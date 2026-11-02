Celeb News 02.11.2026

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με την πιο γλυκιά μελωδία από την κόρη της

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Με μια αγαπημένη μελωδία και μια λεζάντα γεμάτη μητρική αγάπη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τον Νοέμβριο στο Instagram
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλωσόρισε τον Νοέμβριο μοιράζοντας μια οικογενειακή στιγμή.
  • Η 12χρονη κόρη της, Μαίρη, έπαιξε πιάνο, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.
  • Η παρουσιάστρια εξέφρασε μητρική περηφάνια για το μουσικό ταλέντο της κόρης της.
  • Η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια από τους followers της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νοέμβριος μπήκε με τον πιο γλυκό τρόπο για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία μοιράστηκε με τους followers της μια ξεχωριστή στιγμή από την καθημερινότητά της στο σπίτι. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τη 12χρονη κόρη της, Μαίρη Σοφού, να παίζει πιάνο, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή, αλλά γεμάτη συναίσθημα, οικογενειακή στιγμή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποζάρει δίπλα σε έναν καθρέφτη, αποκαλύπτοντας το workout της για γρήγορο κάψιμο λίπους.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Το πρωί της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να καλωσορίσει τον νέο μήνα με έναν διαφορετικό τρόπο, επιλέγοντας να μοιραστεί ένα μικρό απόσπασμα από την καθημερινότητά της στο σπίτι. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η κόρη της, Μαίρη, κάθεται στο πιάνο και παίζει μια μελωδία που φαίνεται να έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της παρουσιάστριας. Η μουσική γεμίζει τον χώρο, δημιουργώντας μια ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα, ενώ η ανάρτηση δίνει στους ακολούθους της μια μικρή γεύση από τις στιγμές που απολαμβάνει με τα παιδιά της μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν γεμάτη τρυφερότητα και μητρική περηφάνια. «Καλημέρα, καλό μήνα με μια από τις πιο αγαπημένες μου μελωδίες από τα υπέροχα χέρια της Μαίρης μου…», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, εκφράζοντας με λίγες λέξεις τη χαρά της για το μουσικό ταλέντο της κόρης της. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια από τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τη μικρή Μαίρη και τη γλυκιά οικογενειακή στιγμή.

Η μουσική έχει τον δικό της τρόπο να ενώνει τους ανθρώπους και να δημιουργεί αναμνήσεις που μένουν στον χρόνο. Για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, το να βλέπει τη Μαίρη να κάθεται στο πιάνο και να παίζει τις αγαπημένες της μελωδίες φαίνεται πως αποτελεί μία από εκείνες τις στιγμές που αξίζουν να κρατήσεις λίγο περισσότερο. Η 12χρονη κόρη της παρουσιάστριας και του Θέμη Σοφού δείχνει να απολαμβάνει την ενασχόλησή της με το πιάνο, ενώ η μητέρα της επιλέγει να μοιραστεί μαζί μας ένα μικρό δείγμα αυτής της πλευράς της καθημερινότητάς τους.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα του «Happy Day» με το γούρι της, ένα έργο τέχνης με καρδιές.
https://www.instagram.com/stam_tsimtsili/

Άλλωστε, οι στιγμές που τα παιδιά ασχολούνται με όσα αγαπούν έχουν ξεχωριστή σημασία για κάθε γονιό. Και η συγκεκριμένη ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή δεν χρειάζεται εντυπωσιακά σκηνικά ή μεγάλες δηλώσεις. Η εικόνα της Μαίρης μπροστά στο πιάνο και τα γεμάτα αγάπη λόγια της μητέρας της αρκούν για να μεταφέρουν το συναίσθημα. Μπορεί η καθημερινότητα της Σταματίνας Τσιμτσιλή να ξεκινά πολύ νωρίς το πρωί, με τις προετοιμασίες για την εκπομπή «Happy Day» και τις αυξημένες απαιτήσεις της τηλεοπτικής της δουλειάς, ωστόσο η οικογένειά της παραμένει το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής της.

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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