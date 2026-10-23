Ποιος τύπος «ενοχλητικού» συναδέλφου είσαι; Το τεστ που θα χαλάσει φιλίες στο γραφείο

Με μια ματιά Το άρθρο παρουσιάζει διάφορους τύπους «ενοχλητικών» συναδέλφων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Ενοχλητικού Συναδέλφου.

Εξετάζει συμπεριφορές όπως η συνεχής αναζήτηση για καφέ, η χρήση GIFs, ή η οργάνωση πολλών tabs.

Προτρέπει στην αυτοκριτική, αναρωτώμενοι αν οι ίδιοι μπορεί να είμαστε η αιτία ενόχλησης για άλλους.

Τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης των συνηθειών μας και της προσαρμογής για την καλή λειτουργία της ομάδας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 23η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα του Ενοχλητικού Συναδέλφου και, αν έχεις περάσει έστω και μία εργάσιμη ημέρα σε γραφείο, ξέρεις πολύ καλά ότι ορισμένες συμπεριφορές μπορούν να δοκιμάσουν ακόμη και τα πιο γερά νεύρα. Είναι εκείνος που σε ρωτάει «έχεις ένα λεπτό;» ενώ έχεις ήδη ανοιχτά 12 tabs, 3 deadlines και 1 email που έπρεπε να έχει φύγει από χθες. Είναι ο συνάδελφος που γνωρίζει όλα τα νέα πριν καν συμβούν, εκείνος που μετατρέπει κάθε απλή ερώτηση σε διάλεξη ή αυτός που εμφανίζεται πέντε λεπτά πριν σχολάσεις με τη φράση «να δούμε κάτι γρήγορο». Και, φυσικά, υπάρχει πάντα εκείνος που σου προκαλεί ένα ανεξήγητο déjà vu, επειδή κάπου μέσα σου ξέρεις ότι έχεις κάνει κι εσύ ακριβώς το ίδιο.

Γιατί, όσο εύκολο είναι να αναγνωρίζεις τις ενοχλητικές συνήθειες των άλλων, τόσο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι μπορεί να είσαι κι εσύ ο λόγος που κάποιος μετράει αντίστροφα μέχρι το σχόλασμα. Με αφορμή, λοιπόν, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στους συναδέλφους που δοκιμάζουν την υπομονή μας, ήρθε η ώρα για λίγη αυτοκριτική, αρκετό χιούμορ και ένα τεστ που ίσως προκαλέσει μερικά βλέμματα όλο νόημα στο επόμενο meeting.

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Πριν δείξεις με νόημα τον διπλανό σου ή στείλεις αυτό το άρθρο στο ομαδικό chat της δουλειάς, κάνε μια μικρή παύση. Σκέψου τις καθημερινές σου συνήθειες, τον τρόπο που επικοινωνείς με την ομάδα σου και τι ακριβώς συμβαίνει όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μήπως έχεις μετατρέψει το «θα το στείλω σε λίγο» σε προσωπικό μότο; Μήπως πιστεύεις ότι το να μιλάς δυνατά στο τηλέφωνο είναι απλώς ένας τρόπος να μοιράζεσαι την ενέργειά σου με τον χώρο; Ή μήπως είσαι ο άνθρωπος που θεωρεί πως κανένα πρόβλημα δεν λύνεται χωρίς ένα ακόμη meeting;

Διάβασε τις παρακάτω περιγραφές και δες σε ποιον τύπο συναδέλφου μοιάζεις περισσότερο. Μπορεί να γελάσεις, να αναγνωρίσεις κάποιον από την ομάδα σου ή να ανακαλύψεις ότι το μεγαλύτερο εργασιακό red flag βρίσκεται τελικά στην ίδια σου την καρέκλα.

1. Ο συνάδελφος που μετράει αντίστροφα μέχρι το σχόλασμα

Δεν χρειάζεσαι ρολόι, γιατί έχεις αναπτύξει ένα έκτο εργασιακό ένστικτο που σε ενημερώνει με ακρίβεια πόσα λεπτά απομένουν μέχρι να κλείσεις το laptop. Στις 16:45 έχεις ήδη σκεφτεί τι θα φας, τι θα δεις στο Netflix και αν προλαβαίνεις να περάσεις από το supermarket. Στις 16:58, κάθε νέο email αντιμετωπίζεται ως προσωπική δοκιμασία χαρακτήρα. Και όταν κάποιος λέει «παιδιά, έχω κάτι τελευταίο», νιώθεις ότι μόλις ανακοινώθηκε παράταση στο σχολικό ωράριο.

