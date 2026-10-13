TV 13.10.2026

«GNTM 7»: Διπλή αποχώρηση από το ριάλιτι – Οι πρώτοι παίκτες που είπαν «αντίο» στο όνειρό τους

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Το GNTM 2026 αποχαιρετά τους πρώτους παίκτες μετά από απαιτητική δοκιμασία και αυτοί είναι οι παίχτες που είπαν αντίο στο όνειρό τους
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Διπλή αποχώρηση από το GNTM 7 μετά από δοκιμασία φωτογράφισης με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα».
  • Γιάννης και Φωτεινή κέρδισαν την καλύτερη φωτογραφία, ασυλία και χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.
  • Μαριέττα και Σταύρος αποχώρησαν από το παιχνίδι, ενώ ο Jean πήρε δεύτερη ευκαιρία.
  • Οι αποχωρήσαντες εξέφρασαν συναισθήματα απογοήτευσης και πικρίας, ενώ αναφέρθηκαν σε τεταμένες σχέσεις εντός σπιτιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγωνία χτύπησε κόκκινο στο πλατό του GNTM 2026, καθώς οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα, απαιτητική δοκιμασία φωτογράφισης. Με θέμα «Πειρασμός και Αθωότητα», τα μοντέλα κλήθηκαν να αποδώσουν δύο αντικρουόμενες πλευρές του εαυτού τους, με σκοπό να εντυπωσιάσουν τους κριτές. Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς, δύο παίκτες δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εύνοια της κριτικής επιτροπής και αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους το όνειρο της κορυφής.

Δεκαέξι μοντέλα ποζάρουν για το GNTM 7, με τους είκοσι καλύτερους να αναδεικνύονται στο ριάλιτι.
https://www.instagram.com/gntmgr

Η βραδιά ξεκίνησε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας. Ο Γιάννης και η Φωτεινή ξεχώρισαν για την ερμηνεία τους, κατακτώντας την καλύτερη φωτογραφία και εξασφαλίζοντας την πολυπόθητη ασυλία. Μαζί με την κορυφαία επίδοση, κέρδισαν και ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ, μια σημαντική ώθηση στην πορεία τους στο παιχνίδι. Στη δεύτερη καλύτερη επίδοση βρέθηκαν η Παναγιώτα και η Άννα, δείχνοντας ότι διαθέτουν τα προσόντα για να συνεχίσουν.

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Στην αντίπερα όχθη, οι Μαριέττα, Σταύρος και Jean βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης, αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο αποχώρησης. Μετά από μια δύσκολη διαδικασία αξιολόγησης, οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν μια ακόμη ευκαιρία στον Jean, αφήνοντας τις Μαριέττα και Σταύρο εκτός διαγωνισμού.

Κριτές του GNTM 7 παρακολουθούν μια φωτογράφιση με μοντέλα σε σκηνικό κρεβατοκάμαρας, με φόντο ασπρόμαυρη εικόνα.
https://www.instagram.com/gntmgr

Αντιδράσεις και σχέσεις εντός σπιτιού

Η Μαριέττα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την αποχώρησή της, αναφέροντας μάλιστα την πικρία της για τη συμπεριφορά ορισμένων συμπαικτών της. Παρόλα αυτά, δήλωσε ικανοποιημένη από την εμπειρία που απέκτησε στο GNTM. Ο Σταύρος, από την πλευρά του, αποχαιρέτησε το ριάλιτι με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το GNTM θα χάσει τη «βασίλισσά» του.

Δύο γυναίκες σε σκηνή του GNTM, με τη μία να αγγίζει το πρόσωπο της άλλης, λίγο πριν την αποχώρηση.
https://www.instagram.com/gntmgr

Ενδιαφέρον παρουσίασε και η αντίδραση της Άννας, η οποία δεν έκρυψε την ανακούφισή της για την αποχώρηση του Σταύρου. Οι σχέσεις τους εντός του σπιτιού του GNTM ήταν τεταμένες, γεγονός που φάνηκε να επηρεάζει την ατμόσφαιρα.

Η πορεία για τους εναπομείναντες παίκτες συνεχίζεται, με την ένταση και τον ανταγωνισμό να αναμένεται να κορυφωθούν στα επόμενα επεισόδια.

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GNTM GNTM 7
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