Celeb News 02.11.2026

«Οι χωρισμένες μανούλες με νιώθουν»: Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη λίγο πριν αποχωριστεί τον γιο της

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Ο μικρός Πάρης ταξιδεύει στην Αθήνα για να περάσει χρόνο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και η influencer το μοιράστηκε με τους followers της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε τη θλίψη της για τον επερχόμενο αποχωρισμό από τον γιο της, Πάρη.
  • Η ανάρτησή της αφορά τον γιο της που θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να δει τον πατέρα του.
  • Η influencer αναφέρθηκε στη δυσκολία του αποχωρισμού για τις χωρισμένες μητέρες.
  • Η δικαστική υπόθεση revenge porn στην οποία εμπλέκεται η Τούνη οδεύει προς το εφετείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ιωάννα Τούνη, γνωστή influencer και επιχειρηματίας, μοιράστηκε με το κοινό της μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση εστίαζε στην επερχόμενη αποχώρηση του γιου της, Πάρη Αλεξάνδρου, ο οποίος πρόκειται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να περάσει χρόνο με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η Ιωάννα Τούνη με γυαλιά και καφέ μπαντάνα, ποζάρει στο πλατό, αναμένοντας την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
https://www.instagram.com/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα που τη διακατέχουν αυτή τη δύσκολη στιγμή. «Σήμερα το μωράκι μου πηγαίνει Αθήνα… και ειλικρινά σφίγγεται η καρδιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη δυσκολία του αποχωρισμού. Η ίδια πρόσθεσε, απευθυνόμενη σε όσες γυναίκες βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις: «Οι χωρισμένες μανούλες με νιώθουν!».

Διάβασε επίσης: Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το μήνυμα που έστειλε στην Ιωάννα Τούνη μετά τη δικαστική νίκη της

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή για πολλές γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά μετά από έναν χωρισμό, τονίζοντας την ψυχική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο περιορισμένος χρόνος που μπορούν να περάσουν με τα παιδιά τους.

https://www.instagram.com/j.touni
https://www.instagram.com/j.touni

Παράλληλα με τις προσωπικές στιγμές που μοιράζεται, η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται αντιμέτωπη και με μια σύνθετη δικαστική υπόθεση. Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η υπόθεση revenge porn στην οποία εμπλέκεται η influencer οδεύει προς το εφετείο.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι εάν οι καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό ζητήσουν δημόσια συγγνώμη από την Ιωάννα Τούνη, εκείνη ενδέχεται να μην επιδιώξει τον εγκλεισμό τους στη φυλακή. Η πρόταση αυτή τέθηκε προς σχολιασμό και από την παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου.

Η Ιωάννα Τούνη γιορτάζει τα γενέθλιά της στις Μαλδίβες, κρατώντας τρυφερά τον γιο της.
https://www.instagram.com/j.touni/

Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε τις εξελίξεις, εκφράζοντας την ανησυχία της για την ψυχολογική κατάσταση της Ιωάννας Τούνη. Μετά την προβολή σχετικού βίντεο, η παρουσιάστρια ρώτησε: «Αυτό δε θα είναι πολύ ψυχοφθόρο για την Ιωάννα, παιδιά;».

Ο δημοσιογράφος Ξενοφών Σκιντζής επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία θα είναι πράγματι ψυχοφθόρα, όχι μόνο για την Ιωάννα Τούνη, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων των κατηγορουμένων. Η Κατερίνα Καινούργιου κατέληξε τονίζοντας ότι «Το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι η Ιωάννα αυτή τη στιγμή».

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της δημόσιας ζωής, συνδυάζοντας προσωπικές στιγμές με την αντιμετώπιση σοβαρών υποθέσεων.

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ΓΙΟΣ Ιωάννα Τούνη
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