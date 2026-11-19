Με μια ματιά Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην εκπομπή «Happy Day» μεταξύ Παπανώτα, Τσιμτσιλή και Μεσσαροπούλου.

Η συζήτηση ξεκίνησε από σχόλια για δημοσιογράφους και εξελίχθηκε σε προσωπική διαμάχη.

Ο Παπανώτας απείλησε με αποχώρηση, αισθανόμενος άνιση μεταχείριση και ότι «μαλακώνουν τις γωνίες του».

Η Τσιμτσιλή και η Μεσσαροπούλου του απάντησαν ότι βάζει μόνος του τον εαυτό του σε θέση άμυνας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα απρόοπτο περιστατικό έντασης σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», καθώς μια συζήτηση για τις σχέσεις μεταξύ δημοσιογράφων εξελίχθηκε σε προσωπική αντιπαράθεση. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Δημήτρης Παπανώτας και η Τίνα Μεσσαροπούλου βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας έντονης διαμάχης, η οποία έφτασε στο σημείο ο δημοσιογράφος να δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από το πλατό.

Η αφορμή της έντασης

Η συζήτηση αρχικά εστιάστηκε σε σχόλια που είχαν κάνει την προηγούμενη ημέρα ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχετικά με ένα ταξίδι του Κώστα Τσουρού στην Αμερική. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη διαφωνία μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και του Κώστα Τσουρού. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση όταν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις αφορούν τον ίδιο.

Διάβασε επίσης: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε πρεμιέρα με το γούρι της – Ποια ήταν η ξεχωριστή παρουσία στο πλατό του «Happy Day»

Η προσωπική σύγκρουση

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου απευθύνθηκε στον Δημήτρη Παπανώτα, υπενθυμίζοντάς του ότι δεν είναι ο ίδιος το επίκεντρο της εκπομπής. Ο Δημήτρης Παπανώτας αντέδρασε έντονα, απειλώντας με αποχώρηση. Η Τίνα Μεσσαροπούλου του απάντησε ότι μπορεί να φύγει αν το επιθυμεί. Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, αλλά η συζήτηση έλαβε ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα. Ο Δημήτρης Παπανώτας επέμεινε ότι αισθάνεται πως δέχεται άνιση μεταχείριση όταν εκφράζει τη γνώμη του, ενώ η παρουσιάστρια του είπε ότι μπαίνει διαρκώς σε θέση άμυνας.

Η εξέλιξη της συζήτησης

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέμεινε ότι ο Δημήτρης Παπανώτας μπαίνει μόνος του σε θέση άμυνας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δε σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω».

Ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε με νόημα: «Τις γωνίες μου τις λειαίνω μόνος μου εδώ και 40 χρόνια, όταν εσείς ήσασταν ακόμα στην περπατούρα». Η Τίνα Μεσσαροπούλου πρόσθεσε: «Βάζεις μόνος σου τον εαυτό σου στο κάδρο. Για ποιο λόγο». Η έντονη αυτή αντιπαράθεση, που ξεκίνησε από μια συζήτηση για τηλεοπτικές εξελίξεις και ταξίδια, κατέληξε σε μια προσωπική σύγκρουση μεταξύ των συνεργατών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές και τις ευαισθησίες τους.

Διάβασε επίσης: