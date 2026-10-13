City Guide 13.10.2026

«Να ζει κανείς ή να μη ζει» στο Θέατρο Λαμπέτη: Η θρυλική κωμωδία που επιστρέφει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας

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Ένα παράνομο ερωτικό τρίγωνο μπλέκεται στα γρανάζια της Ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι το βροντερό γέλιο μπορεί να νικήσει ακόμα και τα τανκς
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η κωμωδία «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» ανεβαίνει στο θέατρο Λαμπέτη.
  • Η παράσταση βασίζεται στην κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks και σκηνοθετείται από τους Ρέππα-Παπαθανασίου.
  • Το έργο διαδραματίζεται στην Πολωνία του 1941, κατά τη γερμανική κατοχή, και περιλαμβάνει μουσικά νούμερα και ανατροπές.
  • Πρωταγωνιστούν Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Άννα Κουρή και μεγάλος θίασος ηθοποιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«NA ZEI KANEIΣ ή ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ;» – Nick Whitby            Έναρξη: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 

«Να ζει κανείς ή να μη ζει;» ιδού η κωμωδία!

Η σπαρταριστή κινηματογραφική επιτυχία του Mel Brooks, ανεβαίνει στο θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ από τον Οκτώβριο, σε απόδοση και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα που επιστρέφουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά από χρόνια!

Στη σκηνή ένας μεγάλος θίασος : Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή

ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ_story1080X1920

Λίγα λόγια για το έργο:

Πολωνία 1941. Γερμανική Κατοχή. Μια διάσημη ηθοποιός (Δήμητρα Ματσούκα) απατά τον άντρα της (Μιχάλης Ρέππας) με έναν πολύ νεότερο της αντιστασιακό (Κωνσταντίνος Γιάννης).

Μια ερωτική φάρσα στήνεται στα παρασκήνια ενός θιάσου του μουσικού θεάτρου. Ο αταίριαστος έρωτας της ώριμης πρωταγωνίστριας και του νεαρού αντιστασιακού είναι ένα από τα κλασσικά θέματα της ροζ φάρσας. Μόνο που το ροζ αρχίζει να σκουραίνει επικίνδυνα όταν στα γρανάζια της φάρσας πιάνονται ένας Γερμανός στρατηγός (Θάνος Μπίρκος) μαζί με την αυστηρή γραμματέα του (Άννα Κουρή) και τον ηλίθιο υπασπιστή του (Γιώργος Δεπάστας), μια διπλή κατάσκοπος (Αλίνα Κοτσοβούλου) και ο μακιγιέρ της πρωταγωνίστριας (Παντελής Καναράκης). Το ετερόκλητο αυτό πλήθος μπλέκεται σε ένα τυφώνα από συμπτώσεις, ανατροπές και μεταμφιέσεις, όπου συγχέονται οι ρόλοι και χάνονται τα όρια ανάμεσα στα στρατόπεδα των Πολωνών αντιστασιακών και των κατακτητών τους.

Μουσικά νούμερα και αγωνιώδεις καταδιώξεις, λαμπερές τουαλέτες και οπλοπολυβόλα, θεατρίνοι και Ες – Ες γίνονται ένα κουβάρι για να νικήσει στο τέλος η ομάδα των θεατρίνων.

Γιατί το θέατρο – και ειδικά το ελαφρύ θέατρο – είναι μια μεγάλη κατάφαση στη ζωή. Όταν η Ιστορία στήνει μια τόσο φρικαλέα φάρσα όσο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος το θέατρο απαντά με το βροντερό γέλιο της φαρσοκωμωδίας. Εδώ βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει «μπορεί το γέλιο να νικήσει τα τανκς;»

Ο Μελ Μπρουκς με το έργο του «Να ζει κανείς ή να μη ζει» απαντά: Ναι.

ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΜΗ ΖΕΙ_ΟΜΑΔΙΚΟ

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση- σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου + Μιχάλης Ρέππας
Συγγραφέας: Nick Whitby
Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη
Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης
Στίχοι – Μουσική: Αφροδίτη Μάνου
Ενορχηστρώσεις: Θωμάς Πούτας
Χορογραφίες: Δημήτρης Παπάζογλου
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα
Βοηθοί Σκηνογράφου: Κυριακή Φόρτη, Θεοδώρα Μακρή
Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Δήμητρα Ματσούκα, Μιχάλης Ρέππας, Παντελής Καναράκης, Αλίνα Κοτσοβούλου, Θάνος Μπίρκος, Κωνσταντίνος Γιάννης, Γιώργος Δεπάστας και η Άννα Κουρή.Παίζουν επίσης (αλφαβητικά) : Μάριος Άγκος, Ντίνος Δάφνης, Γιώργος Μηναδάκης, Γιώργος Σέρτσας.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 120’ (με διάλειμμα)

Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα 114 72 Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 20:00, Πέμπτη-Παρασκευή: 21:00, Σάββατο: 18:00 & 21:00, Κυριακή : 19:00

Τιμές εισιτήριων:
VIP (1η σειρά): 30€
VIP 2: 25€
Α΄Ζώνη: 20€
Β΄Ζώνη (Πλατεία): 18€
ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο),  Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδικό (έως 12 ετών) Β ζώνη: 16€

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/na-zei-kaneis-i-na-mi-zei
• Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων  211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]
Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΠΕΤΗ Να ζει κανείς ή να μη ζει;
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