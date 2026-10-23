Fashion 23.10.2026

Οι slouchy boots είναι ξανά στη μόδα και αυτά είναι τα 6 ζευγάρια που έχω βάλει στο μάτι

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Οι slouchy boots επιστρέφουν δυναμικά το 2026 και αυτές είναι οι 6 αγαπημένες μου επιλογές για stylish φθινοπωρινά και χειμερινά looks
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι slouchy boots επιστρέφουν δυναμικά για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026.
  • Προσφέρουν ανεπιτήδευτη αισθητική και ευελιξία σε διάφορα σύνολα.
  • Μπορούν να συνδυαστούν με φορέματα, τζιν, σορτς και σακάκια.
  • Έξι μάρκες προτείνονται για αγορά: Envie, Tsoukalas, Jenny, Bozikis, Zara, Nine West.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με κάθε αλλαγή σεζόν, έχω την ίδια συνήθεια. Ανοίγω την ντουλάπα, χαζεύω όσα ήδη έχω και αρχίζω να σκέφτομαι ποιο κομμάτι θα μπορούσε να ανανεώσει τα outfits μου χωρίς να χρειαστεί να αλλάξω ολόκληρη τη γκαρνταρόμπα μου. Αυτή τη φορά, η προσοχή μου έχει πέσει στα παπούτσια και συγκεκριμένα στις μπότες. Όχι στις αυστηρές, άκαμπτες μπότες που κρατούν το σχήμα τους σαν να βρίσκονται διαρκώς σε επιθεώρηση, αλλά σε εκείνες με τον χαλαρό, ελαφρώς ζαρωμένο κορμό που δείχνουν σαν να έχουν ήδη ζήσει πολλές στιλάτες ιστορίες. Ναι, μιλάω για τις slouchy boots, που επιστρέφουν δυναμικά για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026.

slouchy_botes
https://www.instagram.com/chikaeva_d/

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε αυτές είναι ότι δεν προσπαθούν να είναι τέλειες. Ο μαλακός κορμός τους δημιουργεί φυσικές πτυχώσεις γύρω από τη γάμπα ή τον αστράγαλο, χαρίζοντας στο παπούτσι μια ανεπιτήδευτη αισθητική που κάνει ακόμη και το πιο απλό σύνολο να δείχνει πιο μελετημένο. Έχουν κάτι από την boho διάθεση των 2000s και την αισθητική των it girls που φορούσαν μπότες με μίνι φούστες, skinny jeans και oversized σακάκια, αλλά η σημερινή εκδοχή τους είναι πολύ πιο ευέλικτη. Στις συλλογές για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, εμφανίζονται σε μαλακό δέρμα και σουέτ, με χαλαρές σιλουέτες που ισορροπούν ανάμεσα στο νοσταλγικό και το σύγχρονο.

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Πώς θα φορούσα τις slouchy boots αυτή τη σεζόν

Το πρώτο look που έχω ήδη φανταστεί είναι με ένα μακρύ, πλεκτό φόρεμα και slouchy boots σε καφέ ή ταμπά απόχρωση. Είναι από εκείνους τους συνδυασμούς που δείχνουν προσεγμένοι χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προσπάθεια, ενώ με ένα μακρύ μάλλινο παλτό και μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα αποκτούν ακόμη πιο fashion χαρακτήρα. Αν θέλω να παίξω με τις υφές, θα προτιμήσω σουέτ μπότες με πλεκτά σε κρεμ, γκρι ή σοκολατί τόνους. Το αποτέλεσμα είναι διακριτικά boho, αλλά όχι τόσο ώστε να μοιάζει σαν να βγήκα μόλις από φωτογράφιση του 2005.

https://www.instagram.com/jessmeupp/
https://www.instagram.com/jessmeupp/

Για τις ημέρες που θέλω κάτι πιο cool, θα τις συνδύαζα με baggy jeans ή ένα ίσιο denim παντελόνι, ένα εφαρμοστό τοπ και ένα oversized σακάκι. Μου αρέσει ιδιαίτερα η αντίθεση ανάμεσα στον χαλαρό όγκο της μπότας και στην πιο καθαρή γραμμή του σακακιού, γιατί κάνει το σύνολο να δείχνει ισορροπημένο χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του. Εναλλακτικά, ένα ζευγάρι slouchy boots κάτω από ένα φαρδύ παντελόνι μπορεί να δώσει μια πιο ανεπιτήδευτη διάσταση στο καθημερινό ντύσιμο, ειδικά αν επιλέξεις ένα μυτερό τελείωμα ή ένα μικρό τακούνι.

https://www.instagram.com/babysoo_/
https://www.instagram.com/babysoo_/

Και επειδή δεν θέλω να αποχαιρετήσω τα σορτς μόνο και μόνο επειδή άλλαξε ο καιρός, ο συνδυασμός με Bermuda shorts βρίσκεται επίσης στη λίστα μου. Ένα μακρύ σορτς σε denim ή tailored γραμμή, ένα λεπτό πλεκτό και ψηλές slouchy boots δημιουργούν ένα σύνολο που λειτουργεί ιδανικά για τις μεταβατικές ημέρες του φθινοπώρου. Θα πρόσθετα ένα oversized blazer ή μια μακριά καμπαρντίνα και, αν η θερμοκρασία το απαιτούσε, ένα λεπτό καλσόν. Το μυστικό εδώ είναι οι αναλογίες, ώστε ο όγκος της μπότας να ισορροπεί με τα υπόλοιπα κομμάτια αντί να βαραίνει ολόκληρο το outfit.

Οι slouchy boots που θα έβαζα στο shopping καλάθι μου

Αυτό που με κερδίζει τελικά στις slouchy boots είναι ότι μπορούν να κάνουν ακόμη και το πιο απλό outfit να δείχνει διαφορετικό, χωρίς να χρειάζεται να ανανεώσω ολόκληρη την ντουλάπα μου. Είναι λίγο νοσταλγικές, λίγο boho και αρκετά σύγχρονες ώστε να συνδυάζονται με τα περισσότερα κομμάτια που ήδη έχω. Γι’ αυτό, με αφορμή την αλλαγή της σεζόν, αποφάσισα να τις βάλω στην κορυφή της shopping λίστας μου. Παρακάτω θα βρεις τα 6 αγαπημένα μου σχέδια σε slouchy boots, από κλασικές μαύρες μπότες μέχρι καφέ σουέτ επιλογές που θέλω ήδη να φορέσω με τα αγαπημένα μου φθινοπωρινά looks.

10 σχέδια που αξίζει να βάλεις στο καλάθι σου:

1. Envie

envie_kitten_slouchy

2. Tsoukalas

slouchy_botes_tsoukalas

3. Jenny

jenny_mpotes

4. Bozikis

slouchy_mpotes_suede_bozikis

5. Zara

zara_sclouchy_bota

6. Nine West 

nine_west

Κεντρική Εικόνα: @kimberlystfr

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