City Guide 23.10.2026

Η «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη επιστρέφει για 2η χρονιά με την Έλλη Τρίγγου

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Η παράσταση της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο, με πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου 2026
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο.
  • Η Έλλη Τρίγγου ερμηνεύει την αμφιλεγόμενη Αθανασία, που κινείται μεταξύ πίστης και εξαπάτησης.
  • Το έργο εμπνέεται από την «Αγία» Αθανασία του Αιγάλεω και το σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού».
  • Η παράσταση εξερευνά τη λειτουργία του Μεσσιανισμού ως κοινωνικό φαινόμενο.
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Μετά τον επιτυχημένο πρώτο κύκλο παραστάσεων, η «αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, αυτή τη φορά σε νέα θεατρική στέγη, στο Σύγχρονο Θέατρο, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου 2026.

Η προπώληση ξεκινάει με προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η αινιγματική και αμφιλεγόμενη Αθανασία, που ερμηνεύει η Έλλη Τρίγγου, μια γυναίκα που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην πίστη και την εξαπάτηση, στο θαύμα και την πραγματικότητα, στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει και στη δύναμη εκείνου που ξέρει να διαχειρίζεται αυτή την ανάγκη. Η Νεφέλη Μαϊστράλη, εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου και παραδίδει επί σκηνής το θεατρικό έργο «αθανασία».

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Το ρόλο της α(Α)θανασίας φέρνει στο σήμερα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Έλλη Τρίγγου και υιοθετεί όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς. Μαζί με της οι: Θανάσης Βλαβιανός, Ελισαίος Βλάχος, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Τζίνη Παπαδοπούλου, συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το “θαύμα” συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα. Το πρωτότυπο έργο «αθανασία» παρακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας που ισχυρίζεται ότι έχει επιλεγεί από τον Θεό, για να μεταφέρει στους πιστούς το μήνυμά Του. Βασίζει όλη της την θεωρία σε μια ιδιαιτερότητα του δέρματός της, που διατηρεί όσα χαράζονται πάνω του. Αμφισβητείται απ’ τον περίγυρό της αλλά σύντομα, βρίσκει τον τρόπο να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παγιωθεί ως «η ενδιάμεση» του Θεού. Ιδρύει την δημοφιλή παραθρησκευτική οργάνωση «Χείρα Θεού» και καταφέρνει να γίνει μια θρησκευτική περσόνα με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή που κερδίζει συνεχώς έδαφος και χρήματα, εξαλείφοντας όποιον σταθεί εμπόδιο στο «θεάρεστο» έργο της.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο-Στίχοι : Νεφέλη Μαϊστράλη
Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης
Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα
Μουσική σύνθεση: Ερατώ Κρεμμύδα
Video art – Trailers: Αποστόλης Κουτσιανικούλης
Κίνηση : Σεσίλ Μικρούτσικου
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Εικαστικές συνθέσεις: Γιώργος Μπούνιας
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Γραφιστικές προσαρμογές: Indigo Design
Social Media: Loox Media
Επικοινωνία – Προβολή στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη
Διεύθυνση Παραγωγής: Μαρία Αναματερού
Παραγωγή: Ομάδα Νάμα Λυκόφως Ι.Κ.Ε

ΠΑΙΖΟΥΝ

Θανάσης Βλαβιανός, Ελισαίος Βλάχος, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Έλλη Τρίγγου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, τηλέφωνο: 210 3464380
[email protected], www.sychronotheatro.gr

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Προσφορά early bird: Τα πρώτα 100 εισιτήρια στην τιμή των 12€
Α’ Ζώνη: Κανονικό 20€, Μειωμένα 18€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 18€
Β’ Ζώνη: Κανονικό 18€, Μειωμένα 16€ (Φοιτητικό, Ανέργων, +65, ΑμεΑ), Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€
Γ’ Ζώνη & Αυτοκλειόμενες θέσεις διαδρόμου 16€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 λεπτά

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad Radio 106,2, Mad TV

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