Celeb World 19.10.2026

«Θα πεθάνω αγαπώντας σε»: Το σπαρακτικό «αντίο» της Cindy Crawford στον 27χρονο γιο της

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Η Cindy Crawford και η Kaia Gerber μοιράστηκαν δημόσια την οδύνη τους για τον χαμό του Presley Gerber, έναν μήνα μετά τον θάνατό του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cindy Crawford και η Kaia Gerber αποχαιρετούν τον 27χρονο Presley Gerber.
  • Ο Presley Gerber, γιος των Cindy Crawford και Rande Gerber, πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης.
  • Η αστυνομία ερευνά τον θάνατο ως ύποπτη υπερβολική δόση.
  • Η Cindy Crawford και η Kaia Gerber εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη και αγάπη στα social media.
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Περίπου έναν μήνα μετά τον ξαφνικό θάνατο του Presley Gerber, η μητέρα του, Cindy Crawford, και η αδελφή του,Kaia Gerber, έσπασαν τη σιωπή τους, μοιράζοντας συγκινητικά μηνύματα μνήμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Presley Gerber, μοντέλο και γιος των Cindy Crawford και Rande Gerber, έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών.

Οικογένεια ποζάρει χαμογελαστή σε δημόσια εμφάνιση, με τα δύο παιδιά και τους γονείς τους να στέκονται δίπλα-δίπλα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Presley Gerber κατέληξε σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια. Η αστυνομία της Σάντα Μόνικα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει τον θάνατό του ως «ύποπτη υπερβολική δόση», ενώ οι τοξικολογικές και οι νεκροτομικές εξετάσεις αναμένονται.

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Σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, η Cindy Crawford εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον χρόνο που η οικογένεια είχε μαζί του: «Είμαστε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Presley στη ζωή μας για 27 χρόνια. Είναι μια γλυκιά, όμορφη ψυχή που αγάπησε και αγαπιέται, τώρα και για πάντα», έγραψε η Cindy Crawford, προσθέτοντας: «Είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που έδειξε στον κόσμο, με καλοσύνη και ευαλωτότητα. Εκτιμούμε την αγάπη και την υποστήριξη από τόσους πολλούς που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από ξένους που νιώθουν τον πόνο μας. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά, γλυκέ μας γιε».

Τρία άτομα στέκονται μαζί, με τον νεαρό άνδρα αριστερά, την γυναίκα στη μέση και τον άνδρα δεξιά, σε ένα ροζ φόντο με το λογότυπο Apple TV+.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Kaia Gerber, με τη δική της πρώτη δημόσια δήλωση μετά τον θάνατο του αδελφού της, μοιράστηκε το δικό της αντίο. «Δεν έχω λόγια. Και ίσως η μικρή ευλογία είναι ότι δεν τα χρειαζόμασταν ποτέ πραγματικά… Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία και δεν έχω καμία απάντηση. Η ικανότητά μου στην έκφραση δεν μπορεί να αντέξει αυτό, το μέγεθος της απώλειάς σου. Κυριολεκτικά, είμαι στα γόνατα», έγραψε η Gerber, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη.

Συνέχισε, περιγράφοντας τη φύση της σχέσης τους: «Το να σε αγαπώ ήταν το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο, θα σήμαινε ότι απαιτούσε κάποια προσπάθεια. Γεννήθηκα αγαπώντας σε. Θα πεθάνω αγαπώντας σε. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο».

Ο Presley Gerber ήταν γιος του διάσημου μοντέλου Cindy Crawford και του επιχειρηματία Rande Gerber. Η απώλειά του έχει συγκλονίσει την οικογένεια και τον στενό τους κύκλο.

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Kaia Gerber Presley Gerber Rande Gerber ΘΑΝΑΤΟΣ οικογένεια
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