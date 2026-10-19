Η Κίνα επιστρατεύει τη «Jane Eyre» για να διδάξει στους εφήβους τον έρωτα

Με μια ματιά Το «Jane Eyre» διδάσκεται σε 14χρονους στην Κίνα για να αντιμετωπίσει επιφανειακές αντιλήψεις για τον έρωτα.

Το έργο προβάλλει την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια έναντι πλούτου και θέσης, ως αντίβαρο σε διαδικτυακά πρότυπα.

Η επιλογή του κλασικού μυθιστορήματος εντάσσεται σε ευρύτερη αναθεώρηση της κινεζικής σχολικής ύλης.

Υπάρχουν επιφυλάξεις για την κατανόηση του έργου από σύγχρονους εφήβους και την κριτική του προσέγγιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο γνωστά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας, το «Jane Eyre» της Charlotte Brontë, βρίσκεται ανάμεσα στα αναγνώσματα που καλούνται να μελετήσουν οι 14χρονοι μαθητές στην Κίνα τη νέα σχολική χρονιά. Η επιλογή ενός μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, που έχει συνδεθεί με την ανεξαρτησία των γυναικών και την προσωπική ελευθερία, δεν πέρασε απαρατήρητη. Για τις κινεζικές αρχές, το έργο προσφέρει μια διαφορετική οπτική για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις, σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν συχνά την οικονομική επιτυχία, την εξωτερική εμφάνιση και την κοινωνική θέση ως βασικά στοιχεία μιας ιδανικής ζωής.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Beijing Daily, η ιστορία της Jane Eyre μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις επιφανειακές αντιλήψεις που διαμορφώνονται στη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα. Η ηρωίδα, μια ορφανή κοπέλα που μεγαλώνει αντιμετωπίζοντας αλλεπάλληλες δυσκολίες, διεκδικεί την ανεξαρτησία της και αναζητά μια σχέση στην οποία η αξιοπρέπεια και τα συναισθήματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τον πλούτο και την κοινωνική καταξίωση.

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Γιατί το «Jane Eyre» θεωρείται επίκαιρο στην Κίνα

Η επιλογή του μυθιστορήματος συνδέεται με τον προβληματισμό των κινεζικών αρχών γύρω από τα πρότυπα σχέσεων που διαδίδονται στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, διαδικτυακά μυθιστορήματα και σύντομες δραματικές σειρές με πρωταγωνιστές δισεκατομμυριούχους, εκδικητικούς εραστές και σχέσεις που περιστρέφονται γύρω από την εξουσία και το χρήμα έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα. Τον Ιούνιο, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις ξεκίνησε εκστρατεία κατά περιεχομένου που χαρακτήρισε επιβλαβές και χαμηλής ποιότητας, υποστηρίζοντας ότι προωθεί στρεβλές αντιλήψεις για τον έρωτα και τον γάμο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ιστορία της Jane παρουσιάζεται ως μια ευκαιρία για τους εφήβους να αναπτύξουν μια διαφορετική αντίληψη για τις σχέσεις, σε μια ηλικία κατά την οποία αρχίζουν να ανακαλύπτουν τα συναισθήματά τους. Ωστόσο, η ένταξη του έργου στη σχολική ύλη δεν αποτελεί μια αυτονόητη επιλογή για όλους. Ορισμένοι γονείς αναρωτιούνται κατά πόσο οι σημερινοί έφηβοι, που μεγαλώνουν σε διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες από εκείνες της ηρωίδας, μπορούν να κατανοήσουν τις σύνθετες αποφάσεις της.

Ένα κλασικό έργο με φεμινιστικές προεκτάσεις

Από την πρώτη του έκδοση, το 1847, το «Jane Eyre» έχει ξεχωρίσει για την απεικόνιση μιας γυναίκας που αρνείται να καθορίσει την αξία της με βάση την εμφάνιση, την οικονομική της κατάσταση ή την κοινωνική της θέση. Η Jane διεκδικεί το δικαίωμα να αγαπά χωρίς να εγκαταλείπει την προσωπική της αξιοπρέπεια, εκφράζοντας μια αντίληψη που εξακολουθεί να απασχολεί τις συζητήσεις γύρω από την ισότητα και την αυτοδιάθεση.

Το βιβλίο έχει μακρά ιστορία στην Κίνα, όπου κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1925 και έκτοτε έχει μεταφραστεί και διασκευαστεί πολλές φορές για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Για δεκαετίες, η ηρωίδα του έχει αντιμετωπιστεί ως σύμβολο αντίστασης στην καταπίεση, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τη διαχρονική απήχησή της στη χώρα.

Παράλληλα, όμως, η σύγχρονη κριτική έχει αναδείξει προβληματικές πτυχές του έργου, μεταξύ των οποίων η απεικόνιση της Bertha Mason, της γυναίκας που κρατείται κλεισμένη στη σοφίτα, αλλά και οι αποικιοκρατικές αντιλήψεις που διατρέχουν την αφήγηση. Η κοινωνιολόγος Yan Hairong, από το Πανεπιστήμιο Tsinghua, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη διδασκαλία του μυθιστορήματος σε μαθητές γυμνασίου, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζεται ως πρότυπο ιδανικής ρομαντικής αγάπης χωρίς κριτική προσέγγιση των ιδεών του.

Η λογοτεχνία μέσα στη νέα σχολική πολιτική της Κίνας

Η προσθήκη του «Jane Eyre» εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναθεώρηση των σχολικών εγχειριδίων της Κίνας, με στόχο την ενίσχυση αξιών που προωθεί το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα τελευταία χρόνια, η ιστορία του κόμματος, η ηθική διαπαιδαγώγηση και το νομικό σύστημα της χώρας έχουν αποκτήσει κεντρική θέση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, τα νέα εγχειρίδια περιλαμβάνουν κείμενα για τα επιτεύγματα της Κίνας στον αθλητισμό και το διάστημα, καθώς και για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτών με σοσιαλιστικές αξίες.

Μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική κατεύθυνση, το «Jane Eyre» αποκτά έναν ρόλο που ξεπερνά τη λογοτεχνική του αξία. Η συζήτηση γύρω από την ένταξή του στη σχολική ύλη αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς μπορούν τα κλασικά έργα να βοηθήσουν τους νέους να κατανοήσουν τον έρωτα, την ανεξαρτησία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς να αντιμετωπίζονται ως έτοιμα πρότυπα συμπεριφοράς; Η απάντηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα διδαχθεί το έργο, αλλά και από το αν οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να το προσεγγίσουν με κριτική σκέψη, πέρα από τα μηνύματα που επιλέγει να αναδείξει το εκπαιδευτικό σύστημα.

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