Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκαλύπτει πώς αλλάζει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και γιατί η εφηβεία μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 32

Με μια ματιά Η εφηβεία, βάσει συνδεσιμότητας εγκεφάλου, μπορεί να διαρκεί έως τα 32 έτη.

Ο εγκέφαλος περνά από πέντε φάσεις οργάνωσης, με σημαντικές αλλαγές γύρω στα 9, 32, 66 και 83 έτη.

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν είναι γραμμική, αλλά περιλαμβάνει περιόδους αναδιοργάνωσης νευρωνικών δικτύων.

Η ενηλικίωση δεν είναι ένα συγκεκριμένο ηλικιακό ορόσημο, αλλά μια σύνθετη, σταδιακή διαδικασία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι 28 και ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι ακριβώς θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, αν στα 30 σου αναβάλλεις διαρκώς να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης ή αν το πλυντήριο παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καθημερινότητάς σου, ίσως ήρθε η στιγμή να σταματήσεις να κατηγορείς τον εαυτό σου. Μπορεί να μην είσαι τεμπέλης, αναποφάσιστος ή απλώς αλλεργικός στην ενήλικη ζωή. Μπορεί, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη, ο εγκέφαλός σου να βρίσκεται ακόμα στην εφηβεία.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ανέλυσαν εγκεφαλικές απεικονίσεις σχεδόν 4.000 ανθρώπων και εντόπισαν 5 διακριτές φάσεις στην οργάνωση του εγκεφάλου, με σημαντικές αλλαγές γύρω στις ηλικίες των 9, 32, 66 και 83 ετών. Το εύρημα που τράβηξε την προσοχή είναι ότι η εφηβεία, αν εξεταστεί μέσα από τις αλλαγές στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, φαίνεται να εκτείνεται μέχρι περίπου τα 32. Ναι, καλά διάβασες. Αν περίμενες ότι στα 25 θα είχες λύσει όλα σου τα υπαρξιακά, έχουμε νέα.

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Για χρόνια, τα 25 θεωρούνταν ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, κυρίως λόγω των αλλαγών που συντελούνται σε περιοχές όπως ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στον έλεγχο των παρορμήσεων. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη από έναν συγκεκριμένο αριθμό γενεθλίων που υποτίθεται ότι μετατρέπει αυτόματα έναν άνθρωπο σε ενήλικα.

Η μελέτη του Cambridge δείχνει ότι η οργάνωση των νευρωνικών δικτύων δεν ακολουθεί μια απλή, γραμμική πορεία. Αντίθετα, ο εγκέφαλος περνά από διαφορετικές περιόδους αναδιοργάνωσης, κατά τις οποίες μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους οι περιοχές του. Η περίοδος από τα 9 έως περίπου τα 32 χρόνια χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες αλλαγές στη συνδεσιμότητα, οι οποίες συνδέονται με την ανάπτυξη και την αναδιοργάνωση των νευρωνικών δικτύων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι παραμένουν έφηβοι μέχρι τα 32 ούτε ότι η επιστήμη άλλαξε ξαφνικά τον επίσημο ορισμό της εφηβείας. Πρόκειται για έναν τρόπο περιγραφής της εγκεφαλικής ανάπτυξης, ο οποίος δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τις κοινωνικές, συναισθηματικές ή νομικές διαστάσεις της ενηλικίωσης.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σου όσο μεγαλώνεις;

Στην πορεία προς την ενηλικίωση, ο εγκέφαλος δεν σταματά απλώς να αναπτύσσεται. Αναδιοργανώνεται, ενισχύει ορισμένες συνδέσεις και περιορίζει άλλες, βελτιώνοντας σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες. Η φαιά ουσία, η λευκή ουσία και τα νευρωνικά δίκτυα συμμετέχουν σε αυτή τη σύνθετη διαδικασία, η οποία βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Η λευκή ουσία, ειδικότερα, συμβάλλει στην επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Καθώς οι νευρωνικές συνδέσεις οργανώνονται και εξειδικεύονται, η μεταφορά πληροφοριών γίνεται πιο αποτελεσματική. Σκέψου το σαν μια εσωτερική αναβάθμιση συστήματος που δεν ολοκληρώνεται με ένα μαγικό update, αλλά χρειάζεται χρόνια για να εξελιχθεί.

