Τι να μην κάνεις σήμερα που είναι Τρίτη και 13 αν πιστεύεις στις προλήψεις

Από το να περάσεις κάτω από σκάλα μέχρι να χύσεις αλάτι, αυτές είναι οι 13 «απαγορεύσεις» της πιο γρουσούζικης ημέρας - ή τουλάχιστον έτσι λέει η παράδοση!

Αν σήμερα κοιτάς το ημερολόγιο λίγο πιο καχύποπτα, δεν είσαι ο μόνος! Η Τρίτη και 13 έχει τη φήμη της πιο γρουσούζικης ημέρας στην Ελλάδα και, αν είσαι προληπτικός, ίσως σκέφτεσαι ήδη να ακυρώσεις όλα τα σχέδιά σου και να περάσεις την ημέρα κάτω από το πάπλωμα.

Πριν, όμως, κλείσεις το κινητό, ακυρώσεις το ραντεβού σου και αρχίσεις να αποφεύγεις τις μαύρες γάτες, πάρε μια βαθιά ανάσα. Συγκεντρώσαμε 13 πράγματα που, σύμφωνα με γνωστές δεισιδαιμονίες, καλό είναι να αποφύγεις σήμερα. Δεν υποσχόμαστε ότι θα σου φέρουν γρουσουζιά, αλλά σίγουρα θα σου δώσουν αφορμή να γελάσεις με τις προλήψεις!

Διάβασε επίσης: Φθινοπωρινό decluttering: Τι αξίζει να κρατήσεις και τι ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω

1. Μην περάσεις κάτω από σκάλα

Έχεις μπροστά σου μια σκάλα και πρέπει να περάσεις από κάτω; Η προληπτική πλευρά σου λέει να κάνεις έναν μικρό κύκλο. Η συγκεκριμένη δεισιδαιμονία συνδέεται με την ιδέα ότι το τρίγωνο που σχηματίζει η σκάλα με το έδαφος θεωρείται συμβολικά ιερό. Εμείς λέμε να προσέχεις κυρίως μήπως πέσει κανένα εργαλείο από πάνω!

2. Μην αφήσεις το αλάτι να χυθεί

Ένα απότομο χτύπημα στο τραπέζι και το αλάτι βρίσκεται παντού. Για τους προληπτικούς, αυτό δεν είναι απλώς ένα μικρό ατύχημα, αλλά κακός οιωνός. Η παραδοσιακή «λύση»; Ρίξε μια πρέζα αλάτι πάνω από τον αριστερό σου ώμο. Αν δεν πιάσει, τουλάχιστον θα έχεις ολοκληρώσει το τελετουργικό!

3. Μην ανοίξεις ομπρέλα μέσα στο σπίτι

Βρέχει έξω και θέλεις να ελέγξεις αν η ομπρέλα σου ανοίγει σωστά; Καλύτερα να περιμένεις μέχρι να βγεις. Σύμφωνα με μια παλιά πρόληψη, το άνοιγμα της ομπρέλας σε εσωτερικό χώρο φέρνει κακοτυχία. Ειδικά σήμερα, ίσως αξίζει να μην προκαλέσεις την τύχη σου – ή να αποφύγεις απλώς να χτυπήσεις κανένα βάζο!

4. Μην κοιτάξεις τη μαύρη γάτα με καχυποψία

Αν μια μαύρη γάτα περάσει μπροστά σου, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο και μην αρχίσεις να ψάχνεις εναλλακτική διαδρομή. Η σύνδεσή της με την κακοτυχία προέρχεται από παλιές λαϊκές δοξασίες και δεν έχει καμία πραγματική βάση. Η γάτα, άλλωστε, μάλλον έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει από το να σου χαλάσει τη μέρα.

5. Μην σπάσεις καθρέφτη

Επτά χρόνια γρουσουζιάς; Αυτή είναι η γνωστή απειλή της συγκεκριμένης πρόληψης. Αν σου πέσει ο καθρέφτης, το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι να πιστέψεις ότι μόλις υποθήκευσες την τύχη σου για σχεδόν μία δεκαετία. Κράτησε τα γυαλιά μακριά και θυμήσου ότι η πραγματική ζημιά είναι κυρίως το κόστος αντικατάστασης.

6. Μην βάλεις καινούργια παπούτσια πάνω στο τραπέζι

Μπορεί να αγόρασες το τέλειο ζευγάρι παπούτσια και να θέλεις να το θαυμάσεις από όλες τις πλευρές. Το τραπέζι, όμως, δεν είναι η κατάλληλη πασαρέλα! Σε ορισμένες παραδόσεις, τα παπούτσια πάνω στο τραπέζι θεωρούνται κακός οιωνός. Άφησέ τα στο κουτί τους και απόλαυσέ τα χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Διάβασε επίσης: Η 6χρονη που λύνει τον κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα από ότι ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου

7. Μην καλέσεις 13 άτομα για δείπνο

Αν οργανώνεις τραπέζι, ίσως θελήσεις να μετρήσεις τους καλεσμένους σου δύο φορές. Η πρόληψη γύρω από τους 13 συνδαιτυμόνες συνδέεται με την ιδέα ότι ο αριθμός φέρνει κακοτυχία. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα μπορεί να είναι ότι δεν θα χωράνε όλοι άνετα γύρω από το τραπέζι!

