«Μέσα στο μυαλό σου – Όλα για Σένα»: Η διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας επιστρέφει στο Θέατρο Αλίκη

Ο θεατής παύει να είναι απλός παρατηρητής και γίνεται ενεργό μέλος μιας ζωντανής συζήτησης γύρω από τα όρια, τον φόβο και την επιθυμία

Με μια ματιά Η διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας «Μέσα στο Μυαλό σου» επιστρέφει με το Part 3: The Finale – «Όλα για Σένα».

Η ιστορία της Ολίβια φτάνει στο τέλος της, αντιμετωπίζοντας δύσκολες επιλογές και αμφισβητώντας τον εαυτό της.

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος θέτει ερωτήματα για τις σχέσεις, τους φόβους και τις αποφάσεις μας.

Η παράσταση διερευνά γιατί παραμένουμε σε πληγωτικές σχέσεις και πότε βάζουμε όρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ Part 3 – THE FINALE ΟΛΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ Μία διαδραστική εμπειρία Ψυχολογίας

Έναρξη: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 20:00

Η ιστορία της Ολίβια φτάνει στο τέλος της. Και αυτή τη φορά, η πιο δύσκολη επιλογή είναι η δική της.

Μετά το «Έρωτας και Χάος», η πρωτοποριακή διαδραστική εμπειρία ψυχολογίας «Μέσα στο Μυαλό σου» επιστρέφει με το Part 3: The Finale – «Όλα για Σένα», για το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που έφερε το κοινό αντιμέτωπο με όσα συμβαίνουν μέσα στις σχέσεις — αλλά και μέσα στο ίδιο μας το μυαλό.



Όπως και στα προηγούμενα μέρη, ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς. Συμμετέχει, σκέφτεται, αμφισβητεί, παίρνει θέση. Η σκηνή γίνεται αφετηρία για μια ζωντανή συζήτηση γύρω από τις σχέσεις, τις επιλογές, τον φόβο, την επιθυμία και τα όρια.

Η Ολίβια επιστρέφει. Μόνο που αυτή τη φορά βρίσκεται πιο βαθιά από ποτέ μέσα σε μια σχέση που την κάνει να αμφισβητεί την αξία, τις επιθυμίες και τον ίδιο της τον εαυτό. Η απόσταση μεγαλώνει, η επιθυμία χάνεται και γεγονότα που δεν μπορεί πια να αγνοήσει την αναγκάζουν να κοιτάξει κατάματα όσα απέφευγε.

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος, μέσα από δημιουργικές μεθόδους αλληλεπίδρασης, θέτει ξανά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις σχέσεις και τις επιλογές μας: Γιατί μένουμε εκεί που πληγωνόμαστε; Γιατί αγνοούμε τα σημάδια; Πόσο οι φόβοι, η οικογένεια και οι προσδοκίες των άλλων καθορίζουν τις αποφάσεις μας; Και πόσο από τον εαυτό μας είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε για να μη χάσουμε έναν άλλον άνθρωπο;

Στο «Όλα για Σένα», η Ολίβια καλείται επιτέλους να απαντήσει σε μια φαινομενικά απλή, αλλά καθοριστική ερώτηση:

«Τι θέλεις πραγματικά;»

Έχουμε μάθει να ανεχόμαστε και να συνηθίζουμε συμπεριφορές. Έχουμε μάθει να φοβόμαστε.

Στο «Όλα για Σένα», ο Dr. Γιώργος Λάγιος επιστρέφει για να βάλει στο επίκεντρο ερωτήματα που δύσκολα απαντώνται:

• Γιατί παραμένουμε σε μια σχέση που μας πληγώνει;

• Τι ρόλο παίζει σεξουαλική μας ζωή μέσα στη σχέση;

• Πόσο επηρεάζουν τις αποφάσεις μας οι γονείς, ο σύντροφός μας και η κοινωνία;

• Γιατί αναζητούμε διαρκώς τι κάνουμε εμείς λάθος;

• Πότε επιτέλους αποκτούμε το θάρρος να βάζουμε όρια;

• Πότε η ψυχοθεραπεία χρειάζεται και πότε μας κάνει κακό;

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Μάνος Τσούτης και Χρύσα Ρώμα

Σκηνική επιμέλεια: Πάνος Κούγιας.

Τα κινητά τηλέφωνα είναι απαραίτητα.

*Δεν είναι απαραίτητο να έχετε παρακολουθήσει το Part 1 & 2

Short bio

Ο Dr. Γιώργος Λάγιος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ψυχολογίας στην γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία και διδακτορικό στην ψυχοσεξολογία. Είναι καθηγητής Ψυχοσεξουαλικής θεραπείας και συγγραφέας των τριών best sellers Eσύ θα σε επέλεγες για γονιό σου? (2019), Μέσα στο Μυαλό σου, (2021) και του Ντροπή σου Ολίβια, (2025).

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https://www.instagram.com/glagi0s/reels/

Σκηνική επιμέλεια: Πάνος Κούγιας

Φωτογραφίες: Έφη Καρανικόλα

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου [email protected]

Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Μάνος Τσούτης και Χρύσα Ρώμα

Διάρκεια: 90 λεπτά τουλάχιστον

Θέατρο Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα Τ. 211 1000 365

Ημέρες και ώρες της εκδήλωσης: Κάθε Δευτέρα στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1 : 30 Ευρώ , VIP2 : 25 Ευρώ , Α’ Ζώνη : 20 Ευρώ , Β’ Ζώνη : 18 Ευρώ , Θέσεις περιορισμένης ορατότητας : 16 Ευρώ

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16 Ευρώ στην Β’ Ζώνη

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mesa-sto-myalo-sou-dr-giorgos-lagios-part3 / Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365

• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ.305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV