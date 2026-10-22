Life 22.10.2026

10 τροφές με ασβέστιο που πρέπει να γνωρίζεις αν δεν τρως γαλακτοκομικά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 10 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο χωρίς γαλακτοκομικά, από το ταχίνι και τα αμύγδαλα μέχρι το τόφου και τα εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για οστά, δόντια, μύες, νεύρα και πήξη αίματος.
  • Εναλλακτικές πηγές ασβεστίου περιλαμβάνουν ταχίνι, αμύγδαλα, όσπρια, πράσινα λαχανικά και σπόρους.
  • Σαρδέλες με κόκαλα, τόφου εμπλουτισμένο με ασβέστιο και εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα είναι επίσης καλές επιλογές.
  • Η ποικιλία τροφών και η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D είναι σημαντικές για την απορρόφηση ασβεστίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις περιορίσει τα γαλακτοκομικά ή ακολουθείς μια φυτική διατροφή, πιθανότατα έχεις αναρωτηθεί από πού μπορείς να πάρεις το ασβέστιο που χρειάζεται ο οργανισμός σου. Το γάλα, το γιαούρτι και τα τυριά αποτελούν γνωστές πηγές του συγκεκριμένου μετάλλου, όμως δεν είναι οι μοναδικές επιλογές που έχεις στη διάθεσή σου.

Pexels
Pexels

Από το ταχίνι και τα αμύγδαλα μέχρι τα όσπρια, τα πράσινα λαχανικά και ορισμένα εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα, υπάρχουν αρκετές τροφές που μπορούν να συμβάλουν στην καθημερινή πρόσληψη ασβεστίου. Το μυστικό βρίσκεται στην ποικιλία και στους σωστούς συνδυασμούς, ώστε να καλύπτεις τις ανάγκες σου μέσα από μια ισορροπημένη διατροφή.

Διάβασε επίσης: Matcha vs Coffee: Ποιο ρόφημα ταιριάζει στο lifestyle σου

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το ασβέστιο

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών. Παράλληλα, συμμετέχει στη λειτουργία των μυών, στη μετάδοση των νευρικών σημάτων και στην πήξη του αίματος. Οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και το στάδιο της ζωής. Για πολλούς ενήλικες, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι περίπου 1.000 mg, ενώ ορισμένες ηλικιακές ομάδες χρειάζονται μεγαλύτερες ποσότητες.  Αν δεν καταναλώνεις γαλακτοκομικά, δεν χρειάζεται να βασίζεσαι σε μία μόνο τροφή. Μπορείς να συνδυάσεις διαφορετικές πηγές ασβεστίου και να δίνεις προσοχή στις ετικέτες των προϊόντων που αγοράζεις.

Pexels
Pexels

Οι 10 τροφές που αξίζει να γνωρίζεις

1. Ταχίνι: Μικρή ποσότητα, σημαντική διατροφική αξία

Το ταχίνι, που παρασκευάζεται από αλεσμένο σουσάμι, αποτελεί εύκολη επιλογή για το πρωινό ή το σνακ σου. Μπορείς να το αλείψεις σε ψωμί ολικής άλεσης, να το προσθέσεις σε βρώμη ή να το χρησιμοποιήσεις ως βάση για σάλτσες και ντρέσινγκ. Δύο κουταλιές της σούπας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόσληψη ασβεστίου, με την ακριβή ποσότητα να εξαρτάται από το προϊόν.

taxini
unsplash

2. Σουσάμι: Ένας απλός τρόπος να εμπλουτίσεις τα γεύματά σου

Το σουσάμι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν θέλεις να προσθέσεις γεύση και θρεπτικά συστατικά στο πιάτο σου. Πασπάλισέ το σε σαλάτες, ψητά λαχανικά, ψωμί ή σπιτικές μπάρες δημητριακών. Μπορείς επίσης να το συνδυάσεις με όσπρια και λαχανικά, δημιουργώντας γεύματα με διαφορετικές πηγές θρεπτικών συστατικών.

Pexels
Pexels

3. Αμύγδαλα: Το σνακ που συνδυάζει ασβέστιο και καλά λιπαρά

Τα αμύγδαλα περιέχουν ασβέστιο, φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και ακόρεστα λιπαρά. Μια μικρή χούφτα αποτελεί πρακτικό σνακ για το γραφείο, τη σχολή ή τη βόλτα σου. Μπορείς ακόμη να τα προσθέσεις σε γιαούρτι φυτικής προέλευσης, δημητριακά ή σαλάτες. Παρότι είναι θρεπτικά, δεν χρειάζεται να βασίζεσαι αποκλειστικά σε αυτά για την κάλυψη των αναγκών σου σε ασβέστιο.

