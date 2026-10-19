City Guide 19.10.2026

Οι «Χωρίς Παπούτσια»…ξαναχτυπούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Οι «Χωρίς Παπούτσια» επιστρέφουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και διαθέτουν μέρος των εσόδων της παράστασης για την ενίσχυση του συλλόγου ΑμεΑ «Άνωση»
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Οι «Χωρίς Παπούτσια» επιστρέφουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 2 Νοεμβρίου.
  • Συμμετέχουν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Αλέξανδρος Κεπελιάν.
  • Έσοδα θα ενισχύσουν τον κολυμβητικό σύλλογο ΑμεΑ «Άνωση».
  • Το κοινό θα αλληλεπιδράσει, θα μάθει για τον σύλλογο και θα απολαύσει μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από την Sold Out επιτυχημένη πρεμιέρα τους, οι «Χωρίς Παπούτσια» ξαναέρχονται για να δώσουν μια διαφορετική εμπειρία, σε όσους δεν πρόλαβαν να κλείσουν εγκαίρως το εισιτήριό τους ή σε όσους θελήσουν να ξαναζήσουν αυτήν τη μαγική ατμόσφαιρα.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, έρχονται για να βγάλουν τα παπούτσια τους η μουσικός και ερμηνεύτρια Ιουλία Καραπατάκη και ο τυφλός πιανίστας και Κοινωνικός Λειτουργός Αλέξανδρος Κεπελιάν.

xoris papoutsia (1)

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι μέρος των εσόδων, της παράστασης, θα διατεθεί για να ενισχύσει τον κολυμβητικό σύλλογο για Άτομα με Αναπηρίες «Άνωση» που εδρεύει στο Περιστέρι.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με τους καλεσμένους, να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, να γνωρίσει το έργο του συλλόγου, που θα υποστηρίξει η εκπομπή, καθώς μέλη του θα βρίσκονται στο χώρο, αλλά και να απολαύσει τα τραγούδια και τη μουσική που θα παίξουν οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες.

Πλέον, οι Δευτέρες έχουν νόημα….εσύ θα λείπεις;

Θεσμικοί Χορηγοί Επικοινωνίας Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη: Mad & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Χωρίς Παπούτσια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Θα πεθάνω αγαπώντας σε»: Το σπαρακτικό «αντίο» της Cindy Crawford στον 27χρονο γιο της

«Θα πεθάνω αγαπώντας σε»: Το σπαρακτικό «αντίο» της Cindy Crawford στον 27χρονο γιο της

19.10.2026
Επόμενο
Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα

Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα

19.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131: Το ανατρεπτικό έργο της Jen Silverman κάνει πρεμιέρα
City Guide

«Η συγκάτοικος» στο Θέατρο Πειραιώς 131: Το ανατρεπτικό έργο της Jen Silverman κάνει πρεμιέρα

19.10.2026
Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα
City Guide

Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα

19.10.2026
5 «διαμαντάκια» της παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα αλλάξουν τον τρόπο που διαβάζεις
City Guide

5 «διαμαντάκια» της παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα αλλάξουν τον τρόπο που διαβάζεις

18.10.2026
«Book hangover»: Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από το συναισθηματικό κενό μόλις κλείνεις βίβλίο
City Guide

«Book hangover»: Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από το συναισθηματικό κενό μόλις κλείνεις βίβλίο

17.10.2026
Αν ψάχνεις το επόμενο burger spot σου στην Αθήνα, αυτά είναι 5 μέρη που αξίζει να δοκιμάσεις
City Guide

Αν ψάχνεις το επόμενο burger spot σου στην Αθήνα, αυτά είναι 5 μέρη που αξίζει να δοκιμάσεις

17.10.2026
«Ενοικιάζεται» στο Θέατρο Μικρό Χορν: Η ρομαντική κωμωδία για τους έρωτες στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης
City Guide

«Ενοικιάζεται» στο Θέατρο Μικρό Χορν: Η ρομαντική κωμωδία για τους έρωτες στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης

16.10.2026
Becoming DIVA: Μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας
City Guide

Becoming DIVA: Μια site-specific performance στο Μουσείο Μαρία Κάλλας

15.10.2026
«Γκλόρια»: Η αιχμηρή σάτιρα για την κόλαση του σύγχρονου εργασιακού χώρου στο Θέατρο Δημήτρης Χορν
City Guide

«Γκλόρια»: Η αιχμηρή σάτιρα για την κόλαση του σύγχρονου εργασιακού χώρου στο Θέατρο Δημήτρης Χορν

15.10.2026
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: 4 ελληνικές ταινίες διεκδικούν την ευρωπαϊκή διάκριση
City Guide

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: 4 ελληνικές ταινίες διεκδικούν την ευρωπαϊκή διάκριση

15.10.2026
Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Τα 4 έξυπνα κόλπα με καθρέφτες και χρώματα που διπλασιάζουν οπτικά ένα μικρό σαλόνι

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Δεν ξέρεις τι να ντυθείς για το Halloween; Δες τις στολές που θα κλέψουν την παράσταση φέτος

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

5 outfits με φούστα που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τα παντελόνια σου

4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία