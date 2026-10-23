Πρώην υπάλληλός του Eminem διέρρευσε μουσική του – Η ομολογία που έφερε την υπόθεση στο φως

Με μια ματιά Πρώην υπάλληλος του Eminem, Joseph Strange, ομολόγησε την ενοχή του για παράνομη αντιγραφή και πώληση ακυκλοφόρητης μουσικής του ράπερ.

Ο Strange, που εργαζόταν για τον Eminem από το 2007 έως το 2021, είχε πρόσβαση σε υλικό που δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτίμησε την αξία των διαρροών σε 750.000 δολάρια, με τα κομμάτια να έχουν πρόσβαση πάνω από οκτώ εκατομμύρια φορές.

Ο Joseph Strange αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, με την έκδοση της ποινής του να αναμένεται στις 27 Ιανουαρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας άνδρας που εργαζόταν για τον Eminem για πολλά χρόνια, ο Joseph Strange, ομολόγησε την ενοχή του για παράνομη αντιγραφή και πώληση ακυκλοφόρητης μουσικής του διάσημου ράπερ. Η ομολογία αυτή έρχεται 18 μήνες μετά τη σύλληψή του και ρίχνει φως στην κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας που έπληξε τον καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Eminem ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 ότι ακυκλοφόρητα κομμάτια του είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο και ήταν διαθέσιμα προς πώληση. Το FBI ανέλαβε την υπόθεση, οδηγώντας σε μια έρευνα που αποκάλυψε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν αγοράσει το παράνομο υλικό. Αυτοί οι αγοραστές υπέδειξαν τον Joseph Strange ως το άτομο που διέθετε τη μουσική. Ο Joseph Strange, ηλικίας 48 ετών, εργαζόταν για τον Eminem στο Ντιτρόιτ από το 2007 έως το 2021. Η θέση εμπιστοσύνης που κατείχε του επέτρεψε να αποκτήσει πρόσβαση σε υλικό που δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα.

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Ο Joseph Strange αρχικά αντιμετώπιζε κατηγορίες για ποινική παράβαση πνευματικών δικαιωμάτων και διακίνηση κλεμμένων αγαθών σε διαπολιτειακό επίπεδο. Τελικά, ομολόγησε την ενοχή του μόνο για την πρώτη κατηγορία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκτίμησε την αξία των διαρροών κομματιών, τα οποία «είχαν πρόσβαση πάνω από οκτώ εκατομμύρια φορές» στα 750.000 δολάρια.

«Ο Joseph Strange έκανε κατάχρηση μιας θέσης εμπιστοσύνης για να αντιγράψει και να πωλήσει παράνομα ακυκλοφόρητη μουσική που ανήκε στον Eminem, αποκομίζοντας κέρδος από έργα που δεν είχαν ακόμη εγκριθεί για δημόσια διανομή», δήλωσε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας A. Tysen Duva του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Η συμπεριφορά του υπονόμευσε τόσο τα νόμιμα όσο και τα καλλιτεχνικά δικαιώματα. Το Ποινικό Τμήμα παραμένει δεσμευμένο στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην απόδοση ευθυνών σε όσους επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδος από την κλοπή δημιουργικού περιεχομένου και στη συνεργασία μας με τους συνεργάτες μας στην επιβολή του νόμου για την αποτροπή και τη διακοπή αυτών των εγκλημάτων». Ο Joseph Strange αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, με την έκδοση της ποινής του να αναμένεται στις 27 Ιανουαρίου.

«Η σημερινή ομολογία ενοχής ενισχύει μια απλή αρχή: η λογοδοσία ακολουθεί εκείνους που διακυβεύουν την ακεραιότητα της δημιουργικής εργασίας ενός άλλου ατόμου», τόνισε η Ειδική Πράκτορας Jennifer Runyan του Γραφείου του FBI στο Ντιτρόιτ. «Εκτιμούμε επίσης τη συνεργασία του Mathers Music Studio καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σημαίνει την προστασία του χρόνου, του ταλέντου και των μέσων διαβίωσης πίσω από αυτήν, και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις παραβιάσεις με τη σοβαρότητα που τους αξίζει».

Eminem’s Former Employee Pleads Guilty to Stealing and Leaking Over 2 Dozen of the Rapper’s Unreleased Songs https://t.co/jjv03cN2fn — People (@people) October 22, 2026

Εκπρόσωπος του ράπερ δεν σχολίασε άμεσα το γεγονός. Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και τις συνέπειες που αντιμετωπίζουν όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν παράνομα το έργο άλλων.

Όπως είχαμε αναφέρει στο παρελθόν, ο Eminem έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady, δείχνοντας τη σταθερή του στάση απέναντι στην κατοχύρωση και την προστασία της δουλειάς του. Παράλληλα, σπάνια sneakers του έχουν βγει σε δημοπρασία, με τιμές που φτάνουν έως και τα 35.000 δολάρια, αποδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των αντικειμένων που συνδέονται με τον καλλιτέχνη.

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