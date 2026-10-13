Life 13.10.2026

Η 6χρονη που λύνει τον κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα από ότι ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου

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Ένα 6χρονο κορίτσι από την Κίνα γράφει ιστορία στο speedcubing, καταρρίπτοντας το γυναικείο παγκόσμιο ρεκόρ με εξωπραγματικούς χρόνους
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η 6χρονη Lian Yunzhi (Zhizhi) από την Κίνα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ.
  • Η Zhizhi πέτυχε μέσους όρους 4.52 και 4.27 δευτερολέπτων σε διαγωνισμούς, αφήνοντας άφωνους τους πρωταθλητές.
  • Η ενασχόλησή της με τον κύβο ξεκίνησε τυχαία, αλλά οι γονείς της αναγνώρισαν τις αναπτυξιακές του δυνατότητες.
  • Η επίδοσή της είναι αποτέλεσμα εντατικής καθημερινής προπόνησης, εκμάθησης αλγορίθμων και εξειδικευμένης καθοδήγησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι η επίλυση του κύβου του Ρούμπικ είναι μια επίπονη διαδικασία που απαιτεί ώρες ατελείωτης προσπάθειας και δοκιμών, η ιστορία ενός 6χρονου κοριτσιού από την Κίνα έρχεται να σε κάνει να αναθεωρήσεις τα πάντα. Η Lian Yunzhi, γνωστή στους οικείους της με το υποκοριστικό Zhizhi, κατάφερε να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στον παγκόσμιο κόσμο του speedcubing, αποδεικνύοντας ότι η οξύνοια και η προσήλωση δεν έχουν ηλικία. Η μικρή αθλήτρια κατάφερε να γράψει το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία των πνευματικών αθλημάτων, αφήνοντας άφωνους ακόμα και τους πιο έμπειρους πρωταθλητές του είδους.

Χέρια που χειρίζονται έναν πολύχρωμο κύβο του Ρούμπικ με μπλε φόντο, δείχνοντας την ταχύτητα επίλυσης του παζλ.
Unsplash

Στους πρόσφατους πιστοποιημένους διαγωνισμούς της World Cube Association σε Wuhan και Guangzhou, η Zhizhi κατέγραψε απίστευτους μέσους όρους 4.52 και 4.27 δευτερολέπτων αντίστοιχα, μετά από πέντε διαδοχικές επιλύσεις του κλασικού γρίφου 3×3. Με αυτές τις εξωπραγματικές επιδόσεις, συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός ταχύτητας και στρατηγικής σκέψης μπορεί να κάνει θαύματα. Το εντυπωσιακότερο όλων είναι πως η επαφή της με τον κύβο ξεκίνησε εντελώς τυχαία, όταν οι γονείς της την ενέγραψαν σε μια σειρά από εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως γυμναστική, μουσική και χορό.

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Πολύ γρήγορα, όμως, οι γονείς της διαπίστωσαν ότι ο κύβος του Ρούμπικ ήταν το ιδανικό μέσο για την καλλιέργεια των ολοκληρωμένων δυνατοτήτων της, αποφασίζοντας να επενδύσουν περισσότερο χρόνο σε αυτόν. Όπως δήλωσε η μητέρα της, Lin Yangxi, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η ασχολία αυτή βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη, τη λογική σκέψη και τη χωρική αντίληψη, ενώ παράλληλα χτίζει μια υγιή νοοτροπία απέναντι στη νίκη και την ήττα. Αν θέλεις να μάθεις πώς η μικρή Yunzhi έφτασε στην κορυφή και πώς διαχειρίζεται τη νέα της καθημερινότητα, συνέχισε να διαβάζει.

Η σκληρή δουλειά πίσω από το ταλέντο

Η κατάρριψη του ρεκόρ δεν ήταν αποτέλεσμα μιας αυτόματης ή έμφυτης ικανότητας, αλλά προϊόν εντατικής και καθημερινής προσπάθειας. Όταν η Yunzhi κόλλησε προσωρινά στο όριο των οκτώ δευτερολέπτων, οι γονείς της αναζήτησαν έναν εξειδικευμένο εκπαιδευτή στη Shanghai για να την βοηθήσει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Σήμερα, η εξάχρονη κατέχει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης, αφιερώνοντας δύο έως τρεις ώρες καθημερινά τις καθημερινές και έως και έξι ώρες τα Σαββατοκύριακα μεταξύ προπονήσεων και αγώνων.

Έγχρωμος κύβος του Ρούμπικ φωτισμένος με δραματικό τρόπο σε σκούρο φόντο, δείχνοντας την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού.
Unsplash

Η αποθέωση στο σχολείο και η εκπλήρωση ενός ονείρου

Για τη μητέρα της, η κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ αποτελεί ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για την κόρη της, η οποία απολαμβάνει να κυνηγά τους στόχους της ακόμα κι αν αυτό σημαίνει λιγότερο παιχνίδι. Η δημοφιλία της έχει εκτοξευθεί, καθώς όπως αποκάλυψε η Lin στον The Guardian, ολόκληρο το σχολείο της γνωρίζει πλέον το επίτευγμά της. Μεγαλύτεροι μαθητές συνωστίζονται έξω από την τάξη της κρατώντας χαρτάκια για να ζητήσουν ένα αυτόγραφο, περιβάλλοντάς την με απέραντη αγάπη και θαυμασμό.

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