2. Ο συνάδελφος που έχει πάντα snack στο συρτάρι

Εσύ δεν πηγαίνεις στη δουλειά απλώς με τσάντα. Πηγαίνεις με ένα ολόκληρο mini market, έτοιμο να αντιμετωπίσει κάθε έκτακτη πείνα. Μπισκότα, σοκολάτες, ξηροί καρποί, κράκερ και κάτι που έχει ξεχαστεί εκεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να ακούσει το «πεινάω» από την άλλη άκρη του γραφείου και να εμφανιστεί με ένα πακέτο μπισκότα σαν από μηχανής θεός. Το μόνο σου πρόβλημα; Όταν κάποιος ζητήσει «ένα μικρό κομματάκι», ξέρεις ότι μόλις ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση χωρίς σαφές τέλος.

3. Ο συνάδελφος που λέει «το είδα στο TikTok» για τα πάντα

Έχεις άποψη για τη νέα σειρά, το viral τραγούδι, την τάση που κυκλοφορεί στο Instagram και το καινούργιο μαγαζί που άνοιξε στην πόλη. Αν κάτι έγινε viral, το γνωρίζεις. Αν δεν έγινε ακόμη viral, πιθανότατα το έχεις ήδη εντοπίσει. Στο γραφείο είσαι η ανεπίσημη πηγή ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στο internet και συχνά ξεκινάς μια πρόταση με το «έχετε δει αυτό που παίζει παντού;». Το καλύτερο; Μπορεί να μην έχεις προλάβει να απαντήσεις σε όλα τα emails σου, αλλά ξέρεις ήδη το τελευταίο TikTok trend απ’ έξω.

4. Ο συνάδελφος που έχει κάνει το μεσημεριανό διάλειμμα επιστήμη

Για σένα, το lunch break δεν είναι απλώς ένα διάλειμμα. Είναι στρατηγική απόφαση, με έρευνα αγοράς, αξιολόγηση επιλογών και αυστηρό budget. Ξέρεις ποιος κάνει delivery, ποιο μαγαζί έχει προσφορά και ποιος έχει φέρει κάτι που μυρίζει τόσο ωραία ώστε να αλλάξει τα σχέδια ολόκληρης της ομάδας. Έχεις στείλει το «τι θα παραγγείλουμε;» πριν καν φτάσεις στη δουλειά και θεωρείς ότι ένα καλό γεύμα μπορεί να σώσει ακόμη και την πιο δύσκολη Δευτέρα. Αν το delivery αργήσει, πάντως, δεν αποκλείεται να χρειαστεί έκτακτη σύσκεψη.

5. Ο συνάδελφος που απαντάει με GIFs και memes

Γιατί να γράψεις «συμφωνώ» όταν μπορείς να στείλεις ένα GIF της Jennifer Coolidge; Γιατί να πεις «δεν αντέχω άλλο σήμερα» όταν υπάρχει ήδη το τέλειο meme; Εσύ έχεις μετατρέψει το εταιρικό chat σε μικρό μουσείο της pop κουλτούρας και διαθέτεις το κατάλληλο reaction για κάθε πιθανή εργασιακή κατάσταση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσέχεις σε ποιο chat στέλνεις τι, γιατί ένα meme που προοριζόταν για την παρέα μπορεί να καταλήξει σε εκείνο το επαγγελματικό group που περιλαμβάνει και τον manager.

6. Ο συνάδελφος που έχει πάντα ένα «τραγουδάκι» στο μυαλό του

Είτε δουλεύεις δίπλα του είτε βρίσκεσαι σε διαφορετικό δωμάτιο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακούσεις ένα ρεφρέν από το πουθενά. Σιγοτραγουδάς το τραγούδι που άκουσες το πρωί, επαναλαμβάνεις το ίδιο viral audio για τρίτη φορά ή κάνεις ένα μικρό live performance όταν νομίζεις ότι δεν σε ακούει κανείς. Και φυσικά, όταν κάποιος σου λέει «μου κόλλησες αυτό το τραγούδι», το θεωρείς απόδειξη της επιτυχίας σου. Δεν είσαι ενοχλητικός, είσαι απλώς το ανεπίσημο ραδιόφωνο του γραφείου.

7. Ο συνάδελφος που έχει πάντα 47 ανοιχτά tabs

Η οθόνη σου μοιάζει με escape room και μόνο εσύ γνωρίζεις πού βρίσκεται αυτό που ψάχνεις. Έχεις ανοιχτό το email, το Google Docs, ένα άρθρο που θα διαβάσεις αργότερα, τρεις καρτέλες για τη δουλειά και άλλη μία που παίζει μουσική κάπου στο background. Κάθε φορά που κάποιος περνάει από το γραφείο σου, σε ρωτάει πώς βρίσκεις οτιδήποτε μέσα σε αυτό το ψηφιακό χάος. Η απάντησή σου είναι απλή: «Τα έχω οργανωμένα». Και κάπου εκεί, ένα tab αρχίζει να παίζει ήχο χωρίς να ξέρεις ποιο είναι.

