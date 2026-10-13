Beauty 13.10.2026

Khloe Kardashian: Το γαλλικό μανικιούρ με το twist που θα λατρέψεις

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Η Khloe Kardashian υιοθετεί ένα διαφορετικό γαλλικό μανικιούρ με nude αποχρώσεις, caramel λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικες λευκές βούλες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Khloe Kardashian υιοθέτησε ένα γαλλικό μανικιούρ με ανατροπή, συνδυάζοντας κλασική βάση με παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες.
  • Το σχέδιο περιλαμβάνει ροζ-μπεζ βάση, κρεμ άκρες, εναλλασσόμενες καραμελέ πινελιές και λευκές βούλες.
  • Το μοτίβο, που θυμίζει τρίχωμα ελαφιού, εντάσσεται στην αισθητική Bambi-core και ταιριάζει με φθινοπωρινούς τόνους.
  • Το μανικιούρ προσφέρει μια κομψή, αλλά και δημιουργική εναλλακτική στο κλασικό γαλλικό, με δυνατότητα προσαρμογής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνδέσει το γαλλικό μανικιούρ με τις λευκές άκρες και τη διακριτική nude βάση, ήρθε η στιγμή να το δεις διαφορετικά. Η Khloe Kardashian μάς δίνει έμπνευση για την επόμενη επίσκεψή μας στο nail salon, επιλέγοντας ένα σχέδιο που συνδυάζει την κλασική αισθητική με ένα παιχνιδιάρικο μοτίβο. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, έχει φθινοπωρινή διάθεση και ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

khloe_kardashian_fabletics
https://www.instagram.com/fabletics/?hl=el

Την τελευταία της εμφάνιση στα νύχια αποκάλυψε η nail artist Zola Ganzorigt μέσα από ανάρτησή της στο Instagram. Η Khloe ποζάρει με τα χέρια της σταυρωμένα πάνω σε ένα ροζ φούτερ, αφήνοντας το μανικιούρ της να τραβήξει την προσοχή. Η επιλογή της αποδεικνύει πως ακόμη και μια κλασική βάση μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον μέσα από τις σωστές λεπτομέρειες.

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Η Khloe επέλεξε μακριά νύχια σε σχήμα στιλέτο, με ροζ-μπεζ βάση και άκρες σε απαλό κρεμ χρώμα. Μέχρι εδώ, όλα θυμίζουν ένα κομψό γαλλικό μανικιούρ. Η ανατροπή έρχεται με τις μικρές λεπτομέρειες σε caramel απόχρωση, οι οποίες τοποθετούνται εναλλάξ κοντά στα επωνύχια και στις άκρες των νυχιών.

Οι λευκές βούλες, σε διαφορετικά μεγέθη, ολοκληρώνουν το σχέδιο και θυμίζουν τις χαρακτηριστικές κηλίδες στο τρίχωμα ενός ελαφιού. Αυτό το μοτίβο δίνει στο μανικιούρ μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ οι ουδέτεροι τόνοι διατηρούν το αποτέλεσμα κομψό και εύκολο να συνδυαστεί με διαφορετικά looks.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ισορροπία. Το σχέδιο είναι αρκετά ιδιαίτερο ώστε να ξεχωρίζει, αλλά δεν βασίζεται σε έντονα χρώματα ή περίπλοκες διακοσμήσεις. Αντίθετα, αξιοποιεί αποχρώσεις που ήδη αγαπάμε το φθινόπωρο, όπως το μπεζ, το κρεμ και το ζεστό καφέ.

Bambi-core: Η παιχνιδιάρικη πλευρά του nail art

Το μοτίβο που θυμίζει ελάφι εντάσσεται στην αισθητική Bambi-core, η οποία αντλεί έμπνευση από τη φύση και συνδυάζει απαλές αποχρώσεις με ρομαντικές λεπτομέρειες. Στο μανικιούρ, η τάση αυτή εκφράζεται μέσα από μικρές λευκές βούλες, καφέ πινελιές και μια χρωματική παλέτα που παραπέμπει στα φυσικά χρώματα του φθινοπώρου.

Η Khloé Kardashian με μαντήλα λεοπάρ και κολιέ με το όνομα της, σε τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη μέρα σχολείου των παιδιών της.
https://www.instagram.com/khloekardashian/

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο σχέδιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάζεται να καλύπτει ολόκληρο το νύχι για να ξεχωρίσει. Οι μικρές λεπτομέρειες αρκούν για να μεταμορφώσουν ένα κλασικό γαλλικό, δίνοντάς του μια πιο σύγχρονη και δημιουργική διάσταση. Παράλληλα, η επιλογή των γήινων χρωμάτων το κάνει λιγότερο έντονο από άλλα animal prints, όπως το λεοπάρ, και πιο εύκολο να ενταχθεί στην καθημερινότητα.

Πώς να προσαρμόσεις το μανικιούρ στο δικό σου στιλ

Αν σου αρέσει η ιδέα, αλλά προτιμάς ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, μπορείς να κρατήσεις τη nude βάση και να προσθέσεις τις λευκές βούλες μόνο σε δύο νύχια κάθε χεριού. Μια ακόμη επιλογή είναι να αντικαταστήσεις τις κλασικές λευκές άκρες του γαλλικού με κρεμ ή απαλό καφέ, δημιουργώντας μια πιο ζεστή χρωματική αντίθεση. Για όσες αγαπούν τα εντυπωσιακά μανικιούρ, το μακρύ σχήμα στιλέτο αναδεικνύει περισσότερο το μοτίβο και δίνει χώρο στις λεπτομέρειες.

Η Khloe Kardashian με εντυπωσιακό μακιγιάζ και ροζ φόρεμα, ανάμεσα στους celebrities με τους περισσότερους followers στο Instagram.
https://www.instagram.com/khloekardashian/

Το συγκεκριμένο nail art ταιριάζει ιδιαίτερα με πλεκτά σε μπεζ και σοκολατί αποχρώσεις, αλλά και με πιο απλά σύνολα σε μαύρο, λευκό ή γκρι. Είναι ένας εύκολος τρόπος να προσθέσεις ενδιαφέρον στην εμφάνισή σου χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις ολόκληρο το στιλ σου.

Το μανικιούρ της Khloe Kardashian υπενθυμίζει ότι το γαλλικό δεν χρειάζεται να μένει πάντα ίδιο. Με μια διαφορετική χρωματική επιλογή και λίγες προσεγμένες λεπτομέρειες, το διαχρονικό σχέδιο αποκτά νέα ζωή και γίνεται μια φρέσκια πρόταση για τη φθινοπωρινή σεζόν.

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