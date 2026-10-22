City Guide 22.10.2026

28η Οκτωβρίου 2026: Ποια μουσεία στην Αθήνα μπορείς να επισκεφθείς δωρεάν

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Ανακάλυψε ποια μουσεία στην Αθήνα μπορείς να επισκεφθείς στις 28 Οκτωβρίου 2026 τι αξίζει να δεις και πώς να οργανώσεις τη βόλτα σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η 28η Οκτωβρίου είναι ευκαιρία για πολιτιστική βόλτα σε μουσεία της Αθήνας.
  • Προτείνονται το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Μουσείο Ακρόπολης και η Αρχαία Αγορά για αρχαία ιστορία.
  • Το Πολεμικό και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο είναι επιλογές για νεότερη ελληνική ιστορία.
  • Η δωρεάν είσοδος δεν είναι δεδομένη· χρειάζεται έλεγχος ωραρίων και κόστους στις ιστοσελίδες των μουσείων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν θέλεις να αξιοποιήσεις την αργία της 28ης Οκτωβρίου με μια διαφορετική βόλτα στην Αθήνα, τότε μια επίσκεψη σε μουσείο είναι μια εξαιρετική ιδέα. Η εθνική επέτειος αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα την ελληνική ιστορία, να ανακαλύψεις σημαντικά εκθέματα και να περάσεις δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο σου.

Pexels
Pexels

Πριν οργανώσεις την έξοδό σου, όμως, χρειάζεται να ελέγξεις ποια μουσεία προσφέρουν δωρεάν είσοδο τη συγκεκριμένη ημέρα. Με λίγη οργάνωση, μπορείς να μετατρέψεις την αργία σε μια όμορφη πολιτιστική εμπειρία, να ανακαλύψεις νέες πλευρές της Αθήνας και να γνωρίσεις καλύτερα την ιστορία της Ελλάδας.

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Ποια μουσεία αξίζει να επισκεφθείς

Αν αγαπάς την αρχαία ελληνική ιστορία, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μια επιλογή που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου. Εκεί μπορείς να θαυμάσεις εντυπωσιακά αγάλματα, αρχαιολογικούς θησαυρούς και ευρήματα που παρουσιάζουν την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού μέσα στους αιώνες. Μια ακόμη δημοφιλής επιλογή είναι το Μουσείο Ακρόπολης. Μέσα από τα εκθέματά του μπορείς να γνωρίσεις καλύτερα την ιστορία του Ιερού Βράχου, να δεις από κοντά τις περίφημες Καρυάτιδες και να ανακαλύψεις λεπτομέρειες για την καθημερινότητα και την τέχνη στην αρχαία Αθήνα. Αν προτιμάς να συνδυάσεις τον πολιτισμό με μια βόλτα στο κέντρο, μπορείς να κατευθυνθείς προς την Αρχαία Αγορά. Περπάτησε ανάμεσα στα αρχαία μνημεία, γνώρισε τον χώρο όπου αναπτύχθηκε η δημόσια ζωή της Αθήνας και απόλαυσε μια διαφορετική διαδρομή στην ιστορική πόλη.

Pexels
Pexels

Μια επίσκεψη με αφορμή την εθνική επέτειο

Η 28η Οκτωβρίου είναι επίσης μια καλή αφορμή για να ανακαλύψεις χώρους που συνδέονται με τη νεότερη ελληνική ιστορία. Το Πολεμικό Μουσείο παρουσιάζει εκθέματα σχετικά με τη στρατιωτική ιστορία της Ελλάδας, ενώ το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που στεγάζεται στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, σε βοηθά να γνωρίσεις σημαντικές στιγμές της πορείας του ελληνικού κράτους. Μπορείς να επιλέξεις έναν χώρο που σε ενδιαφέρει περισσότερο ή να οργανώσεις μια μεγαλύτερη πολιτιστική διαδρομή, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτεις. Αν σκοπεύεις να επισκεφθείς περισσότερα από ένα μουσεία, έλεγξε από πριν τις αποστάσεις, τα ωράρια λειτουργίας και τον χρόνο που χρειάζεσαι για κάθε επίσκεψη.

Pexels

Τι πρέπει να γνωρίζεις πριν ξεκινήσεις

Πρόσεξε ότι η 28η Οκτωβρίου δεν περιλαμβάνεται στις καθιερωμένες ημερομηνίες δωρεάν εισόδου για όλους τους κρατικούς αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Επομένως, μην θεωρήσεις δεδομένο ότι κάθε μουσείο θα είναι δωρεάν την ημέρα της εθνικής επετείου. Πριν φύγεις από το σπίτι, επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου που σε ενδιαφέρει, ώστε να ενημερωθείς για τυχόν ειδικές ανακοινώσεις, το κόστος εισόδου και το ωράριο λειτουργίας στις 28 Οκτωβρίου 2026.

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