8. Ο συνάδελφος που λέει «να βάλουμε ένα καφεδάκι;» για τα πάντα

Δεν έχει σημασία αν έχεις κοιμηθεί οκτώ ώρες ή αν έχεις πιει ήδη δύο καφέδες. Για σένα, υπάρχει πάντα χώρος για έναν ακόμη. Η μέρα ξεκινά με freddo espresso, συνεχίζεται με μια μικρή στάση για καφέ και αποκτά νόημα όταν κάποιος προτείνει να κατεβείτε όλοι μαζί για ένα διάλειμμα. Είσαι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς τι παραγγέλνει κάθε συνάδελφος και μπορεί να καταλάβει τη διάθεσή του από το αν είπε «σκέτο» ή «με λίγη ζάχαρη». Το γραφείο μπορεί να μείνει χωρίς χαρτί στον εκτυπωτή, αλλά ποτέ χωρίς συζήτηση για το πού θα πάτε για καφέ.

9. Ο συνάδελφος που λέει «το αναλαμβάνω» και μετά ανοίγει 15 σημειώσεις

Εσύ αγαπάς την οργάνωση. Έχεις to-do list, ημερολόγιο, σημειώσεις στο κινητό και πιθανότατα ένα δεύτερο αρχείο με τίτλο «Οργάνωση to-do list». Όταν σου αναθέτουν κάτι, νιώθεις την ανάγκη να καταγράψεις κάθε βήμα, να βάλεις υπενθύμιση και να οργανώσεις τη διαδικασία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα; Μερικές φορές περνάς περισσότερο χρόνο οργανώνοντας τη δουλειά παρά κάνοντάς την. Αλλά τουλάχιστον, αν κάποιος σε ρωτήσει τι έχεις να κάνεις σήμερα, μπορείς να του παρουσιάσεις ένα εντυπωσιακό spreadsheet.

10. Ο συνάδελφος που λέει «καλή εβδομάδα» κάθε Δευτέρα σαν να είναι καινούργια χρονιά

Έχεις αποφασίσει ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι διαφορετική. Θα οργανωθείς καλύτερα, θα τελειώσεις τις εκκρεμότητες, θα κάνεις κανονικά διαλείμματα και δεν θα αφήσεις τίποτα για την τελευταία στιγμή. Τη Δευτέρα το πρωί είσαι γεμάτος ενέργεια, με τη λίστα σου έτοιμη και την αισιοδοξία σου στα ύψη. Μέχρι την Τετάρτη, όμως, έχεις ήδη ξεχάσει το μισό πλάνο και μέχρι την Παρασκευή λες «από Δευτέρα πάλι». Και κάπως έτσι, κάθε εβδομάδα γίνεται μια νέα πρεμιέρα της ίδιας αγαπημένης σειράς.

Τελικά, είσαι εσύ ο ενοχλητικός συνάδελφος;

Αν αναγνώρισες τον εαυτό σου σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιγραφές, μην πανικοβάλλεσαι. Το γεγονός ότι μιλάς λίγο πιο δυνατά, καθυστερείς μερικές φορές ή έχεις την τάση να μετατρέπεις κάθε μικρό ζήτημα σε ομαδική συζήτηση δεν σε κάνει αυτομάτως τον χειρότερο άνθρωπο του γραφείου. Το θέμα είναι να μπορείς να αναγνωρίζεις πότε οι συνήθειές σου δυσκολεύουν τους γύρω σου και να αφήνεις χώρο για διαφορετικούς τρόπους εργασίας.

Άλλωστε, όλοι έχουμε υπάρξει κάποια στιγμή ο συνάδελφος που στέλνει ένα email στις 18:02, που ξεχνά να απαντήσει σε ένα μήνυμα ή που λέει «ένα τελευταίο πράγμα» ενώ όλοι έχουν ήδη σηκωθεί από τις καρέκλες τους. Η διαφορά βρίσκεται στο αν μπορείς να γελάσεις με τον εαυτό σου και, κυρίως, να κάνεις ένα μικρό βήμα πίσω όταν αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις αρχίσει να δοκιμάζεις την υπομονή της ομάδας.

Με αφορμή, λοιπόν, την Παγκόσμια Ημέρα του Ενοχλητικού Συναδέλφου, η ερώτηση δεν είναι μόνο ποιον από τους παραπάνω τύπους αναγνωρίζεις στο γραφείο σου, αλλά και πόσο εύκολα θα παραδεχόσουν ότι κάποιος μπορεί να σε περιγράψει με ακρίβεια. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις tag τον συνάδελφο που κουτσομπολεύει παρά να αναρωτηθείς αν είσαι εσύ εκείνος που έχει μετατρέψει το «γρήγορο meeting» σε ωριαία συνάντηση.

Και τώρα θέλουμε να μάθουμε: ποιος τύπος ενοχλητικού συναδέλφου είσαι εσύ και ποιος είναι εκείνος που θα ήθελες να μην καθίσει ποτέ ξανά δίπλα σου;

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