Γύρω στα 32, οι ερευνητές εντόπισαν ένα σημαντικό σημείο καμπής στην πορεία αυτών των αλλαγών. Από εκεί και έπειτα, ο εγκέφαλος περνά σε μια διαφορετική φάση οργάνωσης, η οποία εκτείνεται περίπου μέχρι τα 66. Ακολουθούν νέες μεταβολές γύρω από αυτή την ηλικία και μια ακόμη φάση από τα 83 και μετά. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη και η αναδιοργάνωση του εγκεφάλου δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο της παιδικής ηλικίας.

Γιατί τα 20s μοιάζουν με ένα ατελείωτο tutorial για την ενήλικη ζωή;

Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα 20s έχουν συχνά τη φήμη της δεκαετίας κατά την οποία υποτίθεται ότι πρέπει να τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Να ξέρεις ποια καριέρα θέλεις, να διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου, να έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα για τις σχέσεις σου και, φυσικά, να μην αγχώνεσαι κάθε φορά που ανοίγεις το e-banking σου.

Στην πραγματικότητα, για πολλούς ανθρώπους αυτή η περίοδος περιλαμβάνει αλλαγές, δοκιμές, λάθος επιλογές και διαρκή επαναπροσδιορισμό. Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι όλες αυτές οι εμπειρίες οφείλονται στην εγκεφαλική ανάπτυξη, ούτε εξηγεί αυτομάτως κάθε αναποφασιστικότητα ή δυσκολία στην καθημερινότητα. Προσφέρει, όμως, μια πιο σύνθετη εικόνα για το πόσο δυναμικός παραμένει ο εγκέφαλος κατά τις πρώτες δεκαετίες της ζωής.

Οπότε, αν στα 27 δεν έχεις βρει ακόμη τη δουλειά των ονείρων σου, στα 29 αλλάζεις γνώμη για το τι σημαίνει επιτυχία ή στα 31 προσπαθείς να καταλάβεις αν θέλεις να μετακομίσεις, να αλλάξεις καριέρα ή απλώς να κοιμηθείς ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, δεν χρειάζεται να θεωρείς ότι έχεις μείνει πίσω. Η ζωή δεν είναι checklist που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από τα 30.

Τελικά, είμαστε όλοι έφηβοι μέχρι τα 32;

Όχι ακριβώς. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι ο εγκέφαλος περνά από διαφορετικές φάσεις οργάνωσης και ότι ένα σημαντικό αναπτυξιακό σημείο καμπής εντοπίζεται γύρω στα 32. Δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν μπορούμε να παίρνουμε ώριμες αποφάσεις, να αναλαμβάνουμε ευθύνες ή να χτίζουμε σταθερές σχέσεις. Ούτε ότι η ωριμότητα εμφανίζεται αυτόματα μόλις σβήσεις 32 κεράκια στην τούρτα σου.

Αν κάτι αξίζει να κρατήσεις, είναι ότι η ανάπτυξη δεν ακολουθεί το ίδιο χρονοδιάγραμμα για όλους και ότι η ενηλικίωση δεν είναι ένας διακόπτης που γυρίζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις αλλαγές στον εγκέφαλο, αλλά δεν μπορεί να χωρέσει ολόκληρη την ανθρώπινη εμπειρία σε έναν αριθμό.

Μέχρι τότε, μπορείς να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις τι θέλεις, να αλλάζεις γνώμη, να κάνεις λάθη και να προσπαθείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται ενήλικη ζωή. Και αν κάποιος σε ρωτήσει γιατί δεν έχεις βρει ακόμη όλες τις απαντήσεις, έχεις πλέον μια καλή αφορμή για συζήτηση. Όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος να τα έχεις λύσει όλα μέχρι τα 25. Και όχι, το πλυντήριο δεν γίνεται λιγότερο βαρετό επειδή μεγαλώνεις.

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