Life 02.11.2026

Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει

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Αν θέλεις να ανανεώσεις το σπίτι σου ενόψει του χειμώνα, το πέτρινο τζάκι είναι η τάση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το πέτρινο τζάκι αποτελεί μια ζεστή και διαχρονική τάση διακόσμησης για το χειμώνα.
  • Η φυσική πέτρα προσδίδει βάθος, χαρακτήρα και αυθεντικότητα σε κάθε χώρο.
  • Ο συνδυασμός πέτρας με ξύλο και λιτής διακόσμησης δημιουργεί μια cozy ατμόσφαιρα.
  • Ακόμα και χωρίς τζάκι, η υιοθέτηση φυσικών υλικών και γήινων αποχρώσεων φέρνει ζεστασιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις έναν τρόπο να ανανεώσεις το σπίτι σου ενόψει του χειμώνα, ίσως η έμπνευση που χρειάζεσαι να βρίσκεται σε ένα σημείο που συχνά θεωρούμε δεδομένο: το τζάκι. Γιατί μπορεί ένας νέος καναπές, ένα εντυπωσιακό φωτιστικό ή ένα διαφορετικό χρώμα στους τοίχους να αλλάξουν την εικόνα ενός χώρου, όμως υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής του σαλονιού σου χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις δεκάδες διακοσμητικά. Η Βίκυ Καγιά μάς έδωσε την καλύτερη αφορμή να μιλήσουμε για αυτό, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε από το σπίτι της.

vicky_kagia_bermuda
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν είναι το πέτρινο τζάκι της, μια επιλογή που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά των υλικών με τη διαχρονική γοητεία της ζεστής, φιλόξενης διακόσμησης. Και αν μέχρι τώρα πίστευες πως ένα πέτρινο τζάκι ταιριάζει μόνο σε εξοχικά σπίτια ή παραδοσιακές κατοικίες, ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς. Με τη σωστή επιλογή πέτρας και τον κατάλληλο συνδυασμό υλικών, μπορεί να αποκτήσει μια σύγχρονη αισθητική και να γίνει το στοιχείο που θα αλλάξει όλη την εικόνα του σαλονιού σου.

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Το deco μυστικό που κάνει το σαλόνι να δείχνει πιο ζεστό και ακριβό

Η φυσική πέτρα έχει κάτι που δύσκολα αντιγράφεται: την ιδιαίτερη υφή της. Προσθέτει βάθος, χαρακτήρα και μια αίσθηση αυθεντικότητας, ακόμη και σε έναν χώρο με minimal διακόσμηση. Παράλληλα, δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σημείο αναφοράς, γύρω από το οποίο μπορείς να οργανώσεις ολόκληρο το σαλόνι σου. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να επιλέξεις μια υπερβολική κατασκευή για να πετύχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Μια επένδυση με φυσική πέτρα σε γήινες αποχρώσεις, όπως το μπεζ, το γκρι και το υπόλευκο, μπορεί να δώσει στο σπίτι σου την αίσθηση ενός προσεγμένου, διαχρονικού χώρου.

Πώς να κάνεις το πέτρινο τζάκι πρωταγωνιστή στο δικό σου σπίτι

1. Επίλεξε την πέτρα που ταιριάζει στο στιλ σου

Αν αγαπάς τη φυσική, rustic αισθητική, μπορείς να επιλέξεις πέτρα με ακανόνιστο σχήμα και έντονη υφή. Αν, αντίθετα, προτιμάς ένα πιο σύγχρονο αποτέλεσμα, οι πιο ομοιόμορφες επιφάνειες και οι ουδέτερες αποχρώσεις θα δημιουργήσουν ένα κομψό και διακριτικό αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι η επένδυση να δένει με το υπόλοιπο σπίτι και να μην μοιάζει ξένη προς τη διακόσμησή του.

