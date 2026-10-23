Με Madonna, U2 και Ed Sheeran το πρώτο άλμπουμ του Martin Garrix – Τι ετοιμάζει για το «MARTY»

Με μια ματιά Ο Martin Garrix κυκλοφορεί το πρώτο του pop album, «MARTY», στις 5 Μαρτίου 2027.

Το άλμπουμ περιέχει συνεργασίες με Madonna, U2, Ed Sheeran και AITANA.

Ο Martin Garrix τραγουδά σε τέσσερα τραγούδια του άλμπουμ, κάτι που αποτελεί προσωπική του πρόκληση.

Το «MARTY» είναι ένα αυτοβιογραφικό έργο που εξερευνά την πορεία του καλλιτέχνη πέρα από τα DJ shows. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Martin Garrix βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας, σημαντικής καριέρας. Μετά από χρόνια περιοδειών και επιτυχημένων singles, ο 30χρονος Ολλανδός DJ και παραγωγός είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, με τίτλο «MARTY», στις 5 Μαρτίου 2027. Το άλμπουμ, που πήρε το όνομά του από το πρώτο alias του Martin Garrix, φιλοδοξεί να προσφέρει μια βαθύτερη και πιο προσωπική ματιά στην πορεία του καλλιτέχνη, πέρα από τα φώτα της νυχτερινής ζωής.

Παρόλο που το 2022 κυκλοφόρησε το «Sentio», το οποίο είχε παρουσιαστεί ως «ντεμπούτο άλμπουμ», ο Martin Garrix το χαρακτηρίζει πλέον ως «club album». Το «MARTY», αντιθέτως, περιγράφεται ως το πρώτο του «pop album», με σαφή προσανατολισμό στην pop-dance αισθητική. Αυτή η διάκριση δεν είναι τυχαία. Το νέο άλμπουμ αποτελεί ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι, με κάθε τραγούδι να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ζωής του. Από τη γέννησή του, όπως παρουσιάζεται στο πρώτο single «Catharina», που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, έως την ιδέα της μετά θάνατον ζωής και της αναγέννησης, το «MARTY» θέτει επί τάπητος το ερώτημα: Ποιος έχει γίνει πλέον ο νεαρός θαυματοποιός που έγινε γνωστός με το «Animals» το 2013;

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Θρυλικές συνεργασίες και προσωπική έκφραση

Το «MARTY» δεν θα είναι απλώς μια προσωπική δήλωση, αλλά και ένα μνημειώδες έργο συνεργασίας. Αν και περισσότεροι καλλιτέχνες αναμένεται να ανακοινωθούν, οι ήδη επιβεβαιωμένοι συντελεστές είναι αρκετοί για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον: η Madonna στο τραγούδι «Bizarre», οι U2 στο «Fireflies», ο Ed Sheeran στο «Rewind Repeat It» (ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε πάνω από μια δεκαετία πριν) και η AITANA σε ένα τραγούδι στα Ισπανικά. Η συνεργασία με τη Madonna στο «Bizarre» είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί και στο άλμπουμ της «Queen of Pop», «Confessions II».

Ο ίδιος ο Martin Garrix εκφράζει τον θαυμασμό του για αυτές τις συνεργασίες: «Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μερικούς απίστευτους, θρυλικούς καλλιτέχνες, οπότε είναι πολύ σουρεαλιστικό. Ακόμα και όταν η Madonna κυκλοφόρησε το άλμπουμ της, αναρωτιόμουν πώς το όνομά μου βρέθηκε δίπλα στο δικό της». Αυτή η επαφή με κορυφαίους καλλιτέχνες δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Martin Garrix, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ονόματα όπως οι Macklemore, Fall Out Boy, Dua Lipa και Usher.

Ο Martin Garrix ως ερμηνευτής: Ένα βήμα έξω από τη ζώνη άνεσης

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του «MARTY» είναι η συμμετοχή του Martin Garrix ως ερμηνευτής σε τέσσερα από τα τραγούδια του άλμπουμ. Δύο από αυτά, το «Catharina» και το «This Dream Of You», έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον καλλιτέχνη, ο οποίος παραδέχεται ότι η άνεση του στην παραγωγή τον είχε κρατήσει μακριά από την ερμηνεία: «Για να είμαι ειλικρινής, ο λόγος που δεν το είχα κάνει [να τραγουδήσω] ήταν επειδή ήμουν πολύ άνετος. Σκεφτόμουν, «Εντάξει, απλώς θα γράφω για άλλους αν τραγουδάνε άλλοι»».

Η αλλαγή αυτή ήρθε σταδιακά, με την ενθάρρυνση του Bono των U2. Ο frontman των U2 άκουσε τα πρώτα demos, του έδωσε συμβουλές για την ερμηνεία και συνέβαλε σε κάποιους στίχους. «Το τραγούδι είναι κάτι που βρίσκεται πολύ έξω από τη ζώνη άνεσής μου», εξομολογείται ο Martin Garrix, προσθέτοντας ότι η ανάγκη για προσωπική έκφραση ήταν επιτακτική: «Υπάρχουν πολύ προσωπικά τραγούδια στο άλμπουμ. Θα ήταν περίεργο αν κάποιος άλλος τραγουδούσε ένα τραγούδι για τη μητέρα μου».

Πέρα από τα εντυπωσιακά shows

Ο Martin Garrix αναγνωρίζει ότι η εικόνα του ως DJ που προσφέρει εντυπωσιακά shows με πυροτεχνήματα και δυνατές πτώσεις (drops) μπορεί να έχει δημιουργήσει την προσδοκία για θέαμα εις βάρος της ουσίας. Ωστόσο, πιστεύει ότι το «MARTY» θα αποκαλύψει μια άλλη πτυχή της δουλειάς του: «Είμαι σίγουρα ενθουσιασμένος που θα δείξω στον κόσμο λίγο περισσότερα από όσα γνωρίζουν», δηλώνει. «Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι οι DJs και οι παραγωγοί πηγαίνουν σε ένα show και παίζουν μουσική από ένα USB, αλλά απαιτείται πολύ περισσότερη δουλειά όταν φτιάχνεις τη μουσική που παίζεται. Γράφω τα πάντα στην κιθάρα, κάνω demos… Είμαι ενθουσιασμένος που θα πάρω τον κόσμο σε αυτό το ταξίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσω το DNA μου, αλλά θέλω να εξελιχθώ».

Το «MARTY» αναμένεται να αποτελέσει ένα ορόσημο στην καριέρα του Martin Garrix, προσφέροντας στους ακροατές μια ολοκληρωμένη εικόνα του καλλιτέχνη πίσω από τα decks.

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