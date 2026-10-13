Είμαστε Ελληνίδες μάνες και ανακυκλώνουμε σωστά – Το Van της Ανακύκλωσης Συσκευών έρχεται στη γειτονιά σου!

Η viral Ελληνίδα μάνα συναντά την ανακύκλωση και το Van της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. έρχεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια και Γιαννιτσά

Με μια ματιά Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. προωθεί την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με χιουμοριστική καμπάνια που απευθύνεται στην "Ελληνίδα μάνα".

Το ειδικά διαμορφωμένο Van της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. θα επισκεφθεί επιλεγμένα σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια και Γιαννιτσά.

Η δράση του Van, από 8 έως 20 Οκτωβρίου 2026, αφορά τη συλλογή μικρών ηλεκτρικών συσκευών, λαμπτήρων και toner.

Η ανακύκλωση συσκευών εξοικονομεί πόρους, μειώνει απόβλητα και αξιοποιεί υλικά για νέα προϊόντα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρει να κάνει καλά η Ελληνίδα μάνα, αυτό είναι να μη θέλει να πετάξει τίποτα! Από τα τάπερ που κάποτε είχαν παγωτό μέχρι το συρτάρι με τα καλώδια που δεν ξέρουμε πού ανήκουν, η ατάκα «κράτα το, μπορεί να χρειαστεί» είναι σχεδόν οικογενειακή παράδοση. Τι γίνεται, όμως, όταν έρθει η ώρα να αποχωριστούμε τις παλιές μας ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές;

Η απάντηση βρίσκεται στην ανακύκλωση και, αυτή τη φορά, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έρχεται να μας το θυμίσει με έναν τρόπο που θα αναγνωρίσει κάθε ελληνικό σπίτι!

Η Ελληνίδα μάνα έχει άποψη και για την Ανακύκλωση Σ υσκευών !

Η νέα καμπάνια της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. αξιοποιεί με χιούμορ ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της ελληνικής καθημερινότητας: την Ελληνίδα μάνα. Εκείνη που φυλάει τα πάντα, που πιστεύει πως τίποτα δεν είναι πραγματικά άχρηστο και που πάντα θα βρει μια δεύτερη χρήση για κάτι που οι υπόλοιποι έχουμε ήδη ξεγράψει.

Μέσα από τα σχετικά videos που κυκλοφορούν στα social media, το γνώριμο αυτό concept μάς βάζει σε σκέψεις για όλα εκείνα τα αντικείμενα που κρατάμε στο σπίτι, ακόμη κι όταν έχουν πάψει να λειτουργούν.

Γιατί ναι, μπορεί να έχουμε ένα συρτάρι γεμάτο παλιά κινητά, φορτιστές, καλώδια και μικροσυσκευές που περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν στη δράση. Όμως, όταν μια ηλεκτρική συσκευή χαλάσει οριστικά, η θέση της δεν είναι στο πίσω μέρος της ντουλάπας ούτε στα κοινά σκουπίδια, ούτε στον μπλε κάδο. Είναι στο σωστό σημείο ανακύκλωσης συσκευών!

Το Van της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. έρχεται στη γειτονιά σου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων (E-Waste Day), στις 14 Οκτωβρίου, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. βγάζει ξανά στον δρόμο το ειδικά διαμορφωμένο Van της.

Από τις 8 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, το Van θα επισκεφθεί επιλεγμένα σημεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και τα Γιαννιτσά, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους, δίνοντας στους πολίτες την ευκαιρία να ανακυκλώσουν μικρές συσκευές εύκολα και κοντά στο σπίτι τους.

Και επειδή η ανακύκλωση συσκευών δεν χρειάζεται ούτε περίπλοκες διαδικασίες ούτε δικαιολογίες, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συγκεντρώσεις όσα δεν χρειάζεσαι πια και να περάσεις από το Van όταν βρίσκεται στην περιοχή σου.

Τι μπορείς να ανακυκλώσεις στο Van;

Μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: παλιά κινητά, μικροσυσκευές και άλλες ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείς πλέον.

Λαμπτήρες: εκείνοι που έχουν καεί και περιμένουν καιρό να βρουν τον δρόμο τους προς την ανακύκλωση.

Μελανοδοχεία και toner: γιατί ακόμη κι αυτά χρειάζονται τη σωστή διαχείριση όταν αδειάσουν.

Στα σημεία της δράσης θα μπορείς, παράλληλα, να ενημερωθείς για τον σωστό τρόπο διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αλλά και για τις διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης συσκευών που υπάρχουν όλο τον χρόνο.

Πού θα βρεις το Van της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.;

Σημείωσε τις ημερομηνίες, βρες το κοντινότερο σημείο και βάλε την ανακύκλωση συσκευών στο πρόγραμμα!

ΑΘΗΝΑ | 10:00–16:00

8 Οκτωβρίου: Κολωνάκι, προαύλιο Αγίου Διονυσίου

9 Οκτωβρίου: Νέος Κόσμος, Πλατεία Μάχης Αναπήρων

12 και 13 Οκτωβρίου: Πετράλωνα, Πλατεία Ηούς

14 και 15 Οκτωβρίου: Κυψέλη, Πλατεία Γκύζη

16 Οκτωβρίου: Άνω Πατήσια, Αγία Βαρβάρα, σταθμός ΗΣΑΠ

19 Οκτωβρίου: Σεπόλια, Πλατεία Αγίου Μελετίου

20 Οκτωβρίου: Κατεχάκη, Πλατεία Ελληνορώσων

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 10:00–14:00

8 Οκτωβρίου: Δημαρχείο

ΒΕΡΟΙΑ | 10:00–16:00

14 Οκτωβρίου: Πάρκο Ελιάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 10:00–16:00

15 και 16 Οκτωβρίου: Προαύλιο Δημαρχιακού Μεγάρου

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για τη δράση και να βρεις όλες τις στάσεις του Van; Διάβασε το σχετικό blog post στο website της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. https://www.electrocycle.gr/e-wasteday-2026-pou-tha-vreis-fetos-to-van-tis-anakyklosis-syskevon-a-e/ και οργάνωσε την επόμενη στάση ανακύκλωσής συσκευών σου!

Γιατί κάθε παλιά συσκευή αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία

Μπορεί μια χαλασμένη συσκευή να μοιάζει πλέον άχρηστη, όμως στο εσωτερικό της κρύβονται υλικά που μπορούν να ανακτηθούν και να αξιοποιηθούν ξανά. Την ίδια στιγμή, ορισμένα εξαρτήματα και ουσίες απαιτούν ειδική διαχείριση, ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η σωστή ανακύκλωση συσκευών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στη μείωση των αποβλήτων και στην αξιοποίηση πολύτιμων υλικών για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., με περισσότερα από 16.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα και 22 χρόνια δραστηριότητας, συμβάλλει στην οργανωμένη συλλογή και διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσεις την κλασική ατάκα «μην το πετάξεις, μπορεί να χρειαστεί», θυμήσου πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε κάτι που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και σε μια συσκευή που χρειάζεται σωστή ανακύκλωση.

Κάνε ένα ξεκαθάρισμα στα συρτάρια, μάζεψε τις παλιές συσκευές και τους λαμπτήρες σου και αναζήτησε το Van της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. στη γειτονιά σου.

Γιατί η Ελληνίδα μάνα μπορεί να κρατάει τα πάντα, αλλά η έξυπνη Ελληνίδα μάνα ξέρει και πότε ήρθε η ώρα να τα ανακυκλώσει!

Ό,τι χάλασε, μπορεί να φτιάξει ένα καλύτερο αύριο.