Celeb World 13.10.2026

Η Bella Hadid έκλεισε τα 30 με ένα κόκκινο μπικίνι που έκλεψε τις εντυπώσεις

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Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πάρτι της στην εξοχή, όπου έκανε μια αποκαλυπτική αλλαγή εμφάνισης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Bella Hadid γιόρτασε τα 30ά της γενέθλια με απόδραση στην εξοχή.
  • Φόρεσε ένα κόκκινο μπικίνι με τον αριθμό 30 γραμμένο πάνω του.
  • Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με χρυσά κοσμήματα.
  • Η ανάρτησή της στα social media συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Bella Hadid επέλεξε να υποδεχτεί τα 30ά της γενέθλια με ένα ξεχωριστό Σαββατοκύριακο, μακριά από την καθημερινότητα του Λος Άντζελες. Το διάσημο μοντέλο, γνωστό για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, διοργάνωσε μια απόδραση στην εξοχή, όπου πέρασε ποιοτικό χρόνο με στενούς φίλους. Η εορταστική διάθεση αποτυπώθηκε σε μια σειρά από αναρτήσεις που έκανε στο Instagram, χαρίζοντας στους ακολούθους της μια γεύση από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Γυναίκα με ριγέ φόρεμα και μπότες στέκεται σε βεράντα με θέα λίμνη και δέντρα.
https://www.instagram.com/bellahadid/

Η Bella Hadid, αφού αναχώρησε από το Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος, βρέθηκε σε ένα γραφικό τοπίο δίπλα σε μια λίμνη. Εκεί, αρχικά, απαθανατίστηκε να ποζάρει φορώντας ένα ριγέ βαμβακερό φόρεμα, συνδυασμένο με καουμπόικες μπότες, ενώ το βλέμμα της ήταν στραμμένο προς το νερό. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν ήταν η τελική.

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Στη συνέχεια, η Bella Hadid προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή εμφάνισης, αφαιρώντας το φόρεμά της και αποκαλύπτοντας ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι. Αυτό που έκανε την εμφάνισή της ακόμη πιο ξεχωριστή ήταν η λεπτομέρεια στο μπικίνι: πάνω του ήταν γραμμένη η ηλικία της, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδό της στην τέταρτη δεκαετία της ζωής της. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με χρυσά κολιέ και βραχιόλια με χάντρες, προσδίδοντας μια glamorous πινελιά.

Γυναίκα με κόκκινο μπικίνι και ριγέ φόρεμα κάθεται σε ξύλινη προβλήτα δίπλα σε λίμνη με δέντρα στο φόντο.
https://www.instagram.com/bellahadid/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Bella Hadid έδειξε τη χαρά της για τη νέα αυτή φάση, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σας, με λένε Μπέλα και είμαι 30 ετών». Η ανάρτηση αυτή, μαζί με τις υπόλοιπες φωτογραφίες από το πάρτι, συγκέντρωσε άμεσα χιλιάδες likes και σχόλια, με τους θαυμαστές της να της εύχονται τα καλύτερα για τα γενέθλιά της.

Γυναίκα με κόκκινο μπικίνι και καουμπόικες μπότες στέκεται σε ξύλινη προβλήτα δίπλα σε λίμνη.
https://www.instagram.com/bellahadid/

Η Bella Hadid έχει καθιερωθεί ως ένα από τα κορυφαία μοντέλα της γενιάς της, με αμέτρητες συνεργασίες με διάσημους οίκους μόδας και συμμετοχές σε καμπάνιες. Η παρουσία της στο χώρο της μόδας είναι σταθερά ισχυρή, ενώ οι εμφανίσεις της στα social media συχνά πυροδοτούν συζητήσεις και σχόλια, όπως συνέβη και με αυτή την αισθησιακή φωτογραφία για τα γενέθλιά της.

Γυναίκα με κόκκινο μπικίνι και ριγέ πουκάμισο γιορτάζει τα 30 της με κοσμήματα και δαχτυλίδια.
https://www.instagram.com/bellahadid/

Η επιλογή της να γιορτάσει τα γενέθλιά της με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζοντας την χαλάρωση στην φύση με μια τολμηρή εμφάνιση, αποδεικνύει την αυτοπεποίθησή της και την άνεσή της με το σώμα της. Η Bella Hadid συνεχίζει να αποτελεί fashion icon, εμπνέοντας πολλούς με το στυλ και την προσωπικότητά της.

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