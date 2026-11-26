Μάθε πότε έρχεται ο νέος κύκλος του MasterChef στο Star και δες τους κριτές να επιστρέφουν για τις auditions – ετοιμάσου για νέες

Με μια ματιά Το Star ετοιμάζεται για τον νέο κύκλο του MasterChef, με τις διαδικασίες επιλογής των συμμετεχόντων να βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Οι προσωπικές συναντήσεις των υποψήφιων μάγειρων με την παραγωγή ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις αγαπημένοι κριτές, Κοντιζάς, Ιωαννίδης και Κουτσόπουλος, αναμένεται να βρίσκονται και φέτος στο πλευρό των διαγωνιζομένων.

Η πρεμιέρα του νέου κύκλου του MasterChef αναμένεται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, μετά το τέλος του GNTM. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο τηλεοπτικός σταθμός Star ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επιστροφή του MasterChef, του δημοφιλούς διαγωνισμού μαγειρικής που έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό. Οι προετοιμασίες για τον νέο κύκλο του παιχνιδιού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την παραγωγή να έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά στις διαδικασίες επιλογής των νέων συμμετεχόντων.

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μάγειρων έχει εισέλθει σε κρίσιμο στάδιο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πλέον σε προσωπικές συναντήσεις με την ομάδα παραγωγής. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους επίδοξους διαγωνιζόμενους να παρουσιάσουν τις μαγειρικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν μια θέση στον φετινό κύκλο του MasterChef. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε την αφετηρία αυτών των δια ζώσης auditions, όπου οι υποψήφιοι από τη Βόρεια Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να εντυπωσιάσουν τους υπεύθυνους του παιχνιδιού.

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Στο πλευρό των νέων ταλέντων, αναμένεται να βρίσκονται και φέτος οι τρεις αγαπημένοι κριτές του MasterChef: ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Πάνος Ιωαννίδης και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Η επιστροφή τους στις οθόνες είναι αναμενόμενη, με τα γυρίσματα των auditions να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα. Η παρουσία τους εγγυάται την ποιότητα και την αυθεντικότητα του διαγωνισμού, όπως έχει συνηθίσει το κοινό.

Πρεμιέρα μετά τα Χριστούγεννα: Το Star ποντάρει στο MasterChef

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα νέα επεισόδια του MasterChef αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Το δημοφιλές πρόγραμμα αναμένεται να αναλάβει τη βραδινή ζώνη του Star, μετά το τέλος του GNTM. Το κανάλι ποντάρει εκ νέου στη δυναμική και την απήχηση του MasterChef, προσδοκώντας υψηλή τηλεθέαση και επιτυχία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Το MasterChef αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα format στην ελληνική τηλεόραση, προσφέροντας θέαμα, έντονο ανταγωνισμό και, φυσικά, γαστρονομικές απολαύσεις. Η αναμονή για τον νέο κύκλο είναι μεγάλη, και το Star ετοιμάζεται να καλύψει τις προσδοκίες του κοινού.

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