Η Βίκυ Καγιά σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/vickykaya_/

2. Συνδύασε την πέτρα με ξύλο

Αν υπάρχει ένας συνδυασμός που αποπνέει αμέσως ζεστασιά, αυτός είναι η πέτρα με το ξύλο. Ένα ξύλινο τραπεζάκι, ένα έπιπλο σε φυσική απόχρωση ή μικρές ξύλινες λεπτομέρειες μπορούν να αναδείξουν το τζάκι και να δημιουργήσουν μια αρμονική εικόνα. Πρόσθεσε υφάσματα σε μπεζ και εκρού τόνους και θα έχεις μια cozy γωνιά που δύσκολα θα θέλεις να αποχωριστείς.

Pexels
Pexels

 

3. Μην παραφορτώσεις τον χώρο

Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μυστικά της επιτυχημένης διακόσμησης. Όταν το τζάκι έχει ήδη έντονη υφή και χαρακτήρα, δεν χρειάζεται να ανταγωνίζεται με πολλά διακοσμητικά αντικείμενα. Άφησε την πέτρα να ξεχωρίσει και κράτησε την υπόλοιπη διακόσμηση πιο λιτή. Ένας καθρέφτης, ένα κεραμικό βάζο ή ένα έργο τέχνης μπορούν να ολοκληρώσουν την εικόνα χωρίς να αφαιρούν από την πρωταγωνιστική θέση του.

vicky_kagia_tips
https://www.instagram.com/vickykaya_/

4. Δημιούργησε την πιο cozy γωνιά του σπιτιού

Φαντάσου μια άνετη πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, ένα μαλακό ριχτάρι, ένα μικρό τραπεζάκι και φωτισμό με θερμή απόχρωση. Δεν χρειάζεσαι πολλά περισσότερα για να δημιουργήσεις το σημείο όπου θα θέλεις να χαλαρώνεις μετά από μια απαιτητική ημέρα. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίσεις το τζάκι ως μέρος μιας συνολικής σύνθεσης και όχι ως ένα απομονωμένο στοιχείο του σαλονιού.

Pexels
Pexels

5. Δεν έχεις τζάκι; Μπορείς και πάλι να εμπνευστείς

Αν το σπίτι σου δεν διαθέτει τζάκι, δεν σημαίνει πως πρέπει να εγκαταλείψεις την ιδέα της φυσικής πέτρας. Μπορείς να υιοθετήσεις παρόμοια αισθητική μέσα από μια διακοσμητική επένδυση σε επιλεγμένο σημείο του σαλονιού, πάντα με βάση τις δυνατότητες του χώρου σου. Οι γήινες αποχρώσεις, το ξύλο και οι φυσικές υφές μπορούν να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη αίσθηση ζεστασιάς, ακόμη και χωρίς πραγματική εστία.

Η Βίκυ Καγιά απολαμβάνει το effortless look της στη Βενετία με λευκό πουκάμισο και τζιν.
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Το λάθος που πρέπει να αποφύγεις πριν κάνεις την αλλαγή

Πριν αποφασίσεις να αποκτήσεις το δικό σου πέτρινο τζάκι, σκέψου τις αναλογίες του χώρου σου. Μια ιδιαίτερα ογκώδης κατασκευή μπορεί να κυριαρχήσει υπερβολικά σε ένα μικρό σαλόνι, ενώ η λάθος απόχρωση ενδέχεται να μην ταιριάζει με τα υπόλοιπα έπιπλα. Εξίσου σημαντικό είναι να συμβουλευτείς ειδικό για τις τεχνικές προδιαγραφές, την εγκατάσταση και την πυρασφάλεια, εφόσον πρόκειται για πραγματικό τζάκι. Η εικόνα από το σπίτι της Βίκυς Καγιά μάς υπενθυμίζει πως μερικές φορές η πιο εντυπωσιακή αλλαγή δεν απαιτεί να γεμίσεις το σπίτι σου με καινούργια πράγματα. Αρκεί να επενδύσεις σε ένα στοιχείο με χαρακτήρα, να επιλέξεις σωστά τα υλικά και να αφήσεις τη φυσική ομορφιά τους να κάνει τη διαφορά.

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Βίκυ Καγιά διακόσμηση σπίτι
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