Αμύγδαλα χυμένα από γυάλινο βάζο πάνω σε ρουστίκ ξύλινη επιφάνεια.
Unsplash

4. Σαρδέλες: Μια επιλογή για όσους τρώνε ψάρι

Αν δεν ακολουθείς αυστηρά φυτική διατροφή, οι σαρδέλες που καταναλώνονται μαζί με τα μαλακά, βρώσιμα κόκαλά τους αποτελούν εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Παράλληλα, προσφέρουν πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Μπορείς να τις σερβίρεις με σαλάτα, βραστά λαχανικά ή ψωμί ολικής άλεσης.

Φρέσκο ψάρι σερβιρισμένο σε πιάτο, στο πλαίσιο διατροφικών συμβουλών για την υγεία.
unsplash.com

5. Λευκά φασόλια: Τα όσπρια έχουν θέση και σε μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο

Τα λευκά φασόλια προσφέρουν ασβέστιο, φυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη. Είναι ιδανικά για σούπες, σαλάτες και μαγειρευτά, ενώ μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός χορταστικού γεύματος. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι συμβάλλουν συνολικά στη διατροφική αξία του πιάτου σου, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώνεις περίπλοκες συνταγές.

salata_fasolia
Pinterest

6. Μπρόκολο: Ένα λαχανικό που ταιριάζει παντού

Το μπρόκολο περιέχει ασβέστιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Αν και δεν προσφέρει τόσο μεγάλη ποσότητα ασβεστίου ανά μερίδα όσο ορισμένες άλλες τροφές, μπορεί να συμβάλει στην καθημερινή πρόσληψή του. Δοκίμασέ το στον ατμό, ψητό στον φούρνο ή μέσα σε ζυμαρικά και ομελέτες.

Φρέσκο πράσινο μπρόκολο με τα κοτσάνια του, έτοιμο για μαγείρεμα.
unsplash.com

7. Λαχανίδα: Πράσινη επιλογή με θρεπτικά συστατικά

Η λαχανίδα, γνωστή και ως kale, περιέχει ασβέστιο και βιταμίνη Κ. Το ασβέστιο από ορισμένα πράσινα λαχανικά μπορεί να απορροφάται αποτελεσματικότερα από ό,τι από άλλα, όπως το σπανάκι, το οποίο περιέχει οξαλικά που περιορίζουν την απορρόφησή του. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λαχανίδα σε σαλάτες, smoothies ή μαγειρεμένα συνοδευτικά.

marouli
pexels

8. Τόφου: Η φυτική πρωτεΐνη που μπορεί να προσφέρει ασβέστιο

Το τόφου είναι μια ευέλικτη επιλογή για όσους περιορίζουν τα ζωικά προϊόντα. Ωστόσο, η περιεκτικότητά του σε ασβέστιο εξαρτάται σημαντικά από τον τρόπο παρασκευής του. Προτίμησε προϊόντα που αναγράφουν ότι έχουν παρασκευαστεί με άλατα ασβεστίου και έλεγξε τη διατροφική ετικέτα. Μπορείς να το ψήσεις, να το προσθέσεις σε stir-fry ή να το χρησιμοποιήσεις σε σαλάτες.

Tofu
https://www.instagram.com/cottonbro

9. Εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα: Έλεγξε την ετικέτα

Τα φυτικά ροφήματα από σόγια, αμύγδαλο ή βρώμη μπορούν να συμβάλουν στην πρόσληψη ασβεστίου, όταν είναι εμπλουτισμένα με το συγκεκριμένο μέταλλο. Δεν περιέχουν όλα την ίδια ποσότητα. Γι’ αυτό, πριν επιλέξεις ένα προϊόν, έλεγξε πόσο ασβέστιο παρέχει ανά 100 ml ή ανά μερίδα και αν περιέχει επίσης βιταμίνη D. Ανακίνησέ το πριν από τη χρήση, όταν αυτό συνιστάται στην ετικέτα, καθώς το πρόσθετο ασβέστιο μπορεί να κατακάθεται.

Ζεστό ρόφημα σε κούπα για χαλάρωση πριν τον ύπνο, ιδανικό για τη μείωση φλεγμονών.
Pinterest.com

10. Αποξηραμένα σύκα: Ένα γλυκό σνακ με ασβέστιο

Τα αποξηραμένα σύκα προσφέρουν ασβέστιο και φυτικές ίνες και μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση όταν θέλεις κάτι γλυκό. Πρόσθεσέ τα σε βρώμη, συνδύασέ τα με λίγα αμύγδαλα ή χρησιμοποίησέ τα σε σπιτικές μπάρες. Επειδή είναι αποξηραμένα, περιέχουν πιο συμπυκνωμένα σάκχαρα ανά γραμμάριο από τα φρέσκα φρούτα, οπότε προτίμησε μια λογική μερίδα.