8. Μην σταυρώσεις μαχαίρι και πιρούνι

Έφαγες, άφησες τα μαχαιροπίρουνα στο πιάτο και διαπίστωσες ότι σχηματίζουν σταυρό; Αν πιστεύεις στις προλήψεις, ίσως θελήσεις να τα μετακινήσεις αμέσως. Η συγκεκριμένη δοξασία συνδέεται με αρνητικούς συμβολισμούς, αν και οι παραλλαγές της διαφέρουν από τόπο σε τόπο.

9. Μην ξεκινήσεις τη μέρα με τη σκέψη ότι όλα θα πάνε στραβά

Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς παραδοσιακή δεισιδαιμονία, αλλά αξίζει να μπει στη λίστα. Αν περιμένεις από το πρωί να σου συμβεί κάτι κακό, είναι πιθανό να ερμηνεύεις κάθε μικρή αναποδιά ως επιβεβαίωση. Ένας καφές που χύθηκε δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε η ημέρα σου. Σημαίνει απλώς ότι χρειάζεσαι χαρτί κουζίνας!

10. Μην ακυρώσεις το ραντεβού σου μόνο και μόνο επειδή είναι Τρίτη και 13

Έχεις κανονίσει να βγεις με το άτομο που σου αρέσει, αλλά η ημερομηνία σε κάνει να αμφιβάλλεις; Μην αφήσεις μια πρόληψη να αποφασίσει για την ερωτική σου ζωή. Δεν υπάρχει λόγος να θεωρήσεις μια σχέση καταδικασμένη εξαιτίας του ημερολογίου. Αν το ραντεβού πάει στραβά, τουλάχιστον θα έχεις μια ιστορία να διηγηθείς!

Διάβασε επίσης: Θα πλήρωνες για να γίνεις TikToker; Τα πανεπιστήμια λένε «ναι»

11. Μην πατήσεις επίτηδες πάνω σε ρωγμές στο πεζοδρόμιο

Το γνωστό «μην πατάς στη γραμμή» έχει συνοδεύσει γενιές παιδιών, αλλά για ορισμένους παραμένει μια μικρή καθημερινή πρόκληση. Σήμερα μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν παιχνίδι ισορροπίας και όχι σαν ζήτημα τύχης. Μόνο πρόσεχε να κοιτάς πού πηγαίνεις – η ασφάλεια προηγείται κάθε πρόληψης.

12. Μην αρχίσεις να κόβεις μαλλιά και νύχια επειδή φοβάσαι την ημερομηνία

Σε διάφορες λαϊκές παραδόσεις, ορισμένες ημέρες θεωρούνται ακατάλληλες για προσωπική περιποίηση ή μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κάποια απόδειξη ότι ένα κούρεμα την Τρίτη και 13 θα φέρει κακοτυχία. Αν θέλεις να ανανεώσεις το look σου, το ημερολόγιο δεν χρειάζεται να έχει δικαίωμα βέτο!

13. Μην αφήσεις την Τρίτη και 13 να σου χαλάσει τη διάθεση

Και φτάνουμε στην πιο σημαντική «απαγόρευση» της ημέρας. Μην περάσεις τις ώρες σου περιμένοντας να συμβεί κάτι κακό. Η Τρίτη και 13 είναι μια ημερομηνία που έχει συνδεθεί με τη γρουσουζιά στη λαϊκή παράδοση, όχι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη απειλή. Κάνε τα σχέδιά σου, βγες με τους φίλους σου, απόλαυσε τον καφέ σου και άσε τις προλήψεις για τις ιστορίες που λέμε μεταξύ μας.

Τελικά, πόσο γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13;

Η αλήθεια είναι ότι οι δεισιδαιμονίες έχουν ενδιαφέρουσα ιστορία και αποτελούν κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας. Στην Ελλάδα, η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη, ενώ σε πολλές άλλες χώρες τη θέση της έχει πάρει η Παρασκευή και 13. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αλλάξεις όλη σου τη ρουτίνα. Αν θέλεις να αποφύγεις κάτι σήμερα, ας είναι η υπερβολική ανησυχία και η κακή διάθεση. Και αν τελικά σου συμβεί κάτι απρόοπτο; Μην κατηγορήσεις αμέσως το ημερολόγιο. Μπορεί απλώς να είναι μια συνηθισμένη Τρίτη!

Διάβασε επίσης: Η απόκοσμη γωνιά του ωκεανού όπου φιλοξενούνται 20.000 χταπόδια