Η απόκοσμη γωνιά του ωκεανού όπου φιλοξενούνται 20.000 χταπόδια

Με μια ματιά Στα ανοιχτά της California, ανακαλύφθηκε αποικία άνω των 20.000 χταποδιών.

Τα χταπόδια, μεγέθους grapefruit, κατασκευάζουν φωλιές με γυαλιστερά αντικείμενα.

Υδροθερμικές πηγές επιταχύνουν την ανάπτυξη των αυγών, μειώνοντας τον χρόνο επώασης.

Η περιοχή προστατεύεται από ανθρώπινες δραστηριότητες, διασφαλίζοντας το οικοσύστημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νομίζεις ότι τα βάθη του ωκεανού είναι ένας σκοτεινός, άγονος και παγωμένος κόσμος όπου η ζωή κινείται με αργούς ρυθμούς, η τελευταία εντυπωσιακή επιστημονική παρατήρηση έρχεται να ανατρέψει πλήρως όσα γνώριζες. Στα ανοιχτά των ακτών της California, σε ένα σημείο που μέχρι πρόσφατα παρέμενε εντελώς ανεξερεύνητο, οι ερευνητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα θέαμα που μοιάζει να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Χιλιάδες πλάσματα του βυθού έχουν δημιουργήσει τη δική τους πολυσύχναστη αποικία, μετατρέποντας τον πυθμένα σε ένα ζωντανό, πολύχρωμο καταφύγιο που προκαλεί το δέος της επιστημονικής κοινότητας.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία, που βαφτίστηκε ως ο μεγαλύτερος υποβρύχιος «κήπος» στον πλανήτη, αποτελεί το σπίτι για περισσότερα από 20.000 pearl octopuses (muusoctopus robustus). Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία μικρών χταποδιών με απαλό ροζ και μοβ χρώμα, που έχουν το μέγεθος ενός grapefruit. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συμπεριφοράς τους είναι ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουν τις φωλιές τους, συλλέγοντας γυαλιστερά αντικείμενα, πέτρες, όστρακα, αλλά και αντικείμενα που έχει απορρίψει ο άνθρωπος, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους προστατευμένο περιβάλλον.

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Η πρώτη εντοπιστική επαφή έγινε το 2018, αλλά η εκτενής έρευνα από το MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute) αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος του φαινομένου. Μέσα σε μια έκταση μόλις 2,5 εκταρίων, οι επιστήμονες κατάφεραν να καταγράψουν ταυτόχρονα 6.000 άτομα, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του είδους στη Γη. Αν θέλεις να μάθεις πώς κατάφεραν αυτά τα πλάσματα να ευδοκιμήσουν σε ένα τόσο αφιλόξενο περιβάλλον και ποιο είναι το θερμό μυστικό τους, συνέχισε να διαβάζεις.

Η θερμή πηγή της ζωής και η ταχύτητα της αναπαραγωγής

Ο βασικός λόγος για τον οποίο χιλιάδες θηλυκά χταπόδια συγκεντρώνονται στο συγκεκριμένο σημείο είναι η παρουσία υδροθερμικών πηγών που αναβλύζουν από τον πυθμένα. Το θερμό νερό αυξάνει τον μεταβολισμό τους και επιταχύνει θεαματικά την ανάπτυξη των αυγών, μειώνοντας τον χρόνο επώασης στα 1,8 χρόνια – επίδοση εντυπωσιακά γρήγορη για τα δεδομένα του βαθύβιου ωκεανού. Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής, τα ενήλικα χταπόδια πεθαίνουν, προσφέροντας τα σώματά τους ως πολύτιμη τροφή για την επιβίωση άλλων οργανισμών της περιοχής.

Η αυστηρή προστασία ενός μοναδικού οικοσυστήματος

Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων του Monterey Bay National Marine Sanctuary, το οποίο καλύπτει περισσότερα από 6.000 τετραγωνικά μίλια κατά μήκος των ακτών. Η θεσμοθετημένη προστασία εμποδίζει επικίνδυνες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη πετρελαίου, το αέριο και οι γεωτρήσεις στον βυθό, διατηρώντας το περιβάλλον αμόλυντο. Η διατήρηση αυτού του εύθραυστου καταφυγίου διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές γενιές των χταποδιών θα συνεχίσουν να αναπαράγονται ανεμπόδιστα στην ασφάλεια των θερμών πηγών.

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