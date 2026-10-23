Πώς η Kylie Jenner έκανε το «Angel of My Dreams» της JADE να εκτοξευτεί στα streams

Με μια ματιά Η Kylie Jenner επέλεξε το τραγούδι «Angel of My Dreams» της JADE για την εμφάνισή της στο Victoria's Secret Fashion Show.

Το τραγούδι της JADE εκτοξεύτηκε στα streams, αυξάνοντας κατά 1.434% μετά την εμφάνιση της Jenner.

Το «Angel of My Dreams» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 197 του Spotify US Daily Top Songs chart.

Τα τραγούδια της Tate McRae, «Sports Car» και «Housewife», έγιναν επίσης viral και αύξησαν τα streams τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη επιστροφή του Victoria’s Secret Fashion Show δεν έφερε μόνο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην πασαρέλα, αλλά πυροδότησε και μια απρόσμενη έκρηξη δημοτικότητας για ένα τραγούδι που αγαπήθηκε από τους fans. Η Kylie Jenner, περπατώντας με το εντυπωσιακό Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, επέλεξε το «Angel of My Dreams» της JADE για να συνοδεύσει την εμφάνισή της, γεγονός που απογειώθηκε στα social media και στις πλατφόρμες streaming.

Την ημέρα της προβολής του σόου, το «Angel of My Dreams» κατέγραφε μόλις 18.000 streams στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αμέσως μετά την εμφάνιση της Kylie Jenner στην πασαρέλα, το τραγούδι γνώρισε μια εκρηκτική αύξηση, φτάνοντας τα 284.000 streams, δηλαδή μια αύξηση 1.434%. Αυτή η ξαφνική δημοτικότητα οδήγησε το τραγούδι, που κυκλοφόρησε πριν από δυόμισι χρόνια, να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 197 του Spotify US Daily Top Songs chart.

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Η επιρροή του Victoria’s Secret Fashion Show δεν περιορίστηκε μόνο στην JADE. Η Tate McRae, μια άλλη ανερχόμενη pop καλλιτέχνιδα, κυριάρχησε στην πασαρέλα με τραγούδια της, τόσο παλαιότερα όσο και νέα. Το «Sports Car» και το ολοκαίνουργιο «Housewife» της Tate McRae έγιναν αμέσως viral στα social media, με αποσπάσματα από τη χορογραφία και το πέρασμά της στην πασαρέλα να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, την ημέρα του σόου, το «Sports Car» συγκέντρωσε 446.000 official on-demand streams στις ΗΠΑ, ενώ την επόμενη ημέρα, η αύξηση έφτασε το 36%, φτάνοντας τα 607.000 streams. Παρόμοια κέρδη κατέγραψε και το «Housewife», το οποίο αυξήθηκε κατά 43%, ξεπερνώντας τα 3,26 εκατομμύρια καθημερινά streams.

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