Life 14.10.2026

Οι 7 τύποι συναδέλφων που υπάρχουν σε κάθε γραφείο – Σε ποια κατηγορία ανήκεις;

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Από τον ασταμάτητο κουτσομπόλη μέχρι τον συνάδελφο που παίρνει πάντα τα εύσημα για τη δουλειά σου δες τους 7 τύπους συναδέλφων
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Ο κουτσομπόλης που γνωρίζει τα πάντα για όλους στο γραφείο.
  • Ο ξερόλας που πιστεύει ότι έχει πάντα δίκιο και γνωρίζει καλύτερα.
  • Ο συνάδελφος που εξαφανίζεται όταν υπάρχει δουλειά και εμφανίζεται για τα εύσημα.
  • Ο άνθρωπος που μετατρέπει κάθε απλό θέμα σε συνάντηση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο κι αν αγαπάς τη δουλειά σου, υπάρχουν μέρες που δεν φταίνε ούτε τα deadlines ούτε τα ατελείωτα emails για τα νεύρα σου, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεσαι τον ίδιο χώρο. Γιατί κάθε γραφείο έχει τη δική του δυναμική, τις δικές του συμμαχίες και, φυσικά, τους συναδέλφους που μπορούν να δοκιμάσουν την υπομονή σου πριν καν πιεις την πρώτη γουλιά καφέ.

Pexels
Pexels

Είναι εκείνος που ξέρει τα πάντα για όλους, αυτός που μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο λες και βρίσκεται σε γήπεδο, αλλά και ο συνάδελφος που εξαφανίζεται όταν υπάρχει δουλειά και εμφανίζεται μαγικά όταν μοιράζονται τα εύσημα. Κάπου ανάμεσά τους θα βρεις και τον άνθρωπο που θεωρεί ότι κάθε πρόβλημα λύνεται με ένα ακόμη meeting. Αν διαβάζοντας τα παρακάτω σου έρθει στο μυαλό συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν χρειάζεται να το πεις δυνατά. Πιθανότατα ξέρεις ήδη ποιος είναι.

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1. Ο κουτσομπόλης που ξέρει τα πάντα

Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο social media για να μάθεις τα νέα. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος λειτουργεί ως ζωντανό ενημερωτικό δελτίο του γραφείου. Ξέρει ποιος τσακώθηκε με ποιον, ποιος σκέφτεται να παραιτηθεί και ποιος πήρε άδεια χωρίς να ενημερώσει τους πάντες. Το πρόβλημα ξεκινά όταν πηγαίνεις για έναν γρήγορο καφέ και επιστρέφεις στο γραφείο έχοντας ακούσει ολόκληρη ιστορία που δεν σε αφορά καθόλου. Το χειρότερο; Αναρωτιέσαι τι λέει για εσένα όταν λείπεις.

2. Ο ξερόλας που έχει πάντα δίκιο

Ό,τι κι αν πεις, εκείνος ξέρει καλύτερα. Έχει άποψη για κάθε project, κάθε παρουσίαση και κάθε απόφαση, ακόμη κι αν δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν προτείνεις μια ιδέα, θα σου εξηγήσει γιατί δεν λειτουργεί. Αν τελικά πετύχει, θα σου πει ότι το είχε προβλέψει από την αρχή. Το meeting μαζί του δεν είναι συζήτηση, αλλά μια ευκαιρία να ακούσεις πόσα γνωρίζει.

3. Ο συνάδελφος που δεν σταματά να μιλάει

Έχεις ανοίξει τον υπολογιστή σου, έχεις βάλει ακουστικά και προσπαθείς να συγκεντρωθείς. Εκείνος, όμως, έχει αποφασίσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σου διηγηθεί τι έκανε το Σαββατοκύριακο, τι είδε στο Netflix και τι συνέβη στον ξάδελφό του. Δεν έχει σημασία αν απαντάς μονολεκτικά ή κοιτάζεις επίμονα την οθόνη σου. Η συζήτηση συνεχίζεται κανονικά. Και κάπως έτσι, το task που ήθελες να τελειώσεις σε είκοσι λεπτά γίνεται υπόθεση ολόκληρου πρωινού.

