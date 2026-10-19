Οι «Χωρίς Παπούτσια»…ξαναχτυπούν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Οι «Χωρίς Παπούτσια» επιστρέφουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και διαθέτουν μέρος των εσόδων της παράστασης για την ενίσχυση του συλλόγου ΑμεΑ «Άνωση»

Με μια ματιά Οι «Χωρίς Παπούτσια» επιστρέφουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 2 Νοεμβρίου.

Συμμετέχουν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Αλέξανδρος Κεπελιάν.

Έσοδα θα ενισχύσουν τον κολυμβητικό σύλλογο ΑμεΑ «Άνωση».

Το κοινό θα αλληλεπιδράσει, θα μάθει για τον σύλλογο και θα απολαύσει μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έπειτα από την Sold Out επιτυχημένη πρεμιέρα τους, οι «Χωρίς Παπούτσια» ξαναέρχονται για να δώσουν μια διαφορετική εμπειρία, σε όσους δεν πρόλαβαν να κλείσουν εγκαίρως το εισιτήριό τους ή σε όσους θελήσουν να ξαναζήσουν αυτήν τη μαγική ατμόσφαιρα.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, έρχονται για να βγάλουν τα παπούτσια τους η μουσικός και ερμηνεύτρια Ιουλία Καραπατάκη και ο τυφλός πιανίστας και Κοινωνικός Λειτουργός Αλέξανδρος Κεπελιάν.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι μέρος των εσόδων, της παράστασης, θα διατεθεί για να ενισχύσει τον κολυμβητικό σύλλογο για Άτομα με Αναπηρίες «Άνωση» που εδρεύει στο Περιστέρι.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με τους καλεσμένους, να συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση, να γνωρίσει το έργο του συλλόγου, που θα υποστηρίξει η εκπομπή, καθώς μέλη του θα βρίσκονται στο χώρο, αλλά και να απολαύσει τα τραγούδια και τη μουσική που θα παίξουν οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες.

Πλέον, οι Δευτέρες έχουν νόημα….εσύ θα λείπεις;