανικιούρ σου

11.10.2026
Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του
Life

Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του

11.10.2026
Τι τύπος φίλου είσαι στην παρέα; Αυτό το quiz θα σε ξεμπροστιάσει
Life

Τι τύπος φίλου είσαι στην παρέα; Αυτό το quiz θα σε ξεμπροστιάσει

10.10.2026
The after class ritual: 7 μικρές συνήθειες που κάνουν τις καθημερινές σου πολύ πιο fun
Life

The after class ritual: 7 μικρές συνήθειες που κάνουν τις καθημερινές σου πολύ πιο fun

10.10.2026
Το κρυφό μυστικό των ειδικών για να επαναφέρεις ένα «νεκρό» φυτό
Life

Το κρυφό μυστικό των ειδικών για να επαναφέρεις ένα «νεκρό» φυτό

10.10.2026
Αλεξάνδρα Νίκα: 3 λεπτομέρειες στην κουζίνα της που θέλουμε κι εμείς
Life

Αλεξάνδρα Νίκα: 3 λεπτομέρειες στην κουζίνα της που θέλουμε κι εμείς

10.10.2026
Η σαλάτα που τα έχει όλα και ετοιμάζεται στο πι και φι – Κινόα, λαχανικά και φέτα σε ένα πιάτο
Food

Η σαλάτα που τα έχει όλα και ετοιμάζεται στο πι και φι – Κινόα, λαχανικά και φέτα σε ένα πιάτο

10.10.2026
5 cleaning hacks που θα σε κάνουν να αγαπήσεις το καθάρισμα – Ναι, γίνεται!
Life

5 cleaning hacks που θα σε κάνουν να αγαπήσεις το καθάρισμα – Ναι, γίνεται!

10.10.2026
Θες περισσότερη γυμναστική τη νέα σεζόν; Αυτό είναι το άθλημα που θα σου χαρίσει 10 χρόνια ζωής
Fitness

Θες περισσότερη γυμναστική τη νέα σεζόν; Αυτό είναι το άθλημα που θα σου χαρίσει 10 χρόνια ζωής

10.10.2026
Το fitness trend που επιστρέφει από τα παιδικά μας χρόνια και υπόσχεται δυνατή προπόνηση

Το fitness trend που επιστρέφει από τα παιδικά μας χρόνια και υπόσχεται δυνατή προπόνηση

Οι interior designers έχουν εμμονή με αυτά τα ανάγλυφα υφάσματα – Το cozy trend που αλλάζει τον χώρο σου

Οι interior designers έχουν εμμονή με αυτά τα ανάγλυφα υφάσματα – Το cozy trend που αλλάζει τον χώρο σου

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο MAD.gr: Τι κρύβουν οι έφηβοι πίσω από τη σιωπή τους

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο MAD.gr: Τι κρύβουν οι έφηβοι πίσω από τη σιωπή τους

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια