Το σαλόνι της Ευρυδίκης Βαλαβάνη έχει το cozy στιλ που θέλεις να υιοθετήσεις στο σπίτι σου

Με μια ματιά Το σαλόνι της Ευρυδίκης Βαλαβάνη υιοθετεί cozy στιλ με γήινες αποχρώσεις και φυσικά υλικά.

Το ξύλο και οι καφέ-μπεζ αποχρώσεις δημιουργούν ζεστασιά και φιλόξενο χώρο.

Τα πράσινα φυτά προσθέτουν φυσική όψη και αντίθεση στη διακόσμηση.

Μικρές λεπτομέρειες όπως υφές, φωτισμός και διακοσμητικά από φυσικά υλικά αναβαθμίζουν τον χώρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανανέωσε το σαλόνι της και μας έδωσε την τέλεια έμπνευση για να μεταμορφώσουμε κι εμείς τον χώρο μας. Αν αγαπάς τη ζεστή, φυσική αισθητική, τις γήινες αποχρώσεις και τη διακόσμηση που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, τότε το νέο look του σαλονιού της αξίζει την προσοχή σου.

Το μυστικό για ένα όμορφο και φιλόξενο καθιστικό δεν κρύβεται απαραίτητα σε ακριβά έπιπλα ή εντυπωσιακές αλλαγές. Συχνά, οι σωστοί χρωματικοί συνδυασμοί, τα φυσικά υλικά και μερικές προσεγμένες λεπτομέρειες αρκούν για να αλλάξουν ολόκληρη την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Το ξύλο, οι καφέ και μπεζ αποχρώσεις, αλλά και η πράσινη πινελιά των φυτών μπορούν να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει τις πιο προσεγμένες εικόνες διακόσμησης στο Pinterest.

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Ξύλο και γήινες αποχρώσεις για ένα ζεστό σαλόνι

Αν θέλεις να εμπνευστείς από το στιλ της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, ξεκίνα από τη βάση της διακόσμησης: τα χρώματα και τα υλικά. Το ξύλο προσθέτει φυσική ζεστασιά στον χώρο, ενώ οι καφέ αποχρώσεις δημιουργούν βάθος και κάνουν το σαλόνι να δείχνει πιο φιλόξενο. Μπορείς να επιλέξεις ένα ξύλινο τραπεζάκι σαλονιού, μια βιβλιοθήκη ή διακοσμητικά από φυσικό ξύλο. Συνδύασέ τα με έναν μπεζ καναπέ, μαξιλάρια σε αποχρώσεις της άμμου και μια καφέ κουβέρτα για τις πιο cozy στιγμές στο σπίτι. Αν θέλεις να δώσεις περισσότερη ένταση, πρόσθεσε λεπτομέρειες σε σοκολατί ή ταμπά αποχρώσεις, χωρίς να φορτώσεις υπερβολικά τον χώρο. Το πλεονέκτημα αυτής της παλέτας είναι ότι παραμένει διαχρονική. Δεν χρειάζεται να ακολουθείς κάθε νέα τάση για να έχεις ένα όμορφο σαλόνι, καθώς οι γήινοι τόνοι συνδυάζονται εύκολα και δημιουργούν μια αίσθηση ηρεμίας.

Τα πράσινα φυτά που κάνουν τη διαφορά

Ένα από τα πιο εύκολα διακοσμητικά tricks για να ανανεώσεις το σαλόνι σου είναι να προσθέσεις φυτά εσωτερικού χώρου. Η πράσινη απόχρωσή τους δημιουργεί αντίθεση με το μπεζ και το καφέ, ενώ παράλληλα δίνει στον χώρο μια πιο φυσική και ζωντανή όψη. Ένα μεγάλο φυτό σε μια άδεια γωνία μπορεί να λειτουργήσει ως πρωταγωνιστικό στοιχείο, ενώ μικρότερα φυτά πάνω σε ράφια ή τραπεζάκια προσθέτουν ενδιαφέρον χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Αν το σαλόνι σου δεν έχει αρκετό φυσικό φως, επίλεξε φυτά που μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες του χώρου σου. Για ακόμη πιο αρμονικό αποτέλεσμα, προτίμησε γλάστρες σε μπεζ, καφέ ή κεραμικές αποχρώσεις. Έτσι, η πρασινάδα θα ξεχωρίζει, χωρίς να διαταράσσει την ισορροπία της διακόσμησης.

Οι μικρές λεπτομέρειες που απογειώνουν το αποτέλεσμα

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλα τα έπιπλα για να δώσεις νέα πνοή στο σαλόνι σου. Μερικές στοχευμένες προσθήκες μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να αναδείξουν τη φυσική αισθητική που θέλεις να πετύχεις.

Υφές που προσθέτουν ζεστασιά: Επίλεξε λινά μαξιλάρια, ένα μαλακό ριχτάρι και ένα χαλί σε ουδέτερους τόνους.

Ζεστός φωτισμός: Ένα επιτραπέζιο φωτιστικό ή ένα φωτιστικό δαπέδου με απαλό φως δημιουργεί πιο χαλαρή ατμόσφαιρα.

Διακοσμητικά από φυσικά υλικά: Κεραμικά βάζα, ξύλινοι δίσκοι και καλάθια από ψάθα ταιριάζουν ιδανικά με τη γήινη παλέτα.

Λιγότερα, αλλά πιο προσεγμένα αντικείμενα: Άφησε ελεύθερες επιφάνειες και απόφυγε την υπερβολή, ώστε κάθε στοιχείο να έχει τον δικό του χώρο.

Πώς να πετύχεις το ίδιο στιλ χωρίς μεγάλο budget

Αν θέλεις να ανανεώσεις το σαλόνι σου χωρίς να ξοδέψεις πολλά χρήματα, μπορείς να ξεκινήσεις από όσα ήδη έχεις. Άλλαξε τη θέση των επίπλων, πρόσθεσε μαξιλάρια σε γήινες αποχρώσεις και αντικατάστησε μερικά μικρά διακοσμητικά με επιλογές από ξύλο ή κεραμικό. Μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις ένα παλιό βάζο, να προσθέσεις ένα φυτό σε μια άδεια γωνία ή να στρώσεις ένα ριχτάρι στον καναπέ για άμεση ανανέωση. Το σημαντικό είναι να διατηρήσεις μια κοινή χρωματική γραμμή, ώστε ο χώρος να δείχνει αρμονικός και όχι φορτωμένος.

Η ανανέωση του σαλονιού της Ευρυδίκης Βαλαβάνη αποτελεί μια ωραία αφορμή για να δεις διαφορετικά τον δικό σου χώρο και να πειραματιστείς με φυσικά υλικά, γήινα χρώματα και πράσινες πινελιές. Γιατί, τελικά, ένα όμορφο σαλόνι δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται ζεστασιά, ισορροπία και προσωπικό στιλ.

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