Celeb News 02.11.2026

Η Ελένη Φουρέιρα μεταμορφώθηκε σε άνδρα για το Halloween και το αποτέλεσμα ήταν επικό

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Η Ελένη Φουρέιρα και η Κόνι Μεταξά διοργάνωσαν ένα Halloween party με έμπνευση από το «American Horror Story» με μεταμφιέσεις που ξεχώρισαν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα και η Κόνι Μεταξά διοργάνωσαν θεματικό πάρτι Halloween εμπνευσμένο από τη σειρά «American Horror Story».
  • Η Ελένη Φουρέιρα μεταμορφώθηκε σε άνδρα, υιοθετώντας κοντά μαλλιά και μουστάκι.
  • Η μεταμφίεση της Φουρέιρα βασίστηκε σε ανδρικό χαρακτήρα της σειράς τρόμου.
  • Η Κόνι Μεταξά και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ακολούθησαν επίσης το Halloween concept με ιδιαίτερες εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε σκοτεινή ατμόσφαιρα, με ανατρεπτικές μεταμφιέσεις και αρκετές δόσεις μυστηρίου, γιόρτασαν το Halloween η Ελένη Φουρέιρα και η Κόνι Μεταξά. Οι δύο τραγουδίστριες διοργάνωσαν ένα θεματικό πάρτι για τους φίλους τους, αντλώντας έμπνευση από τη δημοφιλή σειρά τρόμου «American Horror Story» και μεταφέροντας την αισθητική της στον χώρο της εκδήλωσης αλλά και στις εμφανίσεις τους.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου και, όπως φάνηκε μέσα από τις αναρτήσεις στα social media, οι οικοδέσποινες είχαν φροντίσει κάθε λεπτομέρεια. Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν έδωσαν μια πρώτη εικόνα από το σκηνικό της βραδιάς, τις ιδιαίτερες στολές και τους καλεσμένους που βρέθηκαν κοντά τους. Ανάμεσά τους ήταν και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία ακολούθησε επίσης το Halloween concept.

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Η μεταμφίεση της Ελένης Φουρέιρα που έκλεψε την παράσταση

Η Ελένη Φουρέιρα επέλεξε μια αρκετά διαφορετική εμφάνιση από εκείνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις σκηνικές και δημόσιες παρουσίες της. Συγκεκριμένα, εμπνεύστηκε από έναν ανδρικό χαρακτήρα του «American Horror Story» και μεταμορφώθηκε με τη βοήθεια ενός κοστουμιού, μιας περούκας με κοντά μαλλιά και ενός μουστακιού, ολοκληρώνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το τελικό αποτέλεσμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας μάλιστα μια χιουμοριστική σύγκριση ανάμεσα στον χαρακτήρα που αποτέλεσε την έμπνευσή της και τη δική της εκδοχή. «Τι παραγγέλνεις» και «τι σου έρχεται», έγραψε με αυτοσαρκαστική διάθεση, δίνοντας μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στη μεταμφίεσή της.

Η εμφάνιση της Κόνι Μεταξά και της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Στο ίδιο Halloween mood κινήθηκε και η Κόνι Μεταξά, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες από τη δική της μεταμφίεση, ακολουθώντας τη σκοτεινή αισθητική της σειράς που αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του πάρτι.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Από την πλευρά της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη επέλεξε επίσης μια ιδιαίτερη εμφάνιση, με μια μακριά ξανθιά περούκα να ξεχωρίζει στο look της. Οι τρεις γυναίκες έδωσαν έτσι τη δική τους εκδοχή στο Halloween, αποδεικνύοντας ότι οι θεματικές μεταμφιέσεις μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη αφορμή για μερικά από τα πιο ανατρεπτικά looks της χρονιάς.

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Halloween ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ Κόνι Μεταξά
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