Σωρός από αποξηραμένα σύκα, που αποτελούν ένα διατροφικό μυστικό για τη βελτίωση της διάθεσης.
Pexels

Πώς θα οργανώσεις τη διατροφή σου χωρίς γαλακτοκομικά

Αν θέλεις να αυξήσεις την πρόσληψη ασβεστίου, ξεκίνησε με μικρές αλλαγές που μπορείς να διατηρήσεις στην καθημερινότητά σου. Πρόσθεσε ταχίνι ή αμύγδαλα στο πρωινό, προτίμησε όσπρια σε ορισμένα γεύματα και συμπερίλαβε πράσινα λαχανικά στη διατροφή σου. Εάν καταναλώνεις ψάρια, οι σαρδέλες με τα κόκαλα αποτελούν ακόμη μία χρήσιμη επιλογή. Αν ακολουθείς vegan διατροφή, μπορείς να συνδυάζεις τόφου με ασβέστιο, εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους. Να θυμάσαι ότι η ποσότητα ασβεστίου που περιέχει μια τροφή δεν ταυτίζεται πάντα με την ποσότητα που απορροφά ο οργανισμός. Γι’ αυτό, η ποικιλία έχει σημασία, όπως και η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D. Το συμπέρασμα; Ακόμη κι αν δεν καταναλώνεις γαλακτοκομικά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα διατροφικό πρόγραμμα με αρκετές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Αν έχεις αυξημένες ανάγκες, κάποια πάθηση ή αμφιβολίες για το αν καλύπτεις τις ανάγκες σου, ένας διαιτολόγος μπορεί να σε βοηθήσει να οργανώσεις κατάλληλα τα γεύματά σου.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

διατροφή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι υποψήφιοι για το καλύτερο «Rap Album» στα Grammys 2027 – Τα 5 φαβορί και η μεγάλη έκπληξη

Οι υποψήφιοι για το καλύτερο «Rap Album» στα Grammys 2027 – Τα 5 φαβορί και η μεγάλη έκπληξη

22.10.2026
Επόμενο
Σαρωτική επιτυχία για την Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «2100» με 59 εκατομμύρια streaming points

Σαρωτική επιτυχία για την Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «2100» με 59 εκατομμύρια streaming points

22.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ
Fashion

Ο οίκος Schiaparelli βρήκε το αντίδοτο στη μοναξιά και κοστίζει 9.700 ευρώ

22.10.2026
«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa
Beauty

«Japanese hair washing»: Το viral hair ritual που μετατρέπει το μπάνιο σου σε πολυτελές head spa

22.10.2026
Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!
Life

Το παραμυθένιο χωριό της Αυστρίας που μοιάζει βγαλμένο από καρτ ποστάλ!

22.10.2026
Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου
Fitness

Yoga: 5 απλές ασκήσεις που θα σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις και να βελτιώσεις την ευλυγισία σου

21.10.2026
Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνεις αμέσως μόλις καείς για να μη μείνει ουλή
Life

Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνεις αμέσως μόλις καείς για να μη μείνει ουλή

21.10.2026
Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση
Life

Coffee nap: Πώς ο καφές πριν από έναν σύντομο ύπνο αυξάνει την εγρήγορση

21.10.2026
Πώς να οργανώσεις το συρτάρι του γραφείου σου και να είσαι έτοιμος για κάθε λιγούρα
Life

Πώς να οργανώσεις το συρτάρι του γραφείου σου και να είσαι έτοιμος για κάθε λιγούρα

21.10.2026
Αν πετυχαίνεις συχνά μπροστά σου τον αριθμό 838, δες τι συμβολίζει για το μέλλον σου
Life

Αν πετυχαίνεις συχνά μπροστά σου τον αριθμό 838, δες τι συμβολίζει για το μέλλον σου

21.10.2026
Πώς μπορεί ένα λεμόνι να σε βοηθήσει στη ναυτία
Life

Πώς μπορεί ένα λεμόνι να σε βοηθήσει στη ναυτία

21.10.2026
Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Viral συνταγές με χουρμάδες: 3 εύκολα γλυκά που φτιάχνεις χωρίς ζάχαρη

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Πώς τα opera pumps πέρασαν από την ανδρική στη γυναικεία μόδα

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Το σκοτεινό «Gucci smokey eye» έχει γίνει η νέα μου εμμονή για τα πιο glam party looks

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Ποδόσφαιρο, τένις και padel: Πώς 3 δημοφιλή αθλήματα γίνονται πιο βιώσιμα

Το αιθέριο έλαιο που μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σου απέναντι στον πονοκέφαλο

Το αιθέριο έλαιο που μπορεί να γίνει ο σύμμαχός σου απέναντι στον πονοκέφαλο

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Ο Τραμπ δικαίωσε τον… Καραμανλή

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Η «προστασία» που οπλίζει τα funds με εκτελεστό τίτλο

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη

Η ενεργειακή κρίση… έπιασε στον ύπνο την Ευρώπη