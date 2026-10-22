Life 22.10.2026

7 tips που μπορούν να σε βοηθήσουν όταν η μέση σου είναι πιασμένη

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Ανακάλυψε 7 πρακτικά tips για ανακούφιση από τον πόνο της μέσης σου με ήπια κίνηση σωστή στάση σώματος και σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Μην παραμένεις ακίνητος για πολλή ώρα, προτίμησε ήπια δραστηριότητα και σύντομους περιπάτους.
  • Η θερμότητα στην περιοχή της μέσης μπορεί να χαλαρώσει τους μύες και να μειώσει τη δυσκαμψία.
  • Πρόσεξε τη στάση του σώματός σου, ειδικά αν εργάζεσαι πολλές ώρες καθιστός, και άλλαζε συχνά θέση.
  • Σήκωνε σωστά τα βαριά αντικείμενα λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας τα κοντά στο σώμα.
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Ο πόνος στη μέση είναι ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σου, είτε περνάς πολλές ώρες καθισμένος στο γραφείο είτε κουράζεσαι από τις δουλειές του σπιτιού. Μερικές φορές εμφανίζεται μετά από μια απότομη κίνηση, ενώ άλλες φορές σχετίζεται με την παρατεταμένη ακινησία ή τη σωματική καταπόνηση.

Pexels
Pexels

Αν αισθάνεσαι τη μέση σου πιασμένη και δυσκολεύεσαι να κινηθείς άνετα, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που μπορεί να σε βοηθήσουν να νιώσεις καλύτερα. Με τη σωστή καθοδήγηση, μπορείς να επιστρέψεις σταδιακά στις καθημερινές σου δραστηριότητες με μεγαλύτερη άνεση.

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1. Μην παραμένεις ακίνητος για πολλή ώρα

Όταν πονάει η μέση σου, μπορεί να θέλεις να ξαπλώσεις και να αποφύγεις κάθε κίνηση. Ωστόσο, η παρατεταμένη κατάκλιση συνήθως δεν βοηθά στην αντιμετώπιση του συνηθισμένου πόνου στη μέση. Προσπάθησε να διατηρείς ήπια δραστηριότητα, ανάλογα με τις αντοχές σου. Ένας σύντομος περίπατος ή λίγα λεπτά ήπιας κίνησης μέσα στο σπίτι μπορεί να σε βοηθήσουν να αποφύγεις την ακαμψία. Μην πιέζεσαι, όμως, να κάνεις κινήσεις που επιδεινώνουν τον πόνο.

2. Δοκίμασε θερμότητα στην περιοχή

Αν αισθάνεσαι τη μέση σου σφιγμένη ή πιασμένη, μια θερμοφόρα μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση. Η θερμότητα βοηθά στη χαλάρωση των μυών και μπορεί να μειώσει την αίσθηση δυσκαμψίας. Χρησιμοποίησε μια θερμοφόρα τυλιγμένη σε πετσέτα για περίπου 15-20 λεπτά και απόφυγε την άμεση επαφή με το δέρμα, ώστε να μην προκληθεί έγκαυμα. Μην αποκοιμηθείς έχοντας τη θερμοφόρα πάνω σου.

Pexels
Pexels

3. Πρόσεξε τη στάση του σώματός σου

Αν εργάζεσαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, η παρατεταμένη παραμονή στην ίδια θέση μπορεί να επιδεινώνει την ενόχληση. Ρύθμισε την καρέκλα σου ώστε να στηρίζεται καλά η πλάτη σου και κράτησε τα πέλματά σου σταθερά στο πάτωμα. Το σημαντικότερο είναι να αλλάζεις συχνά θέση. Σήκω ανά τακτά διαστήματα, περπάτησε για λίγο και απόφυγε να παραμένεις σκυμμένος για πολλή ώρα.

4. Κάνε ήπιες διατάσεις, χωρίς υπερβολές

Οι ήπιες κινήσεις μπορούν να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις την κινητικότητά σου. Μπορείς να δοκιμάσεις αργές κινήσεις της λεκάνης ή απαλές διατάσεις, εφόσον δεν προκαλούν πόνο. Απόφυγε τις απότομες στροφές, τις έντονες κάμψεις και τις ασκήσεις που αυξάνουν την ενόχληση ή προκαλούν πόνο που κατεβαίνει στο πόδι. Αν δεν γνωρίζεις ποιες κινήσεις είναι κατάλληλες για εσένα, ζήτησε καθοδήγηση από φυσικοθεραπευτή ή γιατρό.

Pexels
Pexels

5. Σήκωνε σωστά τα βαριά αντικείμενα

Όταν χρειάζεται να σηκώσεις κάτι από το πάτωμα, πλησίασε το αντικείμενο, λύγισε τα γόνατα και κράτησέ το κοντά στο σώμα σου. Απόφυγε να στρίβεις απότομα τη μέση ενώ σηκώνεις βάρος. Αν το αντικείμενο είναι πολύ βαρύ, ζήτησε βοήθεια. Μην προσπαθείς να σηκώσεις κάτι που σε αναγκάζει να καταπονείς την πλάτη σου.

Γυναίκα με γυαλιά σκέφτεται μπροστά από laptop σε γραφείο, με θέμα τα ζώδια που συναντάς σε κάθε γραφείο.
Pexels

6. Βρες μια άνετη θέση για ξεκούραση

Αν ο πόνος σε δυσκολεύει όταν ξαπλώνεις, δοκίμασε να κοιμηθείς στο πλάι, τοποθετώντας ένα μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατά σου. Εναλλακτικά, αν κοιμάσαι ανάσκελα, μπορεί να σε ανακουφίσει ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα. Δεν υπάρχει μία ιδανική στάση για όλους. Επίλεξε εκείνη που σε κάνει να αισθάνεσαι πιο άνετα, χωρίς να επιδεινώνει τα συμπτώματά σου.

7. Μην αγνοείς τα σημάδια που χρειάζονται αξιολόγηση

Αν ο πόνος επιμένει, επανέρχεται συχνά ή επηρεάζει την καθημερινότητά σου, επικοινώνησε με γιατρό για να διερευνηθεί η αιτία. Ζήτησε άμεση ιατρική βοήθεια αν εμφανίσεις νέα δυσκολία στην ούρηση ή στην αφόδευση, απώλεια ελέγχου της κύστης ή του εντέρου, μούδιασμα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων ή του περινέου ή έντονη ή προοδευτική αδυναμία στα πόδια. Αυτά μπορεί να είναι σημάδια σοβαρού προβλήματος. Επίσης, χρειάζεται άμεση αξιολόγηση αν ο πόνος συνοδεύεται από πυρετό ή εμφανίστηκε μετά από σοβαρό τραυματισμό.

Pexels
Pexels

Φρόντισε τη μέση σου με μικρές αλλαγές

Ο πόνος στη μέση δεν αντιμετωπίζεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, καθώς μπορεί να έχει διαφορετικές αιτίες. Η ήπια κίνηση, η σωστή διαχείριση της καθημερινής καταπόνησης και η ξεκούραση σε μια άνετη θέση μπορούν να βοηθήσουν σε πολλές περιπτώσεις. Άκου το σώμα σου, απόφυγε να πιέζεσαι και αναζήτησε ιατρική συμβουλή όταν χρειάζεται.

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μέση πόνος
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