Pexels
Pexels

4. Ο άνθρωπος που εξαφανίζεται όταν υπάρχει δουλειά

Όταν όλα κυλούν ομαλά, είναι πάντα διαθέσιμος για συζήτηση, καφέ και χαλαρό scrolling. Μόλις, όμως, εμφανιστεί ένα δύσκολο task ή πλησιάσει κάποιο deadline, γίνεται άφαντος. Δεν απαντά στα μηνύματα, δεν βλέπει τα emails και πάντα έχει κάτι επείγον να κάνει. Όταν τελικά εμφανιστεί, ρωτάει με απόλυτη φυσικότητα «τι έγινε με αυτό;», λες και δεν ήταν εξαφανισμένος τις τελευταίες τρεις ώρες.

5. Ο συνάδελφος που παίρνει όλα τα εύσημα

Αυτός είναι ίσως ο πιο εκνευριστικός τύπος, ειδικά όταν έχεις δουλέψει σκληρά για ένα project. Στη συνάντηση με τον manager, όμως, παρουσιάζει το αποτέλεσμα σαν να το έφτιαξε μόνος του. Οι δικές σου ιδέες γίνονται ξαφνικά δικές του προτάσεις και η δική σου προσπάθεια χάνεται κάπου ανάμεσα στις εντυπωσιακές περιγραφές του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κρατάς σαφή εικόνα της συνεισφοράς σου και να φροντίζεις να επικοινωνείς εγκαίρως τη δουλειά σου.

Γυναίκα που εργάζεται σε γραφείο μπροστά από υπολογιστή με δειγματολόγια χρωμάτων.
Πηγή: pexels.com

6. Ο drama queen του γραφείου

Ένα μικρό λάθος γίνεται κρίση, ένα email χωρίς emoji μετατρέπεται σε προσωπική επίθεση και μια αλλαγή στο πρόγραμμα μοιάζει με καταστροφή. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος έχει πάντα κάτι να τον ενοχλεί και χρειάζεται ολόκληρη συζήτηση για να ξεπεράσει κάθε αναποδιά. Μέχρι το μεσημέρι, έχεις ακούσει τρεις φορές ότι «δεν πάει άλλο» και δύο φορές ότι σκέφτεται να φύγει. Την επόμενη ημέρα, όλα είναι και πάλι όπως πριν.

7. Ο συνάδελφος που μετατρέπει τα πάντα σε meeting

Ένα email θα μπορούσε να λύσει το θέμα σε δύο λεπτά; Όχι για εκείνον. Χρειάζεται μια συνάντηση, μια ατζέντα, ίσως και ένα follow-up meeting για να συζητήσετε τι αποφασίσατε στο πρώτο. Το ημερολόγιό σου γεμίζει προσκλήσεις και ο χρόνος που θα μπορούσες να αφιερώσεις στην πραγματική δουλειά σου εξαφανίζεται. Κάπου εκεί αρχίζεις να αναρωτιέσαι αν η εργασία σου είναι τελικά να δουλεύεις ή να συζητάς για τη δουλειά.

Pexels
Pexels

Και τελικά, ποιος είναι ο χειρότερος συνάδελφος

Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν κάθε γραφείο έχει λίγο απ’ όλα. Μπορεί να αναγνωρίζεις κάποιον από την παρέα σου σε κάθε κατηγορία ή, ακόμη χειρότερα, να συνειδητοποιείς ότι κάποιες φορές έχεις υπάρξει κι εσύ αυτός ο άνθρωπος. Μέχρι τότε, κράτα τον καφέ σου κοντά, τα ακουστικά σου φορτισμένα και την ψυχραιμία σου όσο μπορείς. Και αν αναγνώρισες κάποιον συνάδελφο σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ίσως ήρθε η ώρα να αναρωτηθείς αν χρειάζεσαι αλλαγή γραφείου ή απλώς καλύτερο τρόπο διαχείρισης της κατάστασης.

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