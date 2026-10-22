Μουσική 22.10.2026

Σαρωτική επιτυχία για την Κατερίνα Λιόλιου: Χρυσό το «2100» με 59 εκατομμύρια streaming points

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Η Κατερίνα Λιόλιου κατακτά ακόμη μία κορυφή, καθώς το νέο της album «2100» έγινε χρυσό σε μόλις 9 ημέρες, ξεπερνώντας τα 59 εκατ. streaming points
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το album «2100» της Κατερίνας Λιόλιου έγινε χρυσό σε 9 ημέρες.
  • Το «2100» ξεπέρασε τα 59 εκατομμύρια streaming points.
  • Το album κατέκτησε την πρώτη θέση στο Apple Music και 8 τραγούδια στο YouTube.
  • Τα τραγούδια του album έχουν μεγάλη απήχηση σε TikTok και Instagram.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τη σαρωτική μουσική πορεία της, καθώς το νέο της album «2100» έγινε χρυσό μέσα σε μόλις 9 ημέρες από την κυκλοφορία του. Το «2100», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ξεπέρασε τα 59 εκατομμύρια streaming points, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πολυεπιτυχημένη πορεία της ροκ ντίβας του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, μετά και τα πλατινένια albums «1994» και «Το Δικό Μου DNA».

katerina lioliou

Η δυναμική του «2100» αποτυπώνεται από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του, με ισχυρή παρουσία στις streaming υπηρεσίες, τα ψηφιακά charts και το YouTube. Μεταξύ άλλων, το album κατέκτησε το no1 στο Top 200 Album Chart του Apple Music, ενώ 8 τραγούδια του βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos στο YouTube, φτάνοντας έως και το no1 της κατάταξης.

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Παράλληλα, το «2100» έχει έντονο αποτύπωμα και στα social media, με τα τραγούδια του να συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες video creations στο TikTok και να κυριαρχούν σε posts και stories στο Instagram. Εκτός από τα mega hits «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», «Λογαριασμός» και «Σου Έλειψα Ή Όχι;», κομμάτια όπως τα «Δεν Έχει Να Πάει Πουθενά», «Άντρας Εγώ», «Φαρμακείο Ανοικτό», «2100», «Αλεξίπτωτα», «Σε Κάθε Ζευγάρι» και το ντουέτο με τον Σάκη Ρουβά «Μ’ Αγαπάς Ή Σου Πέρασε;» ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη δυναμική του album.

Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον», που ξεκινούν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου και έχουν ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